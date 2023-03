Aqara brengt videodeurbel G4 met gezichtsherkenning uit op wereldwijde markten

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, een toonaangevende leverancier van smart home-producten, kondigt de brede beschikbaarheid aan van de eerste slimme videodeurbel van het bedrijf, de G4, op wereldwijde markten. Deze 1080p deurbel is zeer compatibel met smart home platformen van derden, zoals Apple Home, Alexa en Google Home, en is uitgerust met on-device AI om lokale gezichtsherkenningswaarschuwingen en automatisering mogelijk te maken. Samen met de binnencamera’s van het bedrijf helpt de videodeurbel G4 gebruikers altijd en overal hun huis, familie en bezoekers in de gaten te houden. Het apparaat is nu beschikbaar op Aqara’s Amazon brand stores in zowel Noord-Amerika (VS, Canada) en Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het VK) en via selectieve Aqara winkeliers wereldwijd1.

Vergelijkbaar met de Camera Hub G3 van Aqara, beschikt de slimme videodeurbel van G4 van Aqara over AI-gebaseerde gezichtsherkenning, die lokaal op het apparaat wordt uitgevoerd voor een snellere reactie en privacybescherming. Bovendien kan gezichtsherkenning van de deurbel worden gebruikt als automatiseringsactivering, waardoor gebruikers aangepaste huisautomatisering voor verschillende families en bezoekers kunnen instellen. De welkom-thuis-scène wordt bijvoorbeeld geactiveerd wanneer de G4 een familielid herkent dat thuiskomt. Of in het geval dat het de postbode detecteert, zal de deurbel een vooraf opgenomen bericht afspelen. In combinatie met andere apparaten van Aqara kan de G4 deurbel ook een sterke aanvulling zijn op het thuis-alarmsysteem van Aqara, omdat hij niet alleen de activiteiten rond de voordeur bewaakt, maar ook een harde sirene laat horen in geval van inbraak of andere noodsituaties.

Naast het Aqara-ecosysteem ondersteunt de G4 deurbel ook belangrijke smart home-platforms van derden, waaronder Apple Home, Amazon Alexa en Google Home. Dit apparaat is een van de weinige op batterijen werkende videodeurbellen op de markt die Apple’s HomeKit Secure Video ondersteunen, evenals de lokale streaming naar Amazon en Google smart displays. Bovendien verwacht Aqara de ondersteuning van de nieuwe Matter standaard toe te voegen aan de G4 via een toekomstige OTA (over the air) update2.

Met twee kleurvarianten, schaduwgrijs en zwart, is de videodeurbel G4 ontworpen om in de meeste huisomgevingen te passen. Het ondersteunt zowel draadloze als bedrade installatie en kan gebruik maken van een pakket van 6 AA-batterijen die ongeveer 4 maanden meegaan3. De deurbel biedt instelbare gevoeligheid, configureerbare bewegingsdetectie en zelfs een energiebesparende modus voor gebruikers die in een drukke omgeving wonen om de levensduur van de batterij te verlengen. Als alternatief kunnen gebruikers ervoor kiezen om de G4 deurbel aan te sluiten op een AC/DC transformator voor 24/7 opname4 en de batterij gebruiken als back-up stroombron. Bovendien heeft de G4 deurbelrepeater, die is uitgerust met een 95 dB luidspreker, een Type-C poort, en biedt meer flexibiliteit voor gebruikers om de deurbelrepeater binnenshuis te plaatsen.

Gebruikers van de videodeurbel G4 kunnen videobeelden lokaal opslaan of in de cloud via iCloud of het Aqara-platform5. Aqara biedt een abonnementsvrije cloud-opslag tot 7 dagen van kritische gebeurtenisclips zoals bewegingsdetectie, gezichtsherkenning, deurbel en sabotage-waarschuwingen. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om videobeelden lokaal op te slaan met behulp van een microSD-kaart (tot 512 GB)6, die is ondergebracht in de indoor chime repeater. Ten slotte kunnen video’s ook worden opgeslagen via SMB NAS voor extra flexibiliteit en veiligheid7.

Voor meer details over de G4 videodeurbel, bezoek onze website.

De productbeschikbaarheid kan variëren tussen de verschillende verkoopkanalen en kan voortdurend worden bijgewerkt. Het wordt aanbevolen om bij de regionale winkelier(s) te informeren naar de actuele beschikbaarheid. Matter ondersteuning is niet beschikbaar bij de lancering. Gebaseerd op de veronderstelling dat het apparaat 35 keer per dag wordt gewekt en één video-opname van 6 seconden wordt gemaakt. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het gebruik van het apparaat, de capaciteit van de batterij, de omgevingstemperatuur, enz. Een 12-24V AC of 8-24V DC transformator is vereist. Zowel een bekabelde installatie als het gebruik van een microSD-kaart zijn vereist voor 24/7 opname. iCloud of andere ondersteunde cloudopslag is niet inbegrepen, en moet afzonderlijk worden beheerd via de desbetreffende app. De microSD kaart wordt niet meegeleverd. SMB NAS-ondersteuning is mogelijk niet beschikbaar tegen de tijd dat het product wordt gelanceerd.

