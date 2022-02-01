Airship Research發現今年更多消費者願意與品牌分享各類個人資訊

調查結果顯示，消費者希望在品牌互動中掌握控制權，並願意提供資訊以獲得便利的應用程式功能和個人化體驗，從而簡化他們的生活

奧勒岡州波特蘭–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–

在經濟不確定性、通貨膨脹、客戶獲得成本上升以及資料法規日益嚴格的大背景下，行動應用程式體驗公司Airship今日在坎城國際創意節上公布了一份新的全球報告《2023年行動消費者》(The Mobile Consumer 2023)。該研究幫助品牌深入理解消費者的偏好、行為和期待，以加速價值創造。





根據對10個國家超過1.1萬名消費者的調查結果，全球消費者更願意與品牌分享各種類型的資訊，以換取個人化的互動和特殊獎勵。在Airship年度追蹤的15種不同類型的資訊中，受訪者（86%）分享最多的資訊是電子郵寄地址。今年，「與品牌相關的興趣」（78%）取代了「姓名」，成為第二大常被分享的資訊。

消費者最願意分享的前五種資訊包括「他們的溝通偏好」和「他們在品牌應用程式或網站上瀏覽過的內容」，突顯出以客戶為中心的品牌互動的重要性。實際上，在消費者願意分享的資訊中，年增率增長最顯著的是「他們在社會層面看重什麼（環境、道德、政治或宗教）」。

儘管電子郵寄地址是最常與品牌分享的資訊，但值得注意的是，79%的消費者至少有一半以上的時間會忽略或刪除他們鍾愛的品牌所傳送的行銷郵件（比去年增加1%）。以Z世代為代表的年輕人群，比起X世代和嬰兒潮一代更不可能採取傳統的規避商業電子郵件的方式——透過掃描寄件者或主旨行來退訂或刪除郵件。相反，他們更可能會不常檢查電子郵件、使用他們不常用的電子郵件帳戶，甚至使用匿名電子郵寄地址（例如，透過Apple帳戶登入）或假的電子郵寄地址。

從全球來看，消費者認為最有用的三種個人化策略是「根據過去的行為或購買情況的推薦和優惠」（41%）、「提供給品牌的興趣和偏好」（40%），以及「針對他們當前位置的內容和優惠」（34%）。有趣的是，「根據品牌對他們的瞭解所提出的預測性建議」在所有個人化策略中排名最低，在除新加坡以外的所有國家都是如此。這些發現顯示，消費者希望得到針對自身的個人化體驗，但基礎資訊還遠遠不夠，而進階的方法則在有幫助和令人厭惡之間來回徘徊。

當被問及希望以何種頻率收到品牌傳送的特定類型的應用程式類訊息時，更多的消費者表示，他們希望「立即收到，而且盡可能頻繁」，這是他們對八種類型訊息中的五種的首選頻率。對於有年增率資料的七種類型的訊息，調查結果顯示，表達「不想收到這類訊息」的受訪者數量有所下降，而希望「只有在他們使用特定應用程式時才收到訊息」的受訪者數量有所增加。雖然消費者對應用程式類訊息的接收頻率可能有不同的偏好，但這些發現說明，重要的是品牌要使得消費者能夠控制所接收的訊息類型、地點和頻率。

Airship策略暨行銷長Thomas Butta表示：「在日益嚴格的資料隱私法規和Apple與Android的技術進步驅動下，品牌正加速向以客戶為主導的未來轉變。在這個未來中，消費者憑藉透明度和控制權比以往任何時候都更容易徹底停止關注那些無法滿足其需求的品牌。這對許多企業來說是一個巨大的轉變。消費者不斷增長的體驗期待以及協力廠商資料即將滅亡的事實更加劇了這種轉變。為了充分理解客戶以獲得成功，品牌必須全心投入，提供始終線上的實用性、便利性和支援個人化控制的行動應用程式體驗。這些都可以更深入地觸及客戶的內心情感，使品牌能夠隨著時間的演變更好地尊重、獎勵和服務於客戶。」

註冊後可以收到完整的《2023年行動消費者》報告，其中包含了涵蓋如下主題的區域性和代際洞見：

消費者為何繼續使用行動應用程式以及他們如何發現這些應用程式

應用程式如何融合數位化和實體體驗，以及消費者在店內購物時使用智慧手機的主要方式

什麼因素驅動人們選擇接收行動應用程式的推播通知

人們為何刪除應用程式，以及他們做出該決定的速度有多快

消費者如何使用應用來提高他們的整體健康和幸福感

新的行動體驗（如Apple的Focus和Live Activities）的採用情況

研究方法

該調查由Airship與Sapio Research合作完成，調查對象包括美國、加拿大、英國、法國、德國、南非、新加坡、泰國、印尼和巴西的超過1.1萬名18歲及以上消費者。總體結果在95%的信心水準下準確度為±0.9%。

關於Airship

在協助品牌掌握行動APP體驗（MAX）方面，沒有人比Airship更了解、做得更多或更關心。

從應用程式問世開始，Airship推動傳遞了第一批商業訊息，隨後又將其資料驅動的方法擴展到所有再行銷通路（行動錢包、簡訊、電子郵件）、應用程式UX實驗、無程式碼原生應用程式體驗建立和應用程式商店最佳化(ASO)。

Airship為數千個全球品牌的數兆次行動應用程式互動提供助力，其技術和深厚的產業專長讓應用程式成為客戶體驗、品牌忠誠度和貨幣化的數位中心。

透過Airship APP體驗平台和Gummicube的ASO技術和專業知識，品牌現在擁有一整套解決方案，可促使從發現到建立忠誠度的整個行動APP客戶旅程最佳化，為各方帶來更大的價值。

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