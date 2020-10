A Zynga lezárta a gyorsan növekedő hiper-casual mobiljáték-üzletág egyik vezető vállalata, az isztambuli székhelyű Rollic felvásárlását

Belépés az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekedő mobiljáték-kategóriába

Bővíti és diverzifikálja a Zynga hirdetési üzletágának tevékenységét

A Zynga alkalmazottjaihoz egy rendkívül tehetséges csapat és külső fejlesztők kiterjedt hálózata csatlakozik

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) és az ún. „hiper-casual” ( alkalmi, széles közönséget célzó, intuitív mobileszközökön is egyszerűen játszható) mobiljátékokat fejlesztő és kiadó, isztambuli székhelyű Rollic, amelynek termékportfóliójában több olyan népszerű hiper-casual mobiljáték is megtalálható, amelyeket ez idáig több mint 365 millió alkalommal töltöttek le a játékosok, ma bejelentették, hogy lezárták a felvásárlási ügyletet, melynek eredményeként összesen körülbelül 180 millió USA dollár készpénzben kifizetett teljes vételár ellenében (melybe beleértendők a működőtőke-korrekciók is) a Zynga birtokába került a Rollic 80%-os tulajdonrésze. Az elkövetkező három évben a Zynga egyenlő részletekben felvásárolja a Rollic fennmaradó 20%-os tulajdonrészét meghatározott bevételi és nyereségességi célkitűzések alapján megállapított áron.





A Rollic akvizícója révén a Zynga belép a gyorsan növekedő hiper-casual mobiljátékok piacára, és alkalmazottjaihoz egy rendkívül tehetséges tagokból álló csapat, valamint külső fejlesztők kiterjedt hálózata csatlakozik. A Rollic felvásárlásának eredményeként ugyanakkor számottevően nő a Zynga közönsége és bővül hirdetési tevékenysége is. A Rollic-ot továbbra is annak alapítója és vezérigazgatója, Burak Vardal és a Rollic jelenlegi vezetősége fogja irányítani, és a tervek szerint a vállalat székhelye továbbra is Törökországban, Isztambulban lesz.

„Nagy örömmel várjuk, hogy a Rollic és annak hihetetlenül tehetséges csapata, valamint kiterjedt fejlesztői hálózata csatlakozzon a Zyngához” – nyilatkozta Frank Gibeau, a Zynga vezérigazgatója. „A Rollic felvásárlása révén a Zynga belép az egyik legizgalmasabb és leggyorsabban növekedő mobiljáték-kategória, a hiper-casual mobiljátékok piacára. A mobiljátékszektor és a hirdetési ágazat folyamatos fejlődése közepette a Rollic jelentős méretű és diverzifikált közönsége igen értékes növekedési lehetőséget képvisel a Zynga számára.”

„Nagy örömmel csatlakozunk a Zyngához, amelynek alapvető értékei és vállalati kultúrája tökéletesen illik a miénkhez” – jelentette ki Burak Vardal, a Rollic alapítója és vezérigazgatója. „A két cég történetének ebben az új fejezetében a Zynga és a Rollic fejlesztés terén birtokolt együttes szakértelme, kreativitása, minőségi munkája és kiemelkedően tehetséges csapatai páratlan lehetőségeket nyitnak meg az egyesült vállalat előtt. Elkötelezettek vagyunk az ez által az egyesülés által kínált lehetőségek kiaknázása iránt, és célunk a mobiljátékok következő generációjának létrehozása.”

A Rollic egy 2018 decemberében Burak Vardal, Deniz Basaran és Mehmet Can Yavuz által alapított, hiper-casual mobiljátékokat fejlesztő és kiadó vállalat, melynek székhelye Isztambulban, Törökországban található. A Rollic játékai közül nyolc ért el első vagy második helyezést az ingyenesen letöltött játékok körében az Amerikai Egyesült Államok App Store-jában, és legutóbb kiadott játékaik, a Go Knots 3D és a Tangle Master 3D a két legtöbbször letöltött játék volt az Amerikai Egyesült Államok App Store-jában 2020 második negyedévében.

