ABS推出行動版智慧船級服務

獨特的服務組合方便利用資料洞察力來預測需求，並支援直覺式的知情決策

休士頓–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–ABS今天推出一系列獨特的船隊管理和船舶法規遵循服務組合，具備智慧功能和進階分析能力，而且能透過新的ABS App使用，此為業界首創。

其智慧功能旨在預測客戶需求並提供直覺式的知情決策支援，是對ABS MyFreedom™客戶入口網站的升級，可以透過行動應用程式或文字存取。該入口網站和業界最易於使用的數位工具可簡化對營運、技術和法規遵循類船隊情報以及所有ABS船級服務的存取，以管理船隊營運的健全狀況和績效。

今天上線的業界領先的新智慧功能包括：

ABS Smart Scheduler™ ，利用即時AIS資料來保持船隊的符合法規狀態，並且是業界唯一的行動檢驗預訂工具，可在一分鐘內從任何時間和任何地點安排包括遠距檢驗在內的任何檢驗——即使無法上網。它能追蹤船隊中所有船舶的檢驗狀態，並在檢驗到期時發出警示。

，利用即時AIS資料來保持船隊的符合法規狀態，並且是業界唯一的行動檢驗預訂工具，可在一分鐘內從任何時間和任何地點安排包括遠距檢驗在內的任何檢驗——即使無法上網。它能追蹤船隊中所有船舶的檢驗狀態，並在檢驗到期時發出警示。 訂製檢核表 ( Custom Checklist )，該檢核表集合所有ABS分級船舶的港口狀態資料，以便在到達任何港口之前，為船員和船隊經理提供特定港口的檢核表。

( )，該檢核表集合所有ABS分級船舶的港口狀態資料，以便在到達任何港口之前，為船員和船隊經理提供特定港口的檢核表。 費用估算器 ( Fee Estimator )，比較各個港口的估算檢驗費用。

( )，比較各個港口的估算檢驗費用。 港口國控制風險 ( Port State Control Risk )，可按船隻或船隊提供客製化的港口國控制分析。它使客戶可以根據ABS船級記錄查看客戶船舶與其目的地要求之間的主要欠缺項目和比對結果，以及以法規遵循健全狀況為依據的船舶風險等級。

( )，可按船隻或船隊提供客製化的港口國控制分析。它使客戶可以根據ABS船級記錄查看客戶船舶與其目的地要求之間的主要欠缺項目和比對結果，以及以法規遵循健全狀況為依據的船舶風險等級。 國際安全管理(ISM)調查結果 ，針對個別船舶性能加以客製化，使客戶可以根據ABS船級記錄中的船舶比對結果，查看與目的港ISM相關的主要欠缺項目。

，針對個別船舶性能加以客製化，使客戶可以根據ABS船級記錄中的船舶比對結果，查看與目的港ISM相關的主要欠缺項目。 特定港口外部專家(Port-Specific External Specialists)，為即將進行的檢驗提供一鍵式直接客戶連線。

ABS董事長、總裁兼執行長Christopher J. Wiernicki表示：「我們正利用前所未有的資料存取，提供真正的智慧功能，它可以向用戶學習，並能隨著時間而預測未來需求，從而讓使用ABS變得更加容易。ABS將繼續透過MyFreedom客戶入口網站提供更多升級和智慧功能，以上只是其中的首批功能。我們的入口網站以數位方式匯整所有客戶的船級需求，以提供完整的概覽，所以現在一切齊備。它以集中化和保持連線的方式簡化了與ABS的互動，使我們的客戶體驗變得簡單明瞭。」

MyFreedom透過改進知情決策制訂來強化風險管理、法規遵循和營運效率，提供全面的船隊監督、即時檢驗狀態、智慧調度、遠距檢驗選項（包括利用行動擷取和合作進行年度檢驗）、對法規遵循資料的簡化存取和及時的船隊認證更新。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽我們的網站。

ABS App現在可從Apple App Store和Google Play獲取。

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ABS是全球首屈一指的船舶和近海產業分級和技術諮詢服務提供者，致力於制定安全和卓越的設計與建造標準。ABS專注於先進科技和數位解決方案的安全實際應用，與業界和客戶合作，為海洋和近海資產開發正確且具有成本效益的法規遵循、性能最佳化和營運效率方案。

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