Amazon wordt Europa’s grootste zakelijke koper van hernieuwbare energie

Amazon is nu wereldwijd en in Europa de grootste zakelijke koper van hernieuwbare energie met 206 projecten over de hele wereld, voldoende om meer dan twee miljoen Europese huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

Met meer dan 2,5 GW aan capaciteit in Europa en 8,5 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit wereldwijd, is Amazon op weg naar 100% hernieuwbare energie in 2025.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) heeft vandaag negen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal aangekondigd in de VS, Canada, Spanje, Zweden en het VK. Het bedrijf heeft nu wereldwijd 206 projecten voor hernieuwbare energie, waaronder 71 wind- en zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal en 135 zonnedaken op faciliteiten en winkels over de hele wereld, die wereldwijd 8,5 GW aan elektriciteitsproductiecapaciteit genereren. Met deze laatste aankondiging is Amazon nu de grootste zakelijke koper van hernieuwbare energie in Europa, met meer dan 2,5 GW aan hernieuwbare energiecapaciteit, voldoende om meer dan twee miljoen Europese huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

Deze projecten leveren hernieuwbare energie aan de hoofdkantoren, fulfilmentcentra, Whole Foods Market-winkels en Amazon Web Services (AWS) datacenters van Amazon, die Amazon en miljoenen AWS-klanten wereldwijd van stroom voorzien. De hernieuwbare energie van deze projecten helpt Amazon ook om zijn toezegging na te komen om de schone energie te produceren die equivalent is aan de elektriciteit die door alle Echo-apparaten voor consumenten wordt gebruikt. Al deze projecten plaatsen Amazon in een positie om tegen 2025 100% van zijn activiteiten te voorzien van hernieuwbare energie, vijf jaar eerder dan de oorspronkelijke doelstelling van 2030. Investeren in hernieuwbare energie is een van de vele acties die Amazon onderneemt als onderdeel van The Climate Pledge, een toezegging om tegen 2040, 10 jaar voor het Akkoord van Parijs, CO2-neutraal te zijn.

“Amazon blijft zijn investeringen in hernieuwbare energie opschalen als onderdeel van zijn inspanningen om te voldoen aan The Climate Pledge, onze toezegging om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn”, zei Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon. “Met deze negen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten hebben we wereldwijd 206 wind- en zonne-energieprojecten aangekondigd en zijn we nu de grootste zakelijke koper van hernieuwbare energie in Europa en wereldwijd. Veel delen van ons bedrijf werken al met hernieuwbare energie en we verwachten dat we heel Amazon tegen 2025 van hernieuwbare energie zullen voorzien, vijf jaar eerder dan ons oorspronkelijke doel van 2030.”

De vandaag aangekondigde negen nieuwe wind- en zonne-energieprojecten op utiliteitsschaal in de VS, Canada, Spanje, Zweden en het VK omvatten:

Ons eerste zonne-energieproject gecombineerd met energieopslag: Het eerste zonne-energieproject in combinatie met energieopslag van Amazon, gevestigd in de Imperial Valley in Californië, stelt het bedrijf in staat om de opwekking van zonne-energie af te stemmen op de grootste vraag. Het project genereert 100 megawatt (MW) aan zonne-energie, voldoende om meer dan 28.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien en omvat 70 MW aan energieopslag. Het project stelt Amazon ook in staat om technologieën van de volgende generatie in te zetten voor energieopslag en -beheer, terwijl de betrouwbaarheid en veerkracht van het Californische elektriciteitsnet behouden blijft.

Ons eerste hernieuwbare project in Canada: Amazon kondigt zijn eerste investering in hernieuwbare energie in Canada aan: een zonne-energieproject van 80 MW in het district van Newell in Alberta. Eenmaal voltooid, produceert en levert het meer dan 195.000 megawattuur (MWh) aan hernieuwbare energie aan het net, oftewel voldoende energie om meer dan 18.000 Canadese huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Het grootste bedrijfsproject voor hernieuwbare energie in het VK: Het nieuwste project van Amazon in het VK is een windmolenpark van 350 MW voor de kust van Schotland en is het grootste van Amazon in het land. Het is ook de grootste zakelijke deal voor hernieuwbare energie die tot nu toe door een bedrijf in het VK is aangekondigd.

