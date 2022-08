Anuj Kapur prend la tête de CloudBees en tant que président et PDG

SAN JOSÉ, Californie–(BUSINESS WIRE)–CloudBees, la principale plateforme de livraison de logiciels, annonce aujourd’hui la nomination d’Anuj Kapur au poste de président-directeur général. Ancien cadre supérieur chez Cisco et SAP, M. Kapur apporte à CloudBees une riche expérience en matière de stratégie d’entreprise, de gestion des produits, de commercialisation et d’alliances dans le secteur des technologies d’entreprise.





M. Kapur intègre CloudBees à un moment crucial où toutes les entreprises sont confrontées au fait que les logiciels définissent leur compétitivité et conditionnent leur réussite, notamment en ce qui concerne la rapidité, la qualité et la sécurité avec lesquelles ces innovations arrivent dans les mains de leurs clients. M. Kapur veillera à promouvoir l’innovation en matière de produits, à renforcer l’approche du marché, à développer l’empreinte géographique et à étendre les activités de l’entreprise à l’échelle mondiale.

“Les entreprises sont conscientes que les logiciels développés et livrés seront déterminants pour leur avenir”, a déclaré M. Kapur. “Elles ont aussi compris que la vitesse constitue un enjeu majeur et que la qualité, la sécurité et la conformité sont devenues incontournables pour créer des expériences client exceptionnelles. CloudBees est au cœur du processus permettant aux marques les plus importantes et les plus influentes du monde de faire du logiciel leur principal facteur de différenciation. Rejoindre CloudBees et contribuer au prochain chapitre de croissance pour nos clients et nos employés est pour moi un véritable honneur.”

Sacha Labourey, cofondateur de CloudBees, qui assurait jusqu’à présent l’intérim, restera responsable de la stratégie. M. Labourey restera membre du conseil d’administration et de l’équipe de direction de CloudBees, et relèvera directement de M. Kapur.

Avant de rejoindre CloudBees, M. Kapur était responsable du développement et de la stratégie d’entreprise chez SAP et dirigeait la stratégie de croissance et l’exécution de l’entreprise sur l’ensemble du cycle de vie des produits et des clients. Entre 2018 et 2020, il a occupé le poste de directeur stratégique chez Cisco, à la tête d’une équipe travaillant en étroite collaboration avec le PDG de Cisco et d’autres cadres supérieurs sur la stratégie de produit et de mise sur le marché, ainsi que sur les investissements en startup. M. Kapur a également chapeauté les partenariats de Cisco avec AWS, Google et Apple. Avant cela, M. Kapur a occupé plusieurs postes de direction, notamment au sein de la gestion des produits du groupe de sécurité de Cisco. M. Kapur est également conseiller auprès des PDG de plusieurs start-ups technologiques aux États-Unis et en Israël. M. Kapur est diplômé en génie électrique à l’université de Waterloo et est titulaire d’une maîtrise en administration des entreprises à la Wharton School.

La nomination de M. Kapur coïncide avec une phase de croissance significative pour CloudBees. Depuis sa création en 2010, CloudBees a levé 246 millions de dollars en capital-risque, notamment 150 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série F annoncé en décembre 2021. CloudBees emploie actuellement plus de 600 personnes dans plus de 27 pays. CloudBees est un fournisseur de logiciels de référence pour les entreprises, dont certaines grosses pointures du marché comme Capital One, Fidelity Investments, HSBC, Morningstar, Pegasystems, Salesforce ainsi qu’un certain nombre d’agences gouvernementales fédérales américaines. CloudBees figure régulièrement parmi les leaders de sa catégorie auprès de grandes publications, d’influenceurs et d’analystes du secteur dans les catégories de l’intégration continue, de la livraison continue, de l’orchestration des versions et de la gestion de la chaîne de valeur.

Ressources complémentaires

À propos de CloudBees

CloudBees fournit aux entreprises une plateforme de premier plan de livraison de logiciels qui leur permet d’innover en permanence, d’être compétitives et toujours gagnantes dans un monde fondé sur l’expérience numérique. Conçue pour répondre aux besoins des plus grandes organisations mondiales et aux exigences les plus complexes, CloudBees donne la possibilité aux entreprises de conception de logiciels de livrer des produits évolutifs, conformes, régis et sécurisés à partir du code qu’un développeur crée expressément pour les personnes qui les utilisent. La plateforme, qui se connecte à d’autres outils de pointe, améliore l’expérience des développeurs et permet aux organisations de donner vie à l’innovation numérique en continu, de s’adapter rapidement et de générer des résultats commerciaux qui créent des leaders et des perturbateurs du marché.

CloudBees a été fondée 2010 et est soutenue par Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners et Lightspeed Venture Partners. Rendez-vous sur www.cloudbees.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Médias

Brianna Taylor



Responsable des relations publiques



CloudBees



[email protected]