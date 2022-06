AMCS dévoile la version Été 2022 de la plateforme AMCS, offrant de nouvelles solutions basées sur l’IA et une automatisation accrue

LIMERICK, Irlande–(BUSINESS WIRE)–AMCS, le premier fournisseur mondial de technologies pour les industries environnementale, des déchets, du recyclage et de la gestion des ressources, a annoncé aujourd’hui la version Été 2022 de la plateforme AMCS, la deuxième de trois versions principales prévues cette année.

« Dans l’époque inflationniste actuelle, nos clients ont besoin de souplesse et d’automatisation. Cette version procure une visibilité et un contrôle bien nécessaires en automatisant les principales fonctions financières comme la facturation et la gestion des changements de prix. Notre investissement dans la technologie d’IA fournit des renseignements exploitables, aidant ainsi nos clients à améliorer la qualité de leur gestion des ressources afin de favoriser aussi bien l’efficacité que la durabilité », a affirmé Elaine Treacy, directrice mondiale des produits chez AMCS.

Une innovation majeure dans cette version est AMCS Vision AI, une nouvelle solution utilisant les dernières avancées en matière de technologie d’IA pour analyser automatiquement les flux de matières afin de détecter les contaminations et les contenants trop remplis sur le trottoir.

Les capacités de facturation et de tarification de la plateforme AMCS ont été améliorées afin de rationaliser les processus pour offrir de la souplesse, de meilleures performances et une expérience utilisateur améliorée.

Dans la suite Digital Engagement, la plateforme AMCS inclut dorénavant une expérience de panier d’achat mobile, incluant des options de paiements multicanaux. Les utilisateurs peuvent déployer facilement de riches présentations multimédia de leurs offres de services et de nouvelles options interactives en libre-service sur leur site Internet. Les nouvelles options de paiement numérique incluent Apple Pay, Google Pay et Bank Bill Presentment.

Pour les activités après collecte, AMCS propose de nouvelles fonctionnalités de recyclage comme l’étiquetage de stocks de produits finis et le reporting LEED pour numériser les processus. Une nouvelle solution innovante est également introduite pour les opérations de pesage sans surveillance avec une capacité de balance mobile (pont-bascule) qui permet aux conducteurs autorisés d’accéder aux sites de pesage sans surveillance. Cette version intègre en outre une plus large gamme de matériels pour contrôler l’accès aux balances (comme des barrières, des feux de signalisation) et permet des paiements plus rapides avec l’intégration de terminaux sur le lieu de vente.

La solution AMCS Smart Dispatch prend dorénavant en charge le suivi d’itinéraires sur les routes résidentielles haute densité et intègre de meilleures fonctions d’optimisation des trajets afin de prendre en charge la gestion automatisée des roulements et l’attribution de créneaux pour les commandes. Pour en savoir plus à propos de la version Été 2022 de la plateforme AMCS, visitez amcsgroup.com

À propos d’AMCS Group

Disposant de bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, AMCS est un leader technologique mondial pour les industries environnementale, des déchets, du recyclage et de la gestion des ressources. Nous aidons plus de 4 000 clients à réduire leurs coûts opérationnels, à augmenter l’utilisation de leurs actifs, à optimiser leurs marges, à favoriser la durabilité et à améliorer leur service client. Notre logiciel d’entreprise et nos solutions SaaS apportent l’innovation numérique dans l’économie circulaire émergente à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Mark Abbas – [email protected]