Amazon Studios预订获奖喜剧《了不起的麦瑟尔夫人》第四季

加州卡尔弗城–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–(NASDAQ:AMZN) – Amazon Studios今天宣布，其已预订艾美奖和金球奖获奖喜剧《了不起的麦瑟尔夫人》(The Marvelous Mrs. Maisel)第四季。第三季已于12月6日（周五）通过Amazon Prime Video在全球200多个国家和地区首播。本周，《了不起的麦瑟尔夫人》获两项金球奖提名——“最佳音乐/喜剧类剧集”以及主演Rachel Brosnahan获“音乐/喜剧类剧集最佳女主角”提名。

该剧的主创兼执行制片Amy Sherman-Palladino和执行制片Daniel Palladino表示：“我们很高兴第四次听到续订的消息，我们不需要收拾行李离开这里了。我们要感谢Amazon对我们的信任和支持，感谢他们的合作与热忱，感谢他们让我们有机会与我们最喜欢的人——《麦瑟尔》的演员和工作人员合作得再久一些。”

Amazon Studios主管Jennifer Salke表示：“《了不起的麦瑟尔夫人》已经风靡全球，第三季也不例外，周末首播获得该剧集开播以来的最高收视率。我们非常高兴Prime Video的用户将在第四季中继续欣赏Midge的故事。Amy和Dan用无人能及的智慧和洞察一切的眼睛创作了如此有趣、迷人而又亲切的人物，我们全世界的用户会非常开心在新的一季中追随《了不起的麦瑟尔夫人》的剧情发展。”

在《了不起的麦瑟尔夫人》第三季中，Midge和Susie发现和Shy在一起的巡演生活精彩至极，也让她们重新认识自己，她们学到了让她们终生难忘的演艺经验。Joel在追求自己梦想的同时也在努力支持Midge，Abe有了新的任务，而Rose也发现了自己独特的才华。

《了不起的麦瑟尔夫人》荣获16项艾美奖（包括喜剧类最佳剧集奖），三项金球奖（包括最佳喜剧类剧集奖），五项评论家选择奖(Critics’ Choice Awards)（包括最佳喜剧类剧集奖），两项美国制片人工会奖(PGA Award)，一项美国编剧工会奖(WGA Award)和一项皮博迪奖(Peabody Award)。

《了不起的麦瑟尔夫人》演员阵容十分强大，包括艾美奖和金球奖获奖演员Rachel Brosnahan、金球奖和四次艾美奖获得者Tony Shalhoub、两次艾美奖获得者Alex Borstein、艾美奖提名演员Marin Hinkle、Michael Zegen、Kevin Pollak、Caroline Aaron和艾美奖获得者Jane Lynch。

Prime会员可在www.amazon.com/Maisel上收看《了不起的麦瑟尔夫人》。会员还可将剧集下载至移动设备离线观看，无需额外收费。该剧集在全球发行，200多个国家和地区的Prime Video会员可在PrimeVideo.com上收看。您可通过智能电视、移动设备、Fire TV、Fire平板电脑、Apple TV、Chromecast、游戏机、Comcast X1的Prime Video应用程序或通过网络随时随地收看剧集。如需查看兼容设备的完整列表，请访问amazon.com/howtostream。尚未成为Prime会员的客户可通过以下网址注册免费试用：www.amazon.com/prime。

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