Aqara mostra in anteprima i nuovi dispositivi per il 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, importante fornitore di prodotti per la casa intelligente, amplierà la propria gamma nel 2023 con l’aggiunta di sensori innovativi, chiusure smart per le porte, videocitofoni e strisce a LED. Impegnata a fornire esperienze di domotica a milioni di utenti a livello globale, Aqara continua ad arricchire le sue offerte con le ultime tecnologie per la casa connessa e nuovi tipi di dispositivi.

Video Doorbell G4 è il videocitofono che completa le videocamere Aqara per l’interno delle abitazioni. Insieme, queste videocamere aiutano gli utenti a vigilare sulla propria abitazione, sulla famiglia e sui visitatori ovunque e in qualsiasi momento. Questo citofono consente un’installazione altamente flessibile, grazie all’alimentazione tramite batteria o cablata per il funzionamento continuo. Non solo supporta HomeKit Secure Video e streaming locale ai display smart di Amazon e Google, ma funziona anche con Matter, dopo aver approntato la specifica per le telecamere Matter. Il G4 offre il riconoscimento facciale locale potenziato dall’AI, in grado di azionare diversi automatismi secondo la persona, e il dispositivo include inoltre sia l’archiviazione su cloud gratuita per 7 giorni e l’archiviazione locale opzionale mediante scheda microSD.

Presence Sensor FP2 è un’aggiunta rivoluzionaria alla gamma di sensori ad ampio raggio dell’Azienda. Grazie alla tecnologia radar a onde millimetriche (mmWave), FP2 rileva la presenza umana anche quando la persona è seduta e immobile. Consente il posizionamento della zona, che permette agli utenti di definire le zone diverse in una stanza come ad esempio il letto, la cassettiera o l’area del divano, e la presenza in ciascuna di queste aree individuali può attivare diversi automatismi per un’esperienza più personalizzata. Altre funzionalità comprendono il rilevamento di più persone, di cadute e un sensore luminoso integrato.

Smart Lock U100 è la prima serratura a catenaccio di Aqara, che offre una soluzione di accesso all’abitazione comoda e sicura, facilmente integrabile nelle moderne abitazioni smart. La serratura U100 è una delle poche serrature smart sul mercato compatibile con HomeKit e supporta l’opzione home key in Apple Wallet. Altre opzioni di autenticazione dell’accesso comprendono impronte digitali, password, l’app Aqara Home, schede NFC e chiavi meccaniche. Basata sul protocollo Zigbee, U100 supporta Matter attraverso un hub compatibile Aqara.

LED Strip T1 è una striscia luminosa multifunzione RGB CCT destinata ad arricchire le esperienze di illuminazione smart per gli utenti Aqara. Produce fino a 16 milioni di colori vivaci e luce bianca regolabile, ed è modulabile con effetti sfumati. HomeKit, Alexa e Google Home sono supportati, mentre è prevista l’aggiunta del supporto di Matter attraverso un hub compatibile Aqara dopo il lancio. La striscia LED è basata su Zigbee, e questo significa consumo energetico ridotto, oltre a una rete domestica Wi-Fi più leggera, e serve inoltre come ripetitore per migliorare la rete Zigbee.

Questi dispositivi Aqara saranno disponibili sul mercato nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni su questi prodotti, fare click sul video dimostrativo qui.

Impegnata a consentire esperienze utenti senza soluzione di continuità, Aqara lavora per integrare Matter nei suoi dispositivi nuovi ed esistenti. Nel 2023, verranno introdotti nuovi aggiornamenti OTA sulle hub di Aqara – a partire dal M2 – in modo che possano servire da ponti a Matter e collegare a Matter dispositivi Zigbee di Aqara. Inoltre, l’Azienda ha anche confermato una nuova gamma di dispositivi a base Thread con supporto nativo Matter quest’anno, compreso il sensore P2 per porte e finestre e il sensore P2 luminoso e di movimento, il cui lancio sul mercato è previsto nei prossimi mesi. Nell’ambito dell’attuale collaborazione con Aqara, questi nuovi sensori sono presenti nei rispettivi stand di Google e Samsung al CES 2023, assieme ad altri dispositivi Aqara, compreso il Hub M2 come un ponte Matter.

