ABS推出移动版智能船级服务

独特的集成服务方便利用数据洞察力来预测需求，并支持直观的知情决策

休斯顿–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–ABS今天推出了一系列独特的船队管理和船舶合规服务组合，具备智能功能和高级分析能力，而且能通过新的ABS App使用，这在业内尚属首次。

其智能功能旨在预测客户需求并提供直观的知情决策支持，是对ABS MyFreedom™客户门户网站的增强，可以通过移动应用或文本进行访问。该门户网站和业界最易于使用的数字工具可简化对运营、技术和合规类船队情报以及所有ABS船级服务的访问，以管理船队运营的健康状况和绩效。

今天上线的行业领先的新智能功能包括：

ABS Smart Scheduler™ ，利用实时AIS数据来保持船队的合规状态，并且作为业界唯一的移动检验预订工具，可在一分钟内从任何时间和任何地点安排包括远程检验在内的任何检验——即使无法访问互联网。它能跟踪船队中所有船舶的检验状态，并在检验到期时发出警报。

，利用实时AIS数据来保持船队的合规状态，并且作为业界唯一的移动检验预订工具，可在一分钟内从任何时间和任何地点安排包括远程检验在内的任何检验——即使无法访问互联网。它能跟踪船队中所有船舶的检验状态，并在检验到期时发出警报。 定制清单 ( Custom Checklist )，该清单汇集所有ABS定级船舶的港口状态数据，以便在到达任何港口之前为船员和船队经理提供特定港口的核查清单。

( )，该清单汇集所有ABS定级船舶的港口状态数据，以便在到达任何港口之前为船员和船队经理提供特定港口的核查清单。 费用估算器 ( Fee Estimator )，比较各个港口的估算检验费用。

( )，比较各个港口的估算检验费用。 港口国控制风险 ( Port State Control Risk )，可按船只或船队提供定制的港口国控制分析。它使客户可以根据ABS船级记录查看客户船舶与其目的地要求之间的主要缺陷项目和匹配结果，以及基于合规性健康状况的船舶风险等级。

( )，可按船只或船队提供定制的港口国控制分析。它使客户可以根据ABS船级记录查看客户船舶与其目的地要求之间的主要缺陷项目和匹配结果，以及基于合规性健康状况的船舶风险等级。 国际安全管理(ISM)调查结果 ，针对单个船舶性能而定制，使客户可以根据ABS船级记录中的船舶匹配结果，查看与目的港ISM相关的主要缺陷项目。

，针对单个船舶性能而定制，使客户可以根据ABS船级记录中的船舶匹配结果，查看与目的港ISM相关的主要缺陷项目。 特定港口外部专家(Port-Specific External Specialists)，为即将进行的检验提供一键式直接客户连接。

ABS董事长、总裁兼首席执行官Christopher J. Wiernicki表示：“我们正利用前所未有的数据访问，提供真正的智能功能，它可以向用户学习，并能随着时间的推移而预测未来需求，从而让使用ABS变得更加容易。ABS将继续通过MyFreedom客户门户网站提供更多增强和智能功能，以上只是其中的首批功能。我们的门户网站以数字方式汇总了我们所有客户的船级需求，以提供完整的概览，所以现在一切齐备。它通过集中化和保持连接而简化了与ABS的交互，使我们的客户体验变得简单明了。”

MyFreedom通过帮助更好地做出知情决策来实现增强风险管理、合规性和运营效率，提供全面的船队监督、实时检验状态、智能调度、远程检验选项（包括通过移动捕获和协作进行年检）、对合规数据的简化访问和及时的船队认证更新。

如需了解更多信息，请访问我们的网站。

ABS App现在可从Apple App Store和Google Play获取。

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