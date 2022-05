Álvarez & Marsal refuerza su oferta de servicios profesionales para Latinoamérica con el nombramiento de tres nuevos asesores fiscales sénior

Alfonso A-Pallete, experto en tributación internacional, se incorpora a A&M como Managing Director, Antonio Macías Valdés y Giorgio Massari Figari se unen como Senior Directors

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Alfonso A-Pallete, antes socio en KPMG, se incorpora como Managing Director a Álvarez & Marsal Taxand, LLC (A&M Taxand), empresa afiliada de Álvarez & Marsal (A&M), firma de servicios profesionales líder a nivel mundial. Con sede en Miami, el Sr. A-Pallete dirigirá el grupo de Latin America Complex Transactions de A&M Taxand, centrándose en fusiones y adquisiciones, private equity, planificación fiscal internacional y reestructuración de la cadena de suministro.

Ernesto Pérez, Lider global de A&M Taxand, señaló que el gran conocimiento en materia tributaria internacional a nivel global, especialmente en LATAM, que aporta el Sr. A-Pallete supone un refuerzo estratégico para la oferta de servicios fiscales de la firma en transacciones globales.

«Alfonso ha asesorado a grandes multinacionales de diversos sectores como el farmacéutico, energético, financiero y de consumo en transacciones transfronterizas, reestructuraciones empresariales, propiedad intelectual y modelos fiscales y financieros. Su experiencia ayudará a maximizar las oportunidades de clientes con origen y destino en Latinoamérica al gestionando al mismo tiempo las implicaciones fiscales transfronterizas», señaló el Sr. Pérez.

Como parte de la expansión de la firma en materia tributaria, el Sr. A-Pallete creará y dirigirá un equipo internacional orientado al mercado latinoamericano. Su incorporación se complementa con el nombramiento de los Senior Directors Antonio Macías Valdés, que deja su puesto como director de precios de transferencia para América Latina en DLA Piper, y Giorgio Massari Figari, quien era el director encargado para asuntos fiscales del Latin America Fund, Opportunity Fund y Miami Initiative de SoftBank, reforzando así la experiencia de negocios y fiscal en transacciones internacionales de A&M.

Luis de Lucio, director de Emerging Markets en A&M y codirector de A&M Brazil, indicó: «En previsión del aumento de la actividad regional de M&A, la contratación de Alfonso refuerza nuestra red de lideres con un entendimiento fiscal de las transacciones tanto a nivel local como internacional».

Marvin Rust, Managing Director de Alvarez & Marsal Taxand en Reino Unido y director de A&M Taxand Europe, señaló que «El profundo conocimiento de Alfonso en transacciones y estructuras fiscales internacionales es la piedra angular que le capacita para resolver los problemas más complejos de los clientes, maximizando oportunidades e impulsando cambios para afrontar retos presentes y futuros».

El Sr. A-Pallete se incorpora a A&M con más de dos décadas de experiencia en Madrid, Miami y Nueva York. Anteriormente ocupaba el puesto de socio de tributación internacional en KPMG Estados Unidos y, formo parte del equipo directivo Americas Tax de la firma. Además, el Sr. A-Pallete lidero el desarrollo de estrategias de inversión y oportunidades de búsqueda de mercado para multinacionales en el corredor EE. UU.-España. Reside en EE. UU. desde 2005, donde ha dirigido diversas reestructuraciones fiscales multijurisdiccionales en la región de América Latina.

«Nuestra labor de asesoramiento aborda cada vez más transacciones hacia y desde el extranjero», señaló Adam Benson, Managing Director y US Leader de la práctica de asesoría fiscal para transacciones globales de A&M. «La incorporación de Alfonso, junto con la de Antonio y Giorgio, potencia nuestra capacidad para mitigar riesgos y crear oportunidades para nuestros clientes en sus transacciones a nivel mundial. Su experiencia individual y combinada se alinea con la mentalidad operativa y orientada a los resultados de A&M».

Acerca de Álvarez & Marsal

Empresas privadas, inversionistas y entidades públicas de todo el mundo acuden a Álvarez & Marsal (A&M) por su liderazgo y orientación a resultados. A&M, empresa privada desde su fundación en 1983, es una firma de servicios profesionales líder a nivel global que brinda asesoría, mejora del desempeño empresarial y servicios de gestión de cambio estratégico. Cuando el enfoque convencional no es suficiente para lograr una transformación y generar cambios, los clientes buscan nuestra amplia experiencia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas que se adapten a sus problemas únicos.

Con más de 6.000 empleados en cuatro continentes, proporcionamos resultados tangibles a corporaciones, consejos, firmas de capital privado, bufetes jurídicos y agencias gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros altos directivos, junto con sus equipos, aprovechan la experiencia en reestructuraciones de A&M para ayudar a las compañías a actuar con decisión, acelerar el crecimiento y potenciar los resultados. Somos operadores experimentados, consultores de clase mundial, exreguladores y autoridades del sector con un compromiso común para comunicar a los clientes cómo convertir el cambio en un activo empresarial estratégico, gestionar riesgos y generar valor en cada etapa de crecimiento.

Si desea más información, visite: AlvarezandMarsal.com. Siga a A&M en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Acerca de Álvarez & Marsal Taxand

Alvarez & Marsal Taxand, empresa afiliada de Álvarez & Marsal (A&M), una firma de servicios profesionales líder a nivel global, es un grupo fiscal independiente integrado por profesionales experimentados en materia fiscal comprometidos a proporcionar asesoramiento fiscal personalizado tanto a clientes como inversores de un amplio abanico de sectores. Sus profesionales amplían el compromiso de A&M de poner a disposición de los clientes una selección de asesores que no presentan ningún tipo de conflicto de intereses (conforme a una auditoría) y que están firmemente comprometidos a brindar un servicio al cliente con gran capacidad de respuesta. A&M Taxand cuenta con oficinas en los principales mercados metropolitanos de todo EE. UU. y presta servicios a Reino Unido desde su oficina en Londres.

Alvarez & Marsal Taxand es la empresa fundadora de Taxand, la mayor organización fiscal independiente a nivel mundial, que brinda asesoramiento fiscal integral de primera calidad en todo el mundo. Los profesionales que integran Taxand –entre ellos casi 550 socios y más de 2.500 asesores en 50 países– conocen tanto los aspectos sutiles en materia tributaria como sus implicaciones estratégicas más amplias, con lo que le ayudarán a mitigar riesgos, gestionar su carga fiscal e impulsar el rendimiento de su negocio.

Si desea más información, visite: AlvarezandMarsal.com o Taxand.com

