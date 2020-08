Aperta la pre-registrazione per Harry Potter: Puzzles & Spells

I fan riceveranno un pacchetto bonus esclusivo al lancio ufficiale del gioco

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi l’apertura della pre-registrazione per il suo magico gioco match 3 per dispositivi mobili Harry Potter: Puzzles & Spells su Google Play. Per pre-registrarsi per il gioco, dietro licenza ufficiale di Warner Bros. Interactive Entertainment e pubblicato sotto l’etichetta Portkey Games, i fan possono visitare www.harrypotterpuzzlesandspells.com e Google Play.





“Harry Potter: Puzzles & Spells non mancherà di entusiasmare i fan proponendo loro i personaggi, la colonna sonora e le trame memorabili dei libri e film originali” ha affermato Bernard Kim, Presidente della divisione Editoria presso Zynga. “ Abbiamo inoltre conferito maggior sostanza al genere match 3. I giocatori potranno ottenere punti esperienza (XP) e diventare più potenti, acquisire incantesimi salendo di livello, partecipare ad eventi speciali e connettersi e competere gli uni contro gli altri attraverso la funzionalità Club.”

I giocatori che si pre-registreranno saranno tra i primi ad essere avvisati al lancio ufficiale del gioco. Nella prima settimana dopo il lancio i giocatori che scaricheranno il gioco per un dispositivo Android o iOS riceveranno istantaneamente un Pacchetto di benvenuto con premi speciali e potenziamenti che miglioreranno la loro esperienza di gioco. Il pacchetto comprenderà inoltre un articolo personalizzato per il loro avatar in-game che li contraddistinguerà come veri fan del Mondo magico.

Harry Potter: Puzzles & Spells celebra l’affinità alla sfida e al mistero nel Mondo magico con il primo gioco di puzzle di match 3 per dispositivi mobili. Abbinando l’innovativo gameplay ispirato ai puzzle di match 3 con la magia, i giocatori si troveranno faccia a faccia con i momenti più iconici e i volti più memorabili tratti dalle pellicole originali di Harry Potter. Il gioco proporrà inoltre la colonna sonora originale dei film e le registrazioni vocali autentiche tratte dalle pellicole di personaggi come Hagrid, Dumbledore, il Professor McGonagall e il Cappello parlante. Passando da un’affascinante livello di puzzle all’altro, i giocatori useranno pozioni, incantesimi e altre abilità e oggetti magici nel loro viaggio attraverso il Mondo magico. I giocatori potranno entrare a far parte di un club con altri fan e collaborare a strategie per risolvere i puzzle, condividere vite e competere per vincere premi partecipando ad esclusivi Eventi del club.

Harry Potter: Puzzles & Spells, sarà disponibile in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android, oltre che per Amazon Kindle e Facebook. Per maggiori informazioni e per pre-registrarvi per Harry Potter: Puzzles & Spells visitate www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Per ulteriori informazioni e per connettervi con altri fan, seguiteci su Facebook Instagram e Twitter.

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. A oggi più di un miliardo di persone ha giocato ai franchise di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale della società è ubicato a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o il blog di Zynga.

Informazioni su Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment, una divisione di Warner Bros. Home Entertainment, Inc., è un prestigioso studio impegnato nella pubblicazione, nello sviluppo, nel licensing e nella distribuzione a livello mondiale di contenuti per il settore interattivo su tutte le piattaforme, compresi console da gioco, dispositivi portatili e mobili e giochi per PC per titoli sia interni che di terze parti.

Informazioni su Portkey Games

Portkey Games è il marchio di Warner Bros. Interactive Entertainment specializzato in videogiochi dedicato alla creazione di nuove esperienze di gaming e su dispositivi mobili ambientate nel Mondo Magico ispirato alle storie originali di J.K. Rowling, in cui il giocatore è al centro dell’avventura. Portkey Games offre ai giocatori l’opportunità di fare le proprie scelte narrative e lasciarsi coinvolgere dall’ambiente del Mondo magico per creare esperienze nuove e uniche. Il marchio è stato creato per regalare ai giocatori e ai fan nuove esperienze di gioco che permettono loro di penetrare nell’immaginario coinvolgente del Mondo magico dove possono definire una storia del tutto personale.