A felvásárlási ügylet zárása 2020. október 1-jén lép érvénybe. A Zynga a felvásárlást követően a 2020-as év 3. negyedévi pénzügyi eredményekre vonatkozó jelentésében korrigálni fogja a 2020-as év egészére vonatkozó pénzügyi előirányzatait.

Amit a Zynga Inc.-ről tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy kövesse a Zynga-t a Twitter-en, az Instagram-on vagy a Facebook-on, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Zynga blog!

Amit a Rollic-ról tudni kell…

A 2018 decemberében alapított Rollic egy isztambuli székhelyű játékfejlesztő és -kiadó vállalat, amelynek fő tevékenységi körét az iOs-os és Androidos eszközökön ingyenesen játszható hiper-casual játékok fejlesztése és kiadása képezi. A Rollic által kiadott játékok közé tartoznak a következők: Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty és Wheel Smash. A Rollic elkötelezett a széles közönségrétegek által kedvelt, globális játékok fejlesztése iránt, mely tevékenysége során prioritásként kezeli a mobiljáték ágazat virágzó fejlesztői ökoszisztémájának kiépítését. A Rollic-ot 2020-ban felvásárolta az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, a Zynga. További információkért kérjük, látogasson el honlapunka (www.rollicgames.com) vagy kövesse a Rollic-ot a Facebook-on, a LinkedIn-en, az Instagram-on vagy a Twitter-en, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Rollic blog!

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény előremutató állításokat tartalmaz, ideértve, többek közt, a következőket: a Rollic Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (a továbbiakban „Rollic”) felvásárlása eredményeként várt előnyök (ideértve globális ügyfélbázisunk és hirdetési tevékenységünk bővülését, fejlesztés alatt álló játékaink számának növekedését, vállalatunk általános értelemben vett növekedésének elősegítését, valamint a vállalatunkra vonatkozó pénzügyi előrejelzéseink teljesítését) realizálására vonatkozó képességünkre vonatkozó állítások. Az előremutató állítások többnyire olyan szavakat tartalmaznak, mint a „kilátások”, „prognosztizált”, „tervezett”, „szándékozik”, „lesz”, „várakozásaink szerint”, „úgy hisszük”, „célunk”, illetve „várhatóan”, és a jövő idejű állítások általában előremutató állításoknak tekintendők. Az ezekben az előremutató állításokban említett tervek elérése vagy sikere jelentős mértékben függ különféle kockázatoktól és bizonytalansági tényezőktől, illetve a feltételezések helytálló voltától, és tényleges eredményeink jelentős mértékben eltérhetnek a prognosztizált vagy vélelmezett eredményektől. Ezért nem szabad túlzott mértékben támaszkodni ezekre az előremutató állításokra, mivel azok a számunkra jelenleg (azaz a sajtóközlemény kiadásának időpontjában) rendelkezésre álló információkon alapulnak. Cégünk nem vállal kötelezettséget ezeknek az állításoknak a frissítésére. Az általunk elért tényleges eredményeknek a prognosztizált eredményektől való esetleges eltérését előidéző tényezők közé tartoznak a következők: az ügyletzárási feltételek teljesülése és a tranzakció megfelelő időben való lezárására, a Rollic hatékony integrálására, valamint az ügylet várt előnyeinek realizálására irányuló képességünk. További információk ezekről a kockázatokról, bizonytalansági tényezőkről és feltételezésekről, valamint egyéb olyan tényezőkről, amelyek hatására tényleges eredményeink eltérhetnek a prognosztizált eredményektől, részletesebben kifejtésre kerültek vagy kifejtésre fognak kerülni az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) cégünk által benyújtott nyilvános dokumentumokban, amelyeknek másolata beszerezhető a vállalat honlapjának Befektetői kapcsolatok (Investor Relations) aloldalán a http://investor.zynga.com internetes címen, illetve a SEC honlapján a www.sec.gov internetes címen.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

