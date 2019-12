Amazon Studios commande une quatrième saison de la comédie primée La fabuleuse Mme Maisel

CULVER CITY, Californie–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ : AMZN) – Amazon Studios a annoncé aujourd’hui avoir commandé une quatrième saison de la comédie récompensée par des prix Emmy et Golden Globe, La fabuleuse Mme Maisel. La troisième saison a débuté vendredi 6 décembre sur Amazon Prime Video dans plus de 200 pays et régions du monde entier. La fabuleuse Mme Maisel a reçu deux nominations aux Golden Globes cette semaine, dans la catégorie Meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie, et pour la star Rachel Brosnahan dans la catégorie Meilleure actrice dans une série, comédie musicale ou comédie.

« Nous avons été ravis d’apprendre que pour la quatrième fois, nous n’avons pas besoin de plier bagage et de quitter les lieux », ont déclaré la créatrice et productrice exécutive Amy Sherman-Palladino et le producteur exécutif Daniel Palladino. « Nous aimerions remercier Amazon pour leur confiance et tout leur soutien, leur partenariat et leur enthousiasme, et de nous laisser passer du temps avec nos personnes préférées, les acteurs et l’équipe de tournage de Mme Maisel, encore pour un petit moment. »

« La fabuleuse Mme Maisel est un phénomène mondial, et la saison 3 n’a pas dérogé à la règle, avec le weekend de début de saison le plus regardé de la saison depuis sa diffusion. Nous sommes tellement heureux que nos clients de Prime Video puissent voir la suite de l’histoire de Midge dans la saison 4 », a confié pour sa part Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. « Amy et Dan ont créé des personnages tellement drôles et charmants et à qui nous pouvons si facilement nous identifier, avec leur humour inimitable et leur souci du détail, et nos clients à travers le monde seront enchantés d’avoir une autre saison dans le monde de La fabuleuse Mme Maisel. »

Dans la saison 3 de La fabuleuse Mme Maisel, Midge et Susie découvrent que la vie en tournée avec Shy est glamour mais incite à la modestie, et elles apprennent une leçon sur le show business qu’elles n’oublieront jamais. Joel a des difficultés à soutenir Midge tout en essayant de réaliser ses rêves, Abe se jette à corps perdu dans une nouvelle mission et Rose découvre qu’elle aussi a des talents.

La fabuleuse Mme Maisel est lauréate de seize Emmy Awards, notamment Série comique remarquable, de trois Golden Globes, notamment Meilleure série télévisée – comédie, de cinq Critics’ Choice Awards, notamment Meilleure série comique, de deux PGA Awards, d’un WGA Award et d’un Peabody Award.

La fabuleuse Mme Maisel a pour vedettes Rachel Brosnahan, lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe, Tony Shalhoub, lauréat d’un Golden Globe et quatre fois lauréat d’un Emmy, Alex Borstein, deux fois lauréat d’un Emmy, Marin Hinkle, nominé aux Emmy, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron et Jane Lynch, lauréate d’un Emmy.

Les abonnés à Prime peuvent regarder en streaming La fabuleuse Mme Maisel sur www.amazon.com/Maisel Les abonnés peuvent aussi télécharger la série sur un appareil mobile pour la regarder hors ligne gratuitement avec leur abonnement. La série est diffusée à l’échelle mondiale et disponible sur PrimeVideo.com pour les abonnés de Prime Video dans plus de 200 pays et régions. Regardez où et quand vous le souhaitez avec l’application Prime Video sur votre télévision intelligente, votre appareil mobile, la Fire TV, la tablette Fire, Apple TV, Chromecast, les consoles de jeu, Comcast X1 ou depuis le Web. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez amazon.com/howtostream. Les clients qui ne sont pas encore abonnés à Prime peuvent s’inscrire pour un essai gratuit à l’adresse www.amazon.com/prime.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Ligne info-médias



[email protected]

www.amazon.com/pr