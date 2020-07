ABS entscheidet sich für Smart Class Services Mobile

Einzigartige Suite mit Dienstleistungen erschließt die Macht von Dateneinblicken, um Bedürfnisse mit intuitiver und informierter Entscheidungshilfe zu prognostizieren

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–ABS stellt heute eine einzigartige Suite mit Flottenmanagement- und Schiffs-Compliance-Diensten vor, die auf intelligenten Funktionen und fortschrittlichsten Analysefunktionen basieren und als Branchenneuheit auch über die neue ABS App verfügbar sein werden.

Die intelligente Funktionalität, die entwickelt wurde, um Kundenbedürfnisse zu prognostizieren und intuitive, fundierte Entscheidungshilfen zu bieten, ist eine Erweiterung des ABS MyFreedom™ Kundenportal und kann über eine mobile App oder Text aufgerufen werden. Das Portal und die benutzerfreundlichsten digitalen Tools der Branche vereinfachen den Zugriff auf operative, technische und Compliance-Flottenintelligenz sowie alle Dienste der ABS-Klasse, um den Betriebszustand und die Leistung von Flotten zu verwalten.

Zu den neuen branchenführenden intelligenten Funktionen, die heute vorgestellt wurden, gehören:

Der ABS Smart Scheduler™ , der Echtzeit-AIS-Daten nutzt, um die Einhaltung der Flottenkonformität zu gewährleisten, ist das einzige mobile Umfrage-Buchungstool der Branche, mit dem jede Umfrage, einschließlich Fernumfragen, jederzeit und überall in weniger als einer Minute geplant werden können – selbst wenn kein Internetzugang vorhanden ist. Es verfolgt den Umfrage-Status für alle Schiffe einer Flotte und gibt dann Warnmeldungen aus, wenn Umfragen fällig sind.

, der Echtzeit-AIS-Daten nutzt, um die Einhaltung der Flottenkonformität zu gewährleisten, ist das einzige mobile Umfrage-Buchungstool der Branche, mit dem jede Umfrage, einschließlich Fernumfragen, jederzeit und überall in weniger als einer Minute geplant werden können – selbst wenn kein Internetzugang vorhanden ist. Es verfolgt den Umfrage-Status für alle Schiffe einer Flotte und gibt dann Warnmeldungen aus, wenn Umfragen fällig sind. Checkliste nach Maß , welche die Hafenstandsdaten aller Schiffe mit ABS-Klassifizierung zusammenführt, um Besatzungs- und Flottenmanagern vor der Ankunft in einem Hafen eine hafenspezifische Checkliste zur Verfügung zu stellen.

, welche die Hafenstandsdaten aller Schiffe mit ABS-Klassifizierung zusammenführt, um Besatzungs- und Flottenmanagern vor der Ankunft in einem Hafen eine hafenspezifische Checkliste zur Verfügung zu stellen. Gebührenschätzer , der einen Vergleich der geschätzten Vermessungsgebühren über mehrere Häfen hinweg ermöglicht.

, der einen Vergleich der geschätzten Vermessungsgebühren über mehrere Häfen hinweg ermöglicht. Port State Control Risk , ein Tool, das maßgeschneiderte Analysen der Hafenstandkontrolle nach Schiff oder Flotte bietet. Es ermöglicht den Kunden, die wichtigsten Mängelpunkte ihres Zielortes und die entsprechenden Ergebnisse des Kundenschiffes aus den Aufzeichnungen der ABS-Klasse zusammen mit einer Bewertung des Schiffsrisikos auf der Grundlage des Gesundheitszustandes der Konformität einzusehen.

, ein Tool, das maßgeschneiderte Analysen der Hafenstandkontrolle nach Schiff oder Flotte bietet. Es ermöglicht den Kunden, die wichtigsten Mängelpunkte ihres Zielortes und die entsprechenden Ergebnisse des Kundenschiffes aus den Aufzeichnungen der ABS-Klasse zusammen mit einer Bewertung des Schiffsrisikos auf der Grundlage des Gesundheitszustandes der Konformität einzusehen. International Safety Management (ISM)-Ergebnisse , die auf die individuelle Schiffsleistung zugeschnitten sind und es den Kunden ermöglichen, die wichtigsten ISM-bezogenen Mängelpunkte des Zielhafens mit den entsprechenden Feststellungen ihres Schiffes aus den Aufzeichnungen der ABS-Klasse abzugleichen.

, die auf die individuelle Schiffsleistung zugeschnitten sind und es den Kunden ermöglichen, die wichtigsten ISM-bezogenen Mängelpunkte des Zielhafens mit den entsprechenden Feststellungen ihres Schiffes aus den Aufzeichnungen der ABS-Klasse abzugleichen. Port-Specific External Specialists, die auf Knopfdruck direkte Kundenverbindungen für anstehende Umfragen bieten.

„Durch die Nutzung eines noch nie dagewesenen Datenzugangs liefern wir eine wirklich intelligente Funktionalität, die vom Benutzer lernt und mit der Erfahrung im Laufe der Zeit zukünftige Anforderungen prognostiziert, was die Arbeit mit ABS noch einfacher macht“, so Christopher J. Wiernicki, ABS Chairman, President und CEO. „Dies sind nur die ersten von vielen Verbesserungen und erweiterten intelligenten Funktionen, die ABS weiterhin über das MyFreedom-Kundenportal bereitstellen wird. Das Portal führt alle Klassenbedürfnisse unserer Kunden digital für einen vollständigen Überblick zusammen, so dass jetzt alles anklickbar ist. Es rationalisiert zentralisiert und verbunden die Interaktionen mit ABS und macht die Benutzererfahrung unserer Kunden unkompliziert und aufschlussreich.“

MyFreedom bietet verbessertes Risikomanagement, Einhaltung von Vorschriften und betriebliche Effizienz durch eine besser informierte Entscheidungsfindung. MyFreedom bietet eine vollständige Flottenaufsicht, Echtzeit-Umfrage-Status, intelligente Terminplanung, Optionen für Fernumfragen, einschließlich jährlicher Umfragen mit mobiler Erfassung und Zusammenarbeit, vereinfachten Zugriff auf Daten zur Einhaltung von Vorschriften und rechtzeitige Erneuerung der Flottenzertifizierung.

Besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen zu erhalten.

Die ABS App ist jetzt im Apple App Store und bei Google Play erhältlich.

Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungs- und technischen Beratungsdiensten für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie, setzt Standards für Sicherheit und Exzellenz in Design und Konstruktion. ABS konzentriert sich auf die sichere und praktische Anwendung fortschrittlicher Technologien und digitaler Lösungen und arbeitet mit der Industrie und den Kunden zusammen, um eine genaue und kosteneffiziente Einhaltung, optimierte Leistung und Betriebseffizienz für Meeres- und Offshore-Anlagen zu entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

