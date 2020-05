Amazon kondigt vijf nieuwe grootschalige zonne-energieprojecten aan om wereldwijde activiteiten in China, Australië en de VS van stroom te voorzien.

De vijf projecten omvatten Amazon’s het eerste project voor hernieuwbare energie in China, tweede in Australië, tweede en derde in Ohio, en 12e in de Commonwealth of Virginia, met een gecombineerde 615 MW aan extra hernieuwbare capaciteit en een verwachte opwekking van 1,2 miljoen MWh aan energie per jaar, oftewel voldoende om 113.000 gemiddelde Amerikaanse huishoudens van stroom te voorzien

De projecten zullen hernieuwbare energie leveren aan de fulfilmentcentra en AWS-datacenters die wereldwijd miljoenen klanten ondersteunen

Wereldwijd heeft Amazon 91 projecten voor hernieuwbare energie die de capaciteit hebben om meer dan 2900 MW te genereren en jaarlijks meer dan 7,6 miljoen MWh aan energie leveren, waarmee het de toezegging van de onderneming inzake klimaatbelofte om 10 jaar eerder aan de Overeenkomst van Parijs te voldoen en tegen 2040 CO2-neutraliteit te behalen, verder ondersteunt.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon (NASDAQ: AMZN) heeft vandaag vijf nieuwe projecten voor hernieuwbare energie aangekondigd in China, Australië en de VS die het streven van Amazon om tegen 2024 80% hernieuwbare energie en tegen 2030 (en mogelijk al in 2025) 100% hernieuwbare energie te bereiken, verder ondersteunen, en om tegen 2040 CO2-neutraliteit te behalen.

Het eerste duurzame-energieproject van Amazon in China is een zonne-energieproject van 100 megawatt (MW) in Shandong. Eenmaal voltooid, zal het project naar verwachting jaarlijks 128.000 megawattuur (MWh) aan schone energie genereren.

Het tweede duurzame-energieproject van Amazon in Australië is een zonne-energieproject van 105 MW in Nieuw-Zuid-Wales. Dit project zal de capaciteit hebben om jaarlijks 250.000 MWh aan schone energie op te wekken, wat voldoende is om het equivalent van 40.000 gemiddelde Australische huishoudens van stroom te voorzien.

De nieuwste projecten van Amazon op het gebied van hernieuwbare energie in de VS omvatten twee nieuwe projecten in Ohio, een zonne-energieproject van 200 MW en een van 80 MW. Bovendien brengt een nieuw zonne-energieproject van 130 MW in Virginia het totale aantal projecten voor hernieuwbare energie in het Commonwealth op 12. Wanneer ze eenmaal in bedrijf zijn, hebben deze drie in de VS gevestigde projecten de capaciteit om het equivalent van 69.000 gemiddelde Amerikaanse huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

Zodra de vijf nieuwe projecten voor hernieuwbare energie van Amazon gereed zijn, zullen ze van de in totaal 615 MW aan geïnstalleerde capaciteit ongeveer 1,2 miljoen MWh extra hernieuwbare energie leveren aan het fulfilmentnetwerk van het bedrijf en de datacenters van Amazon Web Services (AWS), die Amazon en miljoenen klanten wereldwijd van stroom voorzien.

Tot op heden heeft Amazon 31 grootschalige wind- en zonne-energieprojecten en 60 zonnedaken aangekondigd in fulfillmentcentra en sorteercentra over de hele wereld. Samen zullen deze projecten met een totale capaciteit van meer dan 2900 MW jaarlijks meer dan 7,6 miljoen MWh aan duurzame energie leveren, voldoende om 680.000 Amerikaanse huishoudens van stroom te voorzien.

