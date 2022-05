Aqara lanceert Amazon-merkwinkels in Italië en Spanje

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een toonaangevende leverancier van smarthome-producten, heeft het debuut aangekondigd van zijn merkwinkels op Amazon.it en Amazon.es. Sinds de lancering van Aqara’s eerste Europese merkwinkel op Amazon UK in juli 2021, heeft de fabrikant van smarthomes zijn aanwezigheid op Amazon uitgebreid naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, waardoor het uitgebreide portfolio van Aqara-producten gemakkelijk toegankelijk is voor smarthome-gebruikers in heel Europa.

Aqara deed verkopen in Italië en Spanje in de Apple Online Store en via lokale retailers, en het merk is steeds populairder geworden onder de lokale gebruikers vanwege de bouwkwaliteit, de toegankelijke prijzen en de brede compatibiliteit met belangrijke ecosystemen, waaronder HomeKit, Alexa en Google Home. De lancering van de Amazon-merkwinkels zal meer Aqara-producten naar de lokale markten brengen, variërend van smarthome-hubs, slimme sensoren, beveiligingscamera’s, bedrade en draadloze schakelaars, tot slimme zonweringregelaars.

Het productassortiment van de Aqara-merkwinkels op Amazon.it en Amazon.es omvat:

Camera Hub G3 – Aqara’s vlaggenschip pan-tilt-huisbeveiligingscamera met AI-compatibele gezichts- en gebarenherkenning, ingebouwde Zigbee-hubfunctie en brede ecosysteemondersteuning van derden (HomeKit, Alexa, Google Home);

Camera Hub G2H Pro – Een HomeKit Secure-videocamera voor binnenshuis voor thuisbeveiliging, met de Zigbee-hubfunctie om de thuisbeveiliging en smarthome-automatiseringen te verbeteren;

Hub M2 – De veelzijdige en toekomstbestendige smarthome-hub die alle Aqara-apparaten verbindt en naadloze integratie tussen Aqara-sensoren en domotica-apparaten mogelijk maakt;

Hub M1S – Het draadloze controlecentrum van Aqara-accessoires voor domotica, lokaal alarm en afstandsbediening van slimme apparaten, terwijl het ook kan worden gebruikt als nachtlampje, sirene of deurbel;

Hub E1 – Aqara’s kleinste smarthome-hub met een UBS-A-poort en verstelbare as, waardoor deze flexibel kan worden geplaatst en opgeladen via USB-apparaten zoals pc’s, stekkerdozen en stopcontacten;

Deur- en raamsensor – Deze detecteert in realtime wanneer een raam of deur openstaat en schakelt pushmeldingen en/of de lokale sirene in wanneer de deur / het raam onverwachts wordt geopend;

Temperatuur- en vochtigheidssensor – Deze bewaakt de temperatuur, vochtigheid en atmosferische druk in realtime en kan verbinding maken met andere Aqara-apparaten voor domotica en scènes;

Bewegingssensor – Deze detecteert menselijke bewegingen met passief infrarood en kan samenwerken met andere Aqara-producten om domotica en scènes in te stellen;

Bewegingssensor P1 – Een verbeterde versie van de iconische bewegingssensor, met een langere levensduur van de batterij tot 5 jaar, en de configureerbare time-out voor detectie en gevoeligheidsniveaus;

Waterleksensor – Deze detecteert overstroming en maakt pushmeldingen en/of lokale alarmactivering mogelijk om het eigendom te beschermen;

Trillingssensor – Deze detecteert trillingen, kantelen en vallen, waarschuwt gebruikers wanneer onverwachte beweging wordt gedetecteerd en kan worden gebruikt voor domotica en scènes;

TVOC-luchtkwaliteitsmonitor – Deze detecteert het niveau van de totale hoeveelheid vluchtige organische stoffen (TVOC) in de lucht, evenals temperatuur en vochtigheid, en kan worden gebruikt om pushmeldingen, de lokale sirene en domotica in te schakelen;

Smart Wall Switch H1 EU* – Aqara’s eerste wandschakelaar ontworpen voor Europa die ondersteuning biedt aan zowel ronde Europese inbouwdozen als vierkante inbouwdozen van 86 mm en verkrijgbaar is in zowel met neutrale als niet-neutrale versies

Smart Plug EU – Deze automatiseert gewone huishoudelijke apparaten en maakt de afstandsbediening en timerschakelaar van lampen, ventilatoren en andere apparaten mogelijk.

Roller Shade Driver E1 – Een retrofit rolgordijnregelaar om reguliere rolgordijnen met kralenkoord te automatiseren, zodat gebruikers de zonwering kunnen instellen via mobiele bediening, spraakopdrachten, vooraf ingesteld tijdschema of via domotica;

Wireless Switch H1 – Een externe schakelaar met 7 configureerbare acties om smarthome-apparaten of thuisscènes te bedienen;

Wireless Mini Switch – Een veelzijdige en compacte schakelaar met 3 configureerbare acties om smarthome-apparaten of thuisscènes te bedienen;

Cube – Een veelzijdige besturingskubus die 6 gebaren herkent (duwen, schudden, draaien, twee keer tikken, 90° omdraaien en 180° omdraaien) voor smarthome-bediening.

Om de lancering te vieren, biedt Aqara nu een tijdelijke aanbieding van 5% extra korting voor aankopen in de Amazon.it store en Amazon.es store met de actiecode AMAZONITES**. De aanbieding is geldig t/m 19 mei 2022.

* Smart Wall Switch H1 EU is niet beschikbaar op Amazon.it.

** De actiecode kan gecombineerd worden met coupons. Aanbieding is exclusief de Hub M1S, de Camera Hub G3 en de deur- en raamsensor op Amazon.it, en exclusief de Camera Hub G3 op Amazon.es.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

