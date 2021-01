A Zynga elérhetővé teszi Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű mobiljátékát Dél-Koreában

A népszerű, díjnyertes mobiljáték az Apple App Store-ból és a Google Play-ről lesz letölthető Dél-Koreában

–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA):





KI:

Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) bejelentette, hogy Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű mobiljátékát Dél-Koreában is megjelentette. A Warner Bros. Games hivatalos licence alapján a Portkey Games márkanév alatt kiadott, díjnyertes mobiljáték Dél-Koreában teljes egészében koreai nyelven kerül a játékosokhoz.

MIT:

A Google Play 2020-as Best Casual Game (Legjobb casual játék) elnevezésű díját és az Apple App Store Editors’ Choice (Szerkesztői kedvenc) díját elnyert Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték most már ingyenesen letölthető Dél-Koreában is az App Store-ból és a Google Play-ről. Az ebben a régióban élő játékosok hozzáférhetnek minden jelenleg elérhető, illetve korábban kiadott tartalomhoz, melyek összesen több mint 1000 bűbájjal átitatott, Harry Potter története és a Varázsvilág által inspirált Match-3 (3 egyforma elem megtalálását célzó) feladványt foglalnak magukban.

A játék dél-koreai megjelenésével egyidejűleg a játék összes rajongója számára szerte a világon elérhetővé válnak új, az avatárjuk egyedi külsejének kialakítását biztosító funkciók, amelyek létrehozásában a világhírű művész és ismert Harry Potter rajongó, Zayn Malik segédkezett. Ezek közé a most az összes játékos számára a játékon belül elérhetővé váló, új külső jegyek közé tartozik egy új szakáll, fülbevaló, szemöldök, frizura és szemforma, melyeket Malik saját avatárja élethűbbé tétele céljára tervezett decemberben.

IDÉZET:

„A Harry Potter: Puzzles & Spells mobiljáték számos elismerő méltatást kapott és több díjat is elnyert lebilincselő játékmenetéért és a filmsorozat kedvelt szereplőinek, helyszíneinek és varázsának autentikus megjelenítéséért” – mesélte Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. „A mobiljáték ugyanakkor elhozza a Varázsvilágba a versenyzés örömét is: a játékosok más játékosokkal összefogva létrehozhatnak a játékon belüli Klubokat, segítve egymást a játékosok teljesítményét mutató globális rangsorban való feljebbjutásban. Örömmel üdvözöljük a mágikus közösségben és a Harry Potter: Puzzles & Spells klubversenyein a világ leglelkesebb és a versenyek iránt legfogékonyabb játékosai közé tartozó dél-koreai játékosokat, és élvezetes játékot kívánunk nekik.”

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK:

A Harry Potter: Puzzles & Spells elnevezésű, ún. „Match-3” (3 egyforma elem megtalálását célzó) feladványokra épülő mobiljáték a játékosok számára a Harry Potter sorozat szereplőit felvonultató, bűbájokkal és humorral teli, színes és élvezetes kalandokat kínál. A játék során, amelyben hallhatók az eredeti mozifilm hangjai és egyes szereplőknek a mozifilmekből származó autentikus hangfelvételei, a játékosok a mobileszközeiken játszva követhetik Harry útját a Varázsvilágban. Az ugráló csokibékákkal, lebegő szárnyas kulcsokkal, harcoló varázssakk-figurákkal és egyéb váratlan akadályokkal és tárgyakkal teli Match-3 párosítási rejtvények megoldásáért cserében a játékosok új bűbájokat sajátíthatnak el és gyorsabb előrehaladást biztosító jutalmakat kapnak. A roxforti bajtársiasság és barátságos versengés szellemében a játékosok ugyanakkor csatlakozhatnak a rajongók különféle csoportjai által alkotott klubokhoz, létrehozhatnak saját klubokat, együttműködhetnek játékostársaikkal a rejtvények megoldásában, megoszthatják velük életük eseményeit és versenghetnek az exkluzív Klubeseményeken (Club Events) kiosztásra kerülő díjakért.

A Harry Potter: Puzzles & Spells játék játszható iOS és Android eszközökön szerte a világon, továbbá az Amazon Kindle-on és a Facebookon keresztül is. További információkért, illetve más rajongókkal való kapcsolatfelvétel céljából kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on és a Twitter-en, és látogasson el a játék honlapjára a következő internetes címen: www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

KIEGÉSZÍTŐ KÉP- ÉS VIDEÓANYAGOK:

A kiegészítő kép- és videóanyagok a következő internetes címen érhetők el: http://bit.ly/HPPS_SouthKoreaLaunch

Amit a Zynga-ról tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM és Zynga PokerTM. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy kövesse a Zynga-t a Twitter-en, az Instagram-on vagy a Facebook-on, illetve kísérje figyelemmel a cég blogját: Zynga blog.

Amit a Warner Bros. Games-ről tudni kell…

A Warner Bros. Games a Warner Bros. Home Entertainment, Inc. divíziója. A Warner Bros. Games globális vezető szerepet tölt be a különféle platformokon (konzolok, kézi készülékek, mobileszközök és asztali számítógépek) futó, mind saját név alatt megjelentetett, mind harmadik felek számára készített interaktív szórakoztató tartalmak és játékok publikálása, fejlesztése, licencbe adása és forgalmazása terén. További információk a Warner Bros. Games-ről a következő internetes címen találhatók: https://www.wbgames.com/.

Amit a Portkey Games-ről tudni kell…

A Portkey Games a Warner Bros. Interactive Entertainment által létrehozott játékmárka, amely olyan, az eredeti J.K. Rowling történetek által inspirált mobil és videójátékokat fémjelez, melyekben a játékosok megalkothatják saját karakterüket, és így közvetlenül átélhetnek számos kalandot a Rowling eredeti történetei inspirálta varázsvilágban, a „Wizarding World”-ben. A Portkey Games lehetővé teszi a játékosok számára, hogy maguk alakítsák a játékmenetet és a Varázsvilág csodáiban elmélyedve új és egyedi élményekkel gazdagodjanak. A játékmárka létrehozásával a Warner Bros. Interactive Entertainment a mobiljátékok kedvelői számára olyan új játékélményeket kíván biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy saját maguk „írják meg” és játsszák el a varázsvilágbeli történetüket.

A WIZARDING WORLD, HARRY POTTER kiadási jogainak tulajdonosa © J.K. Rowling. A HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD és HARRY POTTER karakterek, nevek és az ezekhez kapcsolódó megkülönböztető jelölések a Warner Bros. Entertainment Inc. szerzői joggal védett tulajdonát és bejegyzett védjegyeit képezik (© és ™). ™Zynga Inc. Minden jog fenntartva.

WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