“Als ondertekenaar van de klimaatbelofte, zijn we vastbesloten om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs tien jaar eerder te halen en tegen 2040 CO2-neutraliteit bij Amazon te bereiken”, zegt Kara Hurst, Vice President of Sustainability bij Amazon. “Deze vijf nieuwe projecten voor hernieuwbare energie zijn een cruciaal onderdeel van ons traject om dit doel te bereiken. We denken zelfs dat het mogelijk is om tegen 2025 100% hernieuwbare energie te bereiken, vijf jaar eerder dan de doelstellingen die we afgelopen herfst hebben aangekondigd. Hoewel dit een uitdaging zal zijn, hebben we een geloofwaardig plan om het te halen.”

“De energietoekomst van Virginia ziet er rooskleurig uit. Door te investeren in schone energie kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en banen creëren om de economische ontwikkeling voor de lange termijn te stimuleren”, aldus Jennifer L. McClellan, senator van Virginia. “De aankondiging van dit nieuwe zonne-energieproject van Amazon helpt de Commonwealth om onze klimaatdoelstellingen te halen en draagt bij aan onze economische groei. De Virginia Clean Economy Act zal bijdragen tot meer investeringen in schone energie zoals deze, om van Virginia een nationale hub voor banen in schone energie te maken.”

“Het creëren van banen in schone energie is een cruciale motor voor de economische ontwikkeling op de lange termijn in de Commonwealth,” zei Richard C. Sullivan Jr., afgevaardigde van Virginia. “Ik ben blij dat Amazon blijft investeren in de toekomst van schone energie in Virginia. De Virginia Clean Economy Act heeft ons op weg geholpen naar 100 procent schone energie, en bedrijven als Amazon zijn van cruciaal belang om ons te helpen dat doel te bereiken.”

Ga naar de duurzaamheidswebsite van Amazon voor informatie en duurzaamheidsstatistieken die de voortgang die het bedrijf boekt om de klimaatbelofte te bereiken delen. De doelen, beloftes, investeringen en programma’s op basis van de duurzaamheidsbelofte voor de lange termijn van Amazon door middel van innovatieve programma’s waaronder Shipment Zero – Amazon’s visie op klimaatneutrale verzending, met 50% netto nul-koolstof in 2030; duurzame verpakkingsinitiatieven zoals Frustration-Free Packaging en Ship in Own Container waardoor verpakkingsafval sinds 2015 met 25% is verminderd; programma’s voor hernieuwbare energie; investeringen in de circulaire economie met het Closed Loop Fund; en talloze andere initiatieven die dagelijks door de teams van Amazon worden uitgevoerd.

Over Amazon

Amazon laat zich leiden door vier principes: een obsessie voor de klant in plaats van een focus op concurrenten, een passie voor innovatie, toewijding aan operationele uitmuntendheid en langetermijndenken. Klantbeoordelingen, winkelen met 1 klik, gepersonaliseerde aanbevelingen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-tablets, Fire TV, Amazon Echo en Alexa zijn enkele door Amazon geïntroduceerde producten en diensten. Ga voor meer informatie naar amazon.com/about en volg @AmazonNews.

Over Amazon Web Services

Al 14 jaar is Amazon Web Services ‘s werelds meest geavanceerde en omarmde cloudplatform. AWS biedt meer dan 175 volledig toegeruste diensten voor rekenkracht, opslag, databases, netwerken, analyse, robotica, machine learning en kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), mobiele, beveiligings- en hybride diensten, virtual en augmented reality (VR en AR ), media- en applicatieontwikkeling, implementatie en beheer vanuit 76 beschikbaarheidszones (AZ’s) binnen 24 geografische regio’s, met aangekondigde plannen voor negen extra beschikbaarheidszones en nog drie AWS-regio’s in Indonesië, Japan en Spanje. Miljoenen klanten waaronder snelgroeiende startups, de grootste bedrijven en toonaangevende overheidsinstellingen vertrouwen op AWS voor het functioneren van hun infrastructuur, om flexibeler te worden en kosten te besparen. Ga voor meer informatie over AWS naar aws.amazon.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Media Hotline



[email protected]

www.amazon.com/pr