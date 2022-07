Angesehenes wissenschaftliches medizinisches Zentrum an der US-Westküste erneuert sechsstelligen mehrjährigen Vertrag für Managed Services für Datenschutz und Sicherheit

CynergisTek wird einem führenden wissenschaftlichen medizinischen System sein Vorzeigeprogramm, das Compliance Assist Partner Program (CAPP, Partnerprogramm für Hilfe bei der Compliance), und seine Services für Vendor Security Management (VSM, Sicherheitsmanagement für Anbieter) zur Verfügung stellen.

AUSTIN, Texas (USA)–(BUSINESS WIRE)–CynergisTek, Inc. (NYSE American: CTEK), eine führende Firma für Cybersicherheit, Datenschutz, Compliance und IT-Audits, die Unternehmen in stark regulierten Branchen beim Umgang mit neuen Problemen der Sicherheit und des Datenschutzes hilft, kündigt eine mehrjährige Verlängerung des Vertrags mit einem mit über 500 Betten ausgestatteten wissenschaftlichen medizinischen Zentrum in Kalifornien an. Über diese laufende Partnerschaft wird CynergisTek diesem Kunden seinen besonderen Service, das Compliance Assist Partner Program (CAPP), zur Verfügung stellen. Dieser Service soll ein einheitliches Engagement über Managed Services für die Cybersicherheit ermöglichen, einschließlich Risikobewertung für Unternehmen, Beratungsdienste, Bewertung von Sicherheitskontrollen für Interoperabilität, Penetrationstests, Bewertung von Medizinprodukten, sowie Vendor Security Management zur Bewertung und Meldung bei externen Risiken.

Das Expertenteam von CynergisTek wird diesen Kunden weiterhin bei der Stärkung seines Programms für das Gesamtrisikomanagement, der Erfüllung von Compliance-Anforderungen und der Erreichung seines Ziels der Verbesserung der allgemeinen Reife seiner Cybersicherheitskontrollen unterstützen.

„Wir freuen uns über diese langfristige Partnerschaft, da sie es uns ermöglicht, unseren Wert als Erweiterung der Teams unserer Kunden für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft auf dem Weg zur Steigerung der Reife des Cyberrisikoprogramms des Unternehmens auf wirksame Weise durch Überprüfung, Bewertung und Beratung zu Bedrohungen der Cybersicherheit, sowie darauf, dass wir die Programme des Unternehmens insgesamt stärken werden“, sagte Dave Bailey, VP Sicherheitsservices bei CynergisTek.

„Diese Erneuerung bedeutet mehr als ein Jahrzehnt Service für diese großartige Institution und ist ein Beleg für die starken, dauerhaften Partnerschaften, die wir mit unseren Kunden aufbauen möchten. In den letzten zehn Jahren der Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen haben wir beobachtet, wie dieses in signifikanter Weise in die Verbesserung seiner Sicherheitslage und -kultur investiert hat. Aufgrund dieser Art des unternehmensweiten Einsatzes und der entsprechenden Bemühungen für die Erstellung eines proaktiven Programms ist das Unternehmen ein Partner, mit dem wir gerne zusammenarbeiten und den wir gerne betreuen“, sagte Mac McMillan, CEO von CynergisTek.

Über CynergisTek, Inc.

CynergisTek ist eine hoch bewertete Beratungsfirma für Cybersicherheit, die Unternehmen in stark regulierten Branchen – etwa im Gesundheitswesen, bei Behörden und im Finanzwesen – beim Umgang mit neuen Problemen der Sicherheit und des Datenschutzes hilft. CynergisTek verbindet Intelligenz, Fachwissen und eine ausgeprägte Methodik miteinander, um die Sicherheitslage eines Unternehmens zu bewerten und sicherzustellen, dass das Team geübt, vorbereitet und resilient gegen Bedrohungen bestehen kann. Seit 2004 setzt sich CynergisTek für die Einstellung und Beibehaltung von Fachleuten ein, die praktische Erfahrung einbringen und höhere Zertifizierungen für die Unterstützung und Weiterbildung der Branche mit Beiträgen zu relevanten Branchenverbänden innehaben. Weitere Informationen finden Sie auf www.cynergistek.com, oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten von CynergisTek. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 (dem „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 (dem „Exchange Act“) in ihrer jeweils gültigen Fassung und sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie „glaubt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „würde“, „könnte“, „beabsichtigt“, „eventuell“, „wird“ oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bekannte und bekannte Risiken und Unsicherheiten, darunter u .a. Unsicherheiten im Zusammengang mit der Entwicklung von Produkten und Services; lange und unsichere Verkaufszyklen; die Fähigkeit, den Schutz geistigen Eigentums zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; zukünftiger Kapitalbedarf; Wettbewerb durch andere Anbieter; die Fähigkeit der Lieferanten des Unternehmens, das Unternehmen weiterhin mit Lieferungen und Dienstleistungen zu vergleichbaren Bedingungen und Preisen zu versorgen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen und Verbesserungen und neue Funktionen einzuführen, die sich auf dem Markt durchsetzen und mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten können; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marke und seinen Ruf beizubehalten und seine bedeutenden Kunden zu behalten oder zu ersetzen; Risiken für die Cybersicherheit und Risiken von Schäden und Störungen von Informationstechnologiesystemen; die Fähigkeit des Unternehmens, entscheidende Mitglieder seiner Leitung zu behalten und neue Führungskräfte erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Übernahmen, strategische Investitionen, die Erschließung neuer Geschäftsbereiche, Veräußerungen, Fusionen oder sonstige Transaktionen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; potentielle Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den bestehenden und endgültigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, einschließlich Maßnahmen, die von Regierungsbehörden zur Eindämmung des Ausbruchs von COVID-19 oder zur Behandlung seiner Auswirkungen getroffen werden könnten, sowie der potentiellen negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte; die allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden Krieges in der Ukraine, einschließlich der Auswirkungen der damit zusammenhängenden, von der US-amerikanischen Regierung und den Regierungen anderer Länder verhängten Sanktionen, sowie der Auswirkungen potentieller Vergeltungsmaßnahmen infolge des Krieges in der Ukraine und aller Sanktionen im Zusammenhang damit; sowie weitere Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen prognostizierten, angenommenen, geschätzten oder erwarteten abweichen könnten. Einige dieser Risiken und Unsicherheiten sind detaillierter in den Einreichungen des Unternehmens auf Formular 10-K und Formular 10-Q bei der Securities and Exchange Commission beschrieben oder werden dies sein. Diese sind einsehbar unter http://www.sec.gov. Angesichts der Risiken und Unsicherheiten sollten sich die Leserinnen und Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen und anerkennen, dass die Aussagen Prognosen zukünftiger Ergebnisse sind, die eventuell nicht so eintreten werden wie erwartet. Viele der oben genannten Risiken wurden durch die COVID-19-Pandemie einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche noch verschärft und werden dies eventuell noch weiter werden; ebenso gilt dies für den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund der hier beschriebenen sowie weiterer gegenwärtig nicht erwarteter Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen und von historischen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), seine zukunftsgerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern – ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Geschehnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

CynergisTek Ansprechpartner Anlegerpflege:

CynergisTek, Inc.



Bryan Flynn



(512) 402-8550 x7



[email protected]

CynergisTek Ansprechpartnerin Medien

CynergisTek, Inc.



Trinity McPherson



(443) 853-8468



[email protected]