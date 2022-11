Aqara publiceert details van eerste apparaten die Matter ondersteunen

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een toonaangevende leverancier van slimme huisproducten, heeft zijn nieuwste plan voor de ondersteuning en integratie van Matter voor bestaande en nieuwe apparaten bekendgemaakt. Aqara zet zich volledig in om Matter te ondersteunen. Het bedrijf werkt samen met de Connectivity Standards Alliance (CSA) en belangrijke spelers zoals Apple, Google en Samsung aan de eerste testprogramma’s voor een soepele overgang naar de nieuwe standaard. Aqara-gebruikers krijgen in december 2022 voor het eerst toegang tot Matter via de Aqara Hub M2 door middel van een OTA-update (over-the-air), waardoor bestaande Aqara Zigbee-apparaten voortaan kunnen worden gebruikt in combinatie met Matter.

Andere Aqara-hubs, waaronder Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 en Camera Hub G2H Pro, krijgen in de komende maanden ook soortgelijke OTA-updates zodat meer Aqara-gebruikers kunnen genieten van de voordelen van Matter. De software-updates maken naar verwachting eerst meer dan 40 Aqara Zigbee-apparaten toegankelijk, variërend van slimme sensoren en draadloze schakelaars tot bedieningsapparatuur, zoals radiatorthermostaten en gordijnregelaars*. Deze apparaten ondersteunen Matter straks via de Aqara-hubs en kunnen een verbinding maken met andere Matter-apparaten van derden. Bekijk hier een overzicht van enkele van deze apparaten:

Deur- en raamsensor

Temperatuur- en vochtigheidssensor

Bewegingssensor en bewegingssensor P1

Trillingssensor

Slimme wandschakelaar (VS)

Slimme wandschakelaar H1 EU

Slimme stekker (VS en EU)

Enkele schakelmodule T1

Draadloze minischakelaar

Draadloze afstandsschakelaar H1

Draadloze afstandsschakelaar (enkele en dubbele tuimelschakelaar)

Radiatorthermostaat E1

Rolgordijnbesturing E1

Gordijnbesturing E1

Rolgordijnregelaar (Zigbee 1.2)

LED-lamp en LED-lamp T1 (instelbaar wit)

Aqara’s doel is het leveren van een uitgebreide selectie apparaten die Matter ondersteunen aan gebruikers wereldwijd. De Matter-apparatenportfolio blijft groeien en zal in de toekomst ook andere bestaande Zigbee-apparaten omvatten. Uiteindelijk krijgen naar verwachting meer dan 160 Aqara Zigbee-producten uit meer dan 10 verschillende apparaatcategorieën Matter-ondersteuning.

Verder wordt er een nieuwe reeks op Thread-gebaseerde apparaten geïntroduceerd. Voortbouwend op het succes van Aqara’s iconische deur- en raamsensor en de bewegingssensor, geeft het bedrijf de ontwerpen van deze twee apparaten een facelift voor het Thread-protocol – naast andere verbeteringen – om native Matter-ondersteuning en directe verbinding met Matter-regelaars mogelijk te maken. De nieuwe sensoren, d.w.z. de deur- en raamsensor P2 en de bewegings- en lichtsensor P2, worden begin 2023 gelanceerd. Als onderdeel van de lopende samenwerking tussen NXP Semiconductors en Aqara wordt de Aqara Thread-sensor gepresenteerd op de NXP-demotafel op het Matter-lanceerevenement in Amsterdam.

Later volgt een reeks op Thread-gebaseerde Aqara-apparaten, waaronder diverse slimme sensoren, dimmers, slimme stekkers, lampen en de volgende generatie smarthome hub met ondersteuning voor meerdere protocollen. De Aqara Hub M3 is ontworpen zodat Aqara Zigbee-apparaten niet alleen Matter kunnen ondersteunen, maar ook geschikt zijn als een Thread Border Router en een Matter Controller en Commissioner, die Thread- en Matter-compatibele smarthome-apparaten rechtstreeks kunnen verbinden en beheren. Het bedrijf is ook van plan de Aqara Home-app open te stellen om Matter-apparaten van derden te ondersteunen.

Aqara heeft als doel het aanbieden van hoogwaardige smarthome-oplossingen die voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een naadloze gebruikerservaring. De Matter-standaard tilt ongetwijfeld de verbonden huiservaringen naar een hoger niveau met ongekende interoperabiliteit en eenvoud. Aqara blijft werken aan de uitbreiding van het Matter-portfolio om gebruikers nog meer opties voor hun slimme huizen te bieden en de massale toepassing van slimme huizen wereldwijd te versnellen.

* Een complete lijst van de eerste Aqara Zigbee-apparaten die Matter ondersteunen is hier beschikbaar.

