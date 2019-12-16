Amazon Studios預訂獲獎喜劇《了不起的麥瑟爾夫人》第四季

加州克弗城–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–(NASDAQ:AMZN) – Amazon Studios今天宣布，其已預訂艾美獎和金球獎獲獎喜劇《了不起的麥瑟爾夫人》(The Marvelous Mrs. Maisel)第四季。第三季已於12月6日（週五）透過Amazon Prime Video在全球200多個國家和地區首播。本周，《了不起的麥瑟爾夫人》獲得兩項金球獎提名——「最佳電視影集獎 – 音樂/喜劇類」以及演員Rachel Brosnahan獲「最佳電視女演員獎 – 音樂/喜劇類」提名。

該劇的主創兼執行製片Amy Sherman-Palladino和執行製片Daniel Palladino表示：「很高興第四次聽到續訂的消息，我們不需要收拾行李離開這裡了。我們要感謝Amazon對我們的信任和支持，感謝他們的合作與熱忱，感謝他們讓我們有機會與我們最喜歡的人——《麥瑟爾》的演員和工作人員合作得再久一些。」

Amazon Studios主管Jennifer Salke表示：「《了不起的麥瑟爾夫人》已經風靡全球，第三季也不例外，週末首播獲得該劇集開播以來的最高收視率。我們非常高興Prime Video的用戶將在第四季中繼續欣賞Midge的故事。Amy和Dan用無人能及的智慧和洞察一切的眼睛創作了如此有趣、迷人而又親切的人物，我們全世界的用戶會非常開心在新的一季中追隨《了不起的麥瑟爾夫人》的劇情發展。」

在《了不起的麥瑟爾夫人》第三季中，Midge和Susie發現和Shy在一起的巡演生活精彩至極，也讓她們重新認識自己，她們學到了讓她們終生難忘的演藝經驗。Joel在追求自己夢想的同時也在努力支持Midge，Abe有了新的任務，而Rose也發現了自己獨特的才華。

《了不起的麥瑟爾夫人》榮獲16項艾美獎（包括最佳喜劇類影集獎），三項金球獎（包括最佳電視影集獎 – 喜劇類），五項評論家選擇獎(Critics’ Choice Awards)（包括最佳喜劇類影集獎），兩項美國製片人工會獎(PGA Award)，一項美國編劇工會獎(WGA Award)和一項皮博迪獎(Peabody Award)。

《了不起的麥瑟爾夫人》演員陣容十分強大，包括艾美獎和金球獎獲獎演員Rachel Brosnahan、金球獎和四次艾美獎得獎者Tony Shalhoub、兩次艾美獎得獎者Alex Borstein、艾美獎提名演員Marin Hinkle、Michael Zegen、Kevin Pollak、Caroline Aaron和艾美獎得獎者Jane Lynch。

Prime會員可在www.amazon.com/Maisel上收看《了不起的麥瑟爾夫人》。會員還可將劇集下載至行動裝置離線觀看，無需額外收費。該劇集在全球發行，200多個國家和地區的Prime Video會員可在PrimeVideo.com上收看。您可透過智慧電視、行動裝置、Fire TV、Fire平板電腦、Apple TV、Chromecast、遊戲機、Comcast X1的Prime Video應用程式或透過網路隨時隨地收看劇集。如需查看相容設備的完整清單，請造訪amazon.com/howtostream。尚未成為Prime會員的客戶可透過以下網址註冊免費試用：www.amazon.com/prime。

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