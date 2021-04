A Zynga kiadta Puzzle Combat elnevezésű, modern, match-3 mobiljátékát

A Puzzle Combat, amely a rendkívül népszerű Empires & Puzzles játék folytatása, a szerepjátékos mobiljátékok elemeit egyedi párosítási kombinációkkal ötvözi

Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentette, hogy világszerte megjelentette Puzzle Combat elnevezésű, új, match-3 (3 egyforma elem megtalálását célzó) akció-szerepjátékos (RPG) mobiljátékát, amelyben a játékosok hősöket toboroznak, bázisokat építenek és csaták keretében más játékosokkal versenyeznek (player-vs-player [PvP]) egy zombikkal teli világban. A Puzzle Combat fejlesztője a Zynga Inc. leányvállalata és a rendkívül népszerű játék, az Empires & Puzzles kidolgozója, a helsinki székhelyű Small Giant Games.





A Puzzle Combat mobiljátékban a játékosok a veszedelmes Horrorhadseregbe (Dread Army) tartozó ellenségekkel csatáznak, miközben minden egyedi párosítás eredményeként növekszik erejük. A játékosok kémeket, orvosokat, tűzszerészeket és számos egyéb segítőt toboroznak, akik támogatják őket a harcban, és akiknek mindegyike egyedi, különleges támadási módszerrel rendelkezik. A játékosok ugyanakkor bevehetetlen bázisokat is létrehoznak öntödék, műhelyek, képzést végző iskolák és táborok építése és átalakítása révén.

„A Puzzle Combat a már jól ismert, szórakoztató match-3 játékmenetre alapozva biztosítja a játékosok számára a kiemelkedő hősökből összeállított kommandó irányításának izgalmait” – magyarázta Jose Saarniniemi, a Small Giant Games ügyvezető igazgatója. „Az Empires & Puzzles legfontosabb elemei és egy új, modern, harcos témájú játék ötvözésének köszönhetően a Puzzle Combat játékosai elmerülhetnek egy dinamikus, izgalmakban bővelkedő, zombikkal teli virtuális világban. Várakozásaink szerint a ma megjelentetetett Puzzle Combat elkötelezett játékosok közösségének kialakulását fogja eredményezni. A játékot olyan további témákkal és továbbfejlesztett funkciókkal fogjuk majd bővíteni, amelyek minden bizonnyal elnyerik a játékosok tetszését szerte a világon.”

A Puzzle Combat a játékosokat PvP csatákban állítja szembe a világ más tájain élő játékosokkal. A harc megnyerése érdekében a játékosok több száz egyedi képességekkel bíró, erős hőst sorakoztathatnak fel maguk mögé, és különféle fegyvereket gyűjthetnek, melyeket a csata során használhatnak, illetve bizonyos eredmények elérése esetén nagyobb erejű fegyverre cserélhetnek. Ahogy a játékosok fejlődnek, csatlakozhatnak szövetségekhez, hogy megosszák egymással a legjobb taktikákat és nagy kihívásokat jelentő csapatrendezvények keretében versenyezzenek, ahol népszerűsíthetik hőseiket, együtt léphetnek magasabb szintre és kialakíthatják a legjobb kommandót.

A játék legfontosabb jellemzői közé tartoznak a következők:

Több mint 200 egyedi hős, akiket a játékosok gyűjthetnek és még erősebbé tehetnek.

Pörgő, gyors ütemű match-3 játékmenet, amely során a hasonló lapokat egyedi kombinációban párosító megoldásokért jutalomként különleges támadóerő jár.

Bázisépítés a toborzott hősök képzése, ennivaló biztosítása érdekében való gazdálkodás, fémek bányászata, kulcsfontosságú hadiszerszámok készítése és számos egyéb tevékenység céljára.

Kiterjesztett PvP rajtaütési szezon, amely során értékes jutalmak nyerhetők.

Együttműködő (szövetségi) játékmódok, melyek az erős hadigépek szétszerelését, a riválisok csapatküzdelmek keretében való megtámadását és a csapatesemények során való dominancia elérését szolgálják.

Szociális jellemzők: például globális és a játékos szövetségébe tartozó tagokkal való csevegés, melyek során a játékosok megismerhetnek új technikákat és létrehozhatnak csapatokat a következő játékszint elérése érdekében.

Korlátozott ideig tartó események, melyek során egyedi jutalmak nyerhetők, és a játékosok harcolhatnak más játékosok ellen.

A Puzzle Combat ingyenesen letölthető iOS-os és Android-os eszközökre.

A Zynga a 2021-es év első negyedévében elért pénzügyi eredményeit piaczárás után, 2021. május 5-én, szerdán hozza nyilvánosságra.

Amit a Zynga Inc.-ről tudni kel…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és a cég irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban is. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy kövesse a Zynga-t a Twitter-en, az Instagram-on vagy a Facebook-on, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját:Zynga blog.

