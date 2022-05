App Toshiba Touchless Print ganha Stevie® Award

O aplicativo móvel garante uma das maiores honras de negócios do mundo por oferecer a melhor experiência ao cliente

LAKE FOREST, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–O Stevie® Awards confirma a reputação de inovação da Toshiba America Business Solutions, apresentando o fabricante com o prêmio Bronze Stevie® 2022 de Melhor Experiência do Cliente.

Seleta Honra pela Inovação

A Toshiba recebe um dos prêmios mais distintos do mundo por seu aplicativo móvel eConnect TouchFree™, que fornece acesso por controle remoto às impressoras multifuncionais (MFPs) e‑STUDIO™ reconhecidas no setor da empresa. Mais de 230 profissionais em todo o mundo participaram do processo de votação para selecionar os vencedores do Stevie Award deste ano.

“Estamos muito satisfeitos por poder organizar nosso primeiro banquete do American Business Awards® desde 2019 e celebrar pessoalmente as conquistas de um grupo tão diversificado de organizações e indivíduos”, disse Maggie Miller, presidente do Stevie Awards. “Nossos jurados foram particularmente otimistas com o aplicativo de impressão móvel da Toshiba, acreditando que ele representa um divisor de águas para os clientes da empresa.”

O eConnect TouchFree da Toshiba é ideal para escolas e ambientes corporativos e está disponível para uso em todas as plataformas de smartphones e tablets Apple® iOS e Android™. O aplicativo espelha a interface de usuário da linha Office Collection e-STUDIO da empresa em um dispositivo móvel e oferece a mesma funcionalidade do painel frontal do sistema. Ao alavancar a tecnologia Virtual Network Computer (VNC), os usuários podem acessar qualquer aplicativo Toshiba instalado, incluindo Elevate™, a interface de usuário personalizável da empresa, permitindo que funcionários individuais e departamentos inteiros automatizem o fluxo de trabalho de rotina.

“A equipe Toshiba está entusiasmada por ganhar um dos principais prêmios empresariais do mundo!” diz Tony Venice, diretor de marketing de produtos da Toshiba America Business Solutions. “As organizações nas Américas estão realmente adotando a capacidade intuitiva e sem toque do aplicativo para gerenciar as necessidades de impressão, digitalização, cópia e fluxo de trabalho.”

Sobre os Stevie Awards

Os Stevie Awards são conferidos em oito programas: o Asia-Pacific Stevie Awards, o German Stevie Awards, o Middle East & North Africa Stevie Awards, o American Business Awards®, o International Business Awards®, o Stevie Awards for Women in Business, o Stevie Awards for Great Employers e o Stevie Awards for Sales & Customer Service. Os Stevie Awards recebem mais de 12 mil indicações por ano, de organizações em mais de 70 países. Honrando organizações de todos os tipos e tamanhos e as pessoas que estão por trás delas, os Stevies reconhecem um desempenho excepcional no mercado de trabalho do mundo todo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de trabalho que oferece um amplo portfólio de reconhecidos produtos de gestão de fluxos de trabalho e documentos para empresas de todos os portes nos Estados Unidos, México, América Central e América do Sul. A TABS ajuda a suprir as diversas necessidades dos profissionais de hoje com as premiadas impressoras multifuncionais e‑STUDIO™, impressoras de etiquetas, recibos e comprovantes de compra, sinalização digital, serviços de impressão gerenciada e soluções de nuvem. A Toshiba se dedica continuamente aos clientes e comunidades que atende, mantém sólido compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida na lista das 100 empresas mais sustentáveis do mundo do Wall Street Journal. Saiba mais em business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

