Amazon Studios ordena la cuarta temporada de la galardonada comedia The Marvelous Mrs. Maisel

CULVER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN) – Amazon Studios anunció hoy que ordenó una cuarta temporada de la comedia ganadora del Emmy y el Globo de Oro The Marvelous Mrs. Maisel. La tercera temporada se estrenó el viernes 6 de diciembre en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios en todo el mundo. The Marvelous Mrs. Maisel recibió dos nominaciones al Globo de Oro esta semana, como Mejor serie de televisión, musical o comedia, y para la estrella Rachel Brosnahan como Mejor actuación de una actriz en una serie, musical o comedia.

“Nos emocionamos al enterarnos que, por cuarta vez, no tenemos que empacar y vaciar las instalaciones”, afirmaron Amy Sherman-Palladino, creadora y productora ejecutiva, y el productor ejecutivo Daniel Palladino. “Nos gustaría agradecer a Amazon su fe y su apoyo, su asociación y entusiasmo, y por permitirnos pasar tiempo con nuestras personas favoritas, el elenco y el equipo de Maisel durante un tiempo más”.

“The Marvelous Mrs. Maisel fue un fenómeno mundial, y la Temporada 3 no fue la excepción, y tuvo el fin de semana de apertura más mirado de una serie. Estamos tan felices que nuestros clientes de Prime Video puedan ver la continuación de la historia de Midge en la Temporada 4”, afirmó Jennifer Salke, presidenta de Amazon Studios. “Amy y Dan crearon personajes tan graciosos, atractivos y cercanos, todos ellos con humor inimitable y un ojo para el detalle, y nuestros clientes de todo el mundo estarán encantados al tener otra temporada del mundo de The Marvelous Mrs. Maisel”.

En la Temporada Tres de The Marvelous Mrs. Maisel, Midge y Susie descubren que la vida de gira con Shy es glamorosa pero aleccionadora, y ellas aprendan una lección acerca del negocio del espectáculo que nunca olvidarán. Joel tiene dificultades para apoyar a Midge mientras persigue sus propios sueños, Abe adopta una nueva misión y Rose aprende que tiene sus propios talentos.

The Marvelous Mrs. Maisel es la ganadora de dieciséis Premios Emmy, incluyendo Mejor serie de comedia, tres Globos de Oro, incluyendo Mejor serie de TV/Comedia, cinco premios Critics’ Choice, incluyendo Mejor serie de comedia, dos premios PGA, un premio WGA y un Premio Peabody.

The Marvelous Mrs. Maisel está protagonizada por la ganadora del Emmy y del Globo de Oro Rachel Brosnahan, el ganador del Globo de Oro y ganador de cuatro premios Emmy Tony Shalhoub, el ganador de dos premios Emmy Alex Borstein, el nominado al Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron y la ganadora del Premio Emmy Jane Lynch.

Los miembros Prime pueden ver The Marvelous Mrs. Maisel en www.amazon.com/Maisel Los miembros también pueden descargar la serie a sus dispositivos móviles para verla offline sin costo adicional para su membresía. La serie es un lanzamiento global y está disponible en PrimeVideo.com para los miembros de Prime Video en más de 200 países y territorios. Mire el contenido donde y cuando quiera con la aplicación de Prime Video en su televisor inteligente, dispositivo móvil, Fire TV, tableta Fire, Apple TV, Chromecast, consolas de juegos, Comcast X1 o desde su navegador de Internet. Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles, visite amazon.com/howtostream. Los clientes que todavía no son miembros de Prime pueden inscribirse para una prueba gratuita en www.amazon.com/prime.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Línea directa para los Medios de comunicación



[email protected]

www.amazon.com/pr