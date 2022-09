Anunciada data de lançamento global do Ragnarok Labyrinth NFT!

JAKARTA, Indonésia–(BUSINESS WIRE)–Gravity Game Link está muito empolgada para anunciar o lançamento oficial global do primeiro jogo play-to-earn no Ragnarok Online IP. O Ragnarok Labyrinth NFT estará disponível para jogar globalmente em 22 de setembro de 2022 às 13h (GMT+7) nas plataformas Android e iOS em mais de 170 países (excluindo algumas regiões como a China, Coréia e Japão). O jogo será lançado como um free-to-play e play-to-earn para celular, que também é oferecido em onze idiomas diferentes.





“Ragnarok Labyrinth NFT é uma das mais recentes sequências de jogos Ragnarok Online que pode ser curtida por fãs RO de todo o mundo em uma plataforma móvel. Oferecemos uma nova experiência de jogar um Ragnarok Online MMORPG com incríveis e desafiantes masmorras de labirinto que contém palcos memoráveis e monstros notáveis do mundo Ragnarok Online”, disse Andi Suryanto, presidente da Gravity Game Link.

“Ragnarok Labyrinth NFT é enriquecido com tecnologia de blockchain com suporte da Plataforma INNO, o que também o torna o primeiro jogo oficial Ragnarok Online play-to-earn do mundo” continuou Andi Suryanto, presidente do Gravity Game Link.

A Gravity Game Link anunciou anteriormente que o Ragnarok Labyrinth NFT Global havia ultrapassado mais de 300 mil pré-inscrições no Android. Os usuários que estão pré-inscritos no jogo podem ganhar benefícios exclusivos, como vários itens de consumo e 2.000 pontos ONBUFF. A fase de pré-inscrição começou originalmente em 1.º de setembro de 2022, ao mesmo tempo que Gravity Game Link anunciou formalmente anunciou formalmente o lançamento global.

Sobre o Ragnarok Labyrinth NFT

O Ragnarok Labyrinth NFT é um jogo para celular “eficaz no tempo” no gênero MMORPG, com grutas de labirintos que contêm etapas memoráveis e monstros do mundo Ragnarok Online. A tecnologia blockchain é integrada ao jogo através de pontos ONBUFF, que podem ser negociados através da plataforma INNO (https://onbuff.com). Nosso objetivo é proporcionar experiências de jogo incríveis, e recompensar os jogadores com ativos financeiros digitais que podem ser obtidos a cada minuto de jogo.

Editora : Gravity Game Link



Desenvolvedor : Gravity



Gênero : MMORPG



Plataforma : Mobile Game [Android e IOS]



Website : https://labyrinthnft.gnjoy.id

Google Play Store : https://rolabyrinthnft.onelink.me/QLCF/prfeed

Apple App Store : https://rolabyrinthnftios.onelink.me/UZZx/prfeed

Facebook : https://www.facebook.com/TheLabyrinthofRagnarok

Twitter : https://twitter.com/rolabyrinthnft

Instagram : https://www.instagram.com/gravity.gamelink/

YouTube : https://www.youtube.com/c/GravityGameLink-Indonesia

