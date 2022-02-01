Airship Research发现今年更多消费者愿意与品牌分享各类个人信息

调查结果显示，消费者希望在品牌交互中掌握控制权，并愿意提供信息以获得便利的应用功能和个性化体验，从而简化他们的生活

俄勒冈州波特兰–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–

在经济不确定性、通货膨胀、客户获取成本上升以及数据监管日益严格的大背景下，移动应用体验公司Airship今日在戛纳国际创意节上公布了一份新的全球报告——《2023年移动消费者》(The Mobile Consumer 2023)。该研究帮助品牌更好地理解消费者的偏好、行为和期待，以加速价值创造。





根据对10个国家超过1.1万名消费者的调查结果，全球消费者更愿意与品牌分享各种类型的信息，以换取个性化的互动和特殊奖励。在Airship年度追踪的15种不同类型的信息中，受访者（86%）分享最多的信息是电子邮件地址。今年，“与品牌相关的兴趣”（78%）取代了“姓名”，成为第二大常被分享的信息。

消费者最愿意分享的前五种信息包括“他们的沟通偏好”和“他们在品牌应用或网站上浏览过的内容”，突显出以客户为中心的品牌互动的重要性。实际上，在消费者愿意分享的信息中，同比增长最显著的是“他们在社会层面看重什么（环境、道德、政治或宗教）”。

尽管电子邮件地址是最常与品牌分享的信息，但值得注意的是，79%的消费者至少有一半以上的时间会忽略或删除他们钟爱的品牌所发送的营销邮件（比去年增加1%）。以Z世代为代表的年轻人群，比起X世代和婴儿潮一代更不可能采取传统的规避商业电子邮件的方式——通过扫描发件人或主题行来退订或删除邮件。相反，他们更可能会不常检查电子邮件、使用他们不常用的电子邮件账户，甚至使用匿名电子邮件地址（例如，通过Apple帐户登录）或假的电子邮件地址。

从全球来看，消费者认为最有用的三种个性化策略是“基于过去的行为或购买情况的推荐和优惠”（41%）、“提供给品牌的兴趣和偏好”（40%），以及“针对他们当前位置的内容和优惠”（34%）。有趣的是，“基于品牌对他们的了解所提出的预测性建议”在所有个性化策略中排名最低，在除新加坡以外的所有国家都是如此。这些发现表明，消费者希望得到针对自身的个性化体验，但基础信息还远远不够，而高级的方法则在有帮助和令人厌恶之间来回徘徊。

当被问及希望以何种频率收到品牌发送的特定类型的应用类消息时，更多的消费者表示，他们希望“立即收到，而且尽可能频繁”，这是他们对八种类型消息中的五种的首选频率。对于有同比数据的七种类型的消息，调查结果显示，表达“不想收到这类消息”的受访者数量有所下降，而希望“只有在他们使用特定应用时才收到消息”的受访者数量有所增加。虽然消费者对应用类消息的接收频率可能有不同的偏好，但这些发现说明，重要的是品牌要使得消费者能够控制所接收的消息类型、地点和频率。

Airship首席战略和营销官Thomas Butta表示：“在日益严格的数据隐私法规和Apple与安卓的技术进步驱动下，品牌正加速向以客户为主导的未来转变。在这个未来中，消费者凭借透明度和控制权比以往任何时候都更容易彻底停止关注那些无法满足其需求的品牌。这对许多企业来说是一个巨大的转变。消费者不断增长的体验期待以及第三方数据即将消亡的事实更加剧了这种转变。为了充分理解客户以获得成功，品牌必须全心投入，提供始终在线的实用性、便利性和支持个性化控制的移动应用体验。这些都可以更深入地触及客户的内心情感，使品牌能够随着时间的推移更好地尊重、奖励和服务于客户。”

注册后可以收到完整的《2023年移动消费者》报告，其中包含了涵盖如下主题的区域性和代际洞见：

消费者为何继续使用移动应用以及他们如何发现这些应用

应用如何融合数字化和实体体验，以及消费者在店内购物时使用智能手机的主要方式

什么因素驱动人们选择接收移动应用的推送通知

人们为何删除应用，以及他们做出该决定的速度有多快

消费者如何使用应用来提高他们的整体健康和幸福感

新的移动体验（如苹果的Focus和Live Activities）的采用情况

研究方法

该调查由Airship与Sapio Research合作完成，调查对象包括美国、加拿大、英国、法国、德国、南非、新加坡、泰国、印度尼西亚和巴西的超过1.1万名18岁及以上消费者。总体结果在95%的置信水平下准确度为±0.9%。

关于Airship

在帮助品牌掌控移动应用体验(MAX)方面，没有人比Airship更了解、做得更多或更重视。

从应用程序问世开始，Airship推动传递了第一批商业消息，随后又将其数据驱动的方法扩展到所有再营销渠道（移动钱包、短信、电子邮件）、应用程序UX实验、无代码原生应用程序体验创建和应用商店优化(ASO)。

Airship为数千个全球品牌的数万亿次移动应用程序交互提供助力，其技术和深厚的行业专长让应用程序成为客户体验、品牌忠诚度和货币化的数字中心。

通过Airship应用程序体验平台和Gummicube的ASO技术和专业知识，品牌现在拥有了一整套解决方案，可优化从发现到建立忠诚的整个移动应用程序客户旅程，为各方带来更大的价值。

如需了解更多信息，请访问www.airship.com、阅读我们的博客，或者在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注我们。

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