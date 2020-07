A Spotify elérhető lesz Oroszországban és 12 további európai piacon

A Spotify bővíti globális elérhetőségét: immár 92 piacon áll rendelkezésre, melynek eredményeként a világ legnépszerűbb előfizetéses audió streaming szolgáltatása mostantól további 250 millió ember számára lesz elérhető Európában

A páratlan személyes zenei felfedezéseket lehetővé tévő Spotify díjmentesen áll rendelkezésre

MOSZKVA–(BUSINESS WIRE)–A Spotify (NYSE: SPOT) ma 13 új európai piacon tette elérhetővé szolgáltatását. Az új szolgáltatási területhez tartozik Oroszország is, amely a világ 20 legnagyobb streaming piaca között van. A már most is a világ legnépszerűbb előfizetéses audió streaming szolgáltatásának számító Spotify szolgáltatási területe ma bejelentett kiterjesztésének eredményeként világszerte összesen 92 piacon áll ügyfelei rendelkezésére.

A Spotify 13 új piaca közé a következők tartoznak: Albánia, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Kazahsztán, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Oroszország, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna.

A zenei felfedezéseket minden más szolgáltatónál többféle eszközön támogató vezető platform, a Spotify terjeszkedése Európában a streaming szolgáltatások iránt a régió fogyasztói részéről megnyilvánuló növekvő igény eredménye. Az International Federation of the Phonographic Industry (Nemzetközi Hangfelvétel-ipari Szövetség [IFPI]) adatai szerint Oroszország a 17.-legnagyobb streaming piac a világon, és jó úton halad ahhoz, hogy 2030-ra a 10. legnagyobb streaming piaccá váljon. Az IFPI felmérése szerint Oroszországban a zenerajongók több mint 87 százaléka hallgat zenét streaming szolgáltatás igénybevételével, míg ugyanez a szám globális szinten 61 százalék, az Amerikai Egyesült Államokban pedig 68 százalék. Mától kezdve a Spotify ingyenes (Free) és prémium (Premium) szolgáltatása a 13 új piac mindegyikén rendelkezésre áll.

“ A ma bejelentett lépés további mintegy 250 millió zenerajongó számára teszi lehetővé, hogy a világ különböző tájairól származó új zeneszámokat fedezzenek fel a Spotify segítségével, a régió művészei pedig mostantól elérhetnek egy egyre inkább összekapcsolt rajongókból álló globális közönséget” – magyarázta Gustav Gyllenhammar, a Spotify Markets and Subscriber Growth egységének alelnöke. “ Szolgáltatásunk elindítása ezen a 13 piacon fontos lépés a Spotify számára, főként azért, mert ezáltal olyan növekedő piacok zenerajongóit és művészeit is kiszolgálhatjuk, mint Oroszország, ahol a streaminget egyre szélesebb körben veszik igénybe a fogyasztók, és ahol ezért véleményünk szerint ígéretes piaci lehetőségek kínálkoznak a Spotify számára.”

A Spotify ma bejelentett terjeszkedésének részeként a régió művészeinek alkotásait tartalmazó 200 új lejátszási listát is bevezetett, amelyek szerte a világon elérhetők a zenerajongók számára. Oroszország gazdag zenei kultúrájának bemutatása céljából például a Spotify mintegy 100 lejátszási listát bocsát rendelkezésre, ideértve a szerkesztő kurátorok által összeállított olyan lejátszási listákat, mint a Hip-Hop Cannon és a New Music Friday Russia, valamint “This Is” elnevezésű lejátszási listákat, amelyek népszerű orosz művészek zenéit tartalmazzák. A személyre szabott Spotify lejátszási listák, mint például a Release Radar, a Daily Mix és a Discover Weekly, amelyek a felhasználók zenehallgatási szokásairól a Spotify birtokában lévő adatok alapján kerülnek összeállításra, mostantól szintén elérhetők oroszul.

A Spotify alkalmazás díjmentesen letölthető, vagy a meglévő szolgáltatás bővíthető Spotify Premiumra, ideértve az Individual, Family, Student (csak egyes piacokon) és Duo Premium szolgáltatást. Ha saját ízlése szerinti zenéket szeretne saját igényei szerint hallgatni, töltse le már ma a Spotify alkalmazást az Androidos vagy iOS-os alkalmazásokat kínáló áruházakból vagy a következő linken: www.spotify.com/free!

További képanyagért kérjük, kattintson a következő linkre: https://newsroom.spotify.com/media-kit/spotify-launches-in-13-additional-european-markets/.

Amit a Spotify Technology S.A.-ról tudni kell…

A 2008-ban létrehozott Spotify visszafordíthatatlanul átformálta a zenehallgatási szokásokat. Küldetésünknek tekintjük az emberi kreativitás kibontakoztatásának elősegítését azáltal, hogy egymillió kreatív alkotónak lehetőséget biztosítunk a művészetük gyakorlása révén való megélhetésre, és ugyanakkor zenerajongók milliárdjainak arra, hogy élvezzék ezeket az alkotásokat és inspirációt merítsenek belőlük. Minden, amit teszünk a zene és a podcastok iránti szeretetünkön alapul.

Fedezzen fel, kezeljen és osszon meg díjmentesen több mint 50 millió zeneszámot, beleértve több mint 1 millió podcastot, vagy vásároljon Spotify Premium előfizetést, ha exkluzív zenei tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz szeretne hozzáférni, ideértve a jobb hangminőséget és az igény szerint (on-demand) offline vagy reklámmentes zenehallgatási élményt.

Ma mi vagyunk a világ legnépszerűbb előfizetéses audió streaming szolgáltatója: 92 piacon több mint 286 millió felhasználó veszi igénybe szolgáltatásainkat, ideértve 130 millió Spotify Premium előfizetőt.

További információkért vagy képanyagért, illetve a sajtócsoporttal való kapcsolatfelvétel céljából kérjük, látogasson el a következő internetes címre: https://newsroom.spotify.com/.