Nieuwe projecten in de VS: Het eerste hernieuwbare energieproject van Amazon in Oklahoma is een windenergieproject van 118 MW in Murray County. Amazon bouwt ook nieuwe zonne-energieprojecten in de districten Allen, Auglaize en Licking in Ohio. Samen zijn deze projecten in Ohio goed voor meer dan 400 MW aan nieuwe energie-inkoop in de staat.

Extra investeringen in Spanje en Zweden: In Spanje bevinden de nieuwste zonne-energieprojecten van Amazon zich in Extremadura en Andalusië, die samen meer dan 170 MW aan het net toevoegen. Het nieuwste project van Amazon in Zweden is een windenergieproject op het land van 258 MW in Noord-Zweden.

Een kaart van alle duurzame energieprojecten van Amazon over de hele wereld is hier te vinden​.

“Amazon is een leider in het inkopen van hernieuwbare energie en verandert de markt voortdurend door voortdurende innovatie en investeringen in hernieuwbare energie. We zijn zeer verheugd om de laatste toezeggingen van Amazon over de hele wereld te zien, ook in Spanje, Zweden en het VK. Investeringen op lange termijn zoals deze zijn cruciaal voor bedrijven die dichter bij klimaatneutraliteit komen”, zei Hannah Hunt, Impact Director van RE-Source, een zakelijk inkoopplatform voor hernieuwbare energie in Europa.

“Amazon blijft een sleutelrol spelen bij het leiden van de transitie van bedrijven naar hernieuwbare energie wereldwijd en toont aan dat ambitieuze doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie zowel haalbaar als algemeen voordelig zijn”, zei Gregory Wetstone, President en CEO van de American Council on Renewable Energy (ACORE). “De negen nieuwe projecten voor schone energie van het bedrijf brengen hen op een indrukwekkend record van in totaal 8,5 gigawatt aan wereldwijde hernieuwbare capaciteit en omvatten het eerste zonne-energie plus opslagproject van Amazon, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie om een schoon, betrouwbaar net te leveren.”

“Toonaangevende bedrijven zoals Amazon kennen de waarde die zonne-energie kan brengen voor hun bedrijven en de aarde”, zei Abigail Ross Hopper, president en CEO van de Solar Energy Industries Association (SEIA). “We zijn zeer verheugd om te zien dat Amazon zijn klimaatverplichtingen nakomt en investeert in hernieuwbare energiebronnen over de hele wereld. Wall Street, klanten en internationale bedrijven kijken allemaal naar wat Amerikaanse bedrijven doen aan klimaatverandering, en dit soort leiderschap kan een grote impact hebben op de klimaatcrisis.”

Amazon en Global Optimism waren in 2019 medeoprichters van The Climate Pledge, een toezegging om 10 jaar eerder het Akkoord van Parijs te bereiken en tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. The Pledge heeft nu 53 ondertekenaars, waaronder IBM, Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft en Best Buy. Om zijn doel te bereiken, zal Amazon de uitstoot van al zijn activiteiten blijven verminderen door echte zakelijke acties te ondernemen en een pad te vinden om zijn activiteiten te voorzien van 100% hernieuwbare energie, vijf jaar eerder dan de oorspronkelijke doelstelling van het bedrijf van 2030; het leveren van de Shipment Zero-visie om alle zendingen CO2-neutraal te maken, met 50% CO-2-neutraal tegen 2030; aankoop van 100.000 elektrische bestelwagens, de grootste order ooit van elektrische bestelwagens; en door $ 2 miljard te investeren in de ontwikkeling van decarbonisatiediensten en oplossingen via het Climate Pledge Fund. Ga voor meer informatie naar https://sustainability.aboutamazon.com/.

