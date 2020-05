A Smiths Medical bejelentette csatlakozását a Ventilator Training Alliance applikációját biztosító együttműködéshez

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–A Smiths Medical ma bejelentette, hogy csatlakozott a világ számos lélegeztetőkészülék-gyártóját tömörítő, Ventilator Training Alliance (VTA) elnevezésű szövetséghez annak érdekében, hogy támogassa a világjárvány ellen az első vonalban küzdő egészségügyi ellátókat a lélegeztetőkészülékekkel kapcsolatos képzések központi tárához való hozzáférésben. A központi tárban rendelkezésre álló tartalmak egy, az Allego által kezelt mobilalkalmazáson keresztül férhetők hozzá.





“A Smiths Medicalt büszkeséggel tölti el, hogy tagja lehet a VTA-nak, és így biztosíthatja a lélegeztetőkészülékei használatára vonatkozó képzést az Allego appján keresztül” – nyilatkozta Jeffrey Hohn, a Smiths Medical Strategy and M&A divíziója Global Product and Commercial Excellence egységének alelnöke. “Az egészségügyi ellátás világviszonylatban való javítása a küldetésünk alapját képező cél. Tudatában vagyunk annak, hogy ezekben a rendkívül nehéz időkben az egészségügyben dolgozóknak nagy szükségük van arra, hogy gyorsan hozzáférjenek a lélegeztetőkészülékekre vonatkozó információkhoz, és ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a betegek a lehető leghamarabb megkaphassák a megfelelő ellátást.”

A VTA appja hozzáférést biztosít a lélegeztetéssel foglalkozó szakorvosok, nővérek és egyéb egészségügyi személyzet számára a lélegeztetőkészülékek használatához szükséges, a szövetség tagvállalatai által biztosított képzési erőforrásokhoz. Az alkalmazáson keresztül rendelkezésre állnak a COVID-19-cel kapcsolatos légzési elégtelenségben szenvedő betegek kezelésében rendkívül fontos feladatot ellátó lélegeztetőkészülékek használatát bemutató videófilmek, kézikönyvek, valamint hibaelhárítási útmutatók.

A lélegeztetőkészülékek kulcsfontosságú szerepet játszanak a valamely súlyos betegség (mint például a COVID-19) következtében légzéstámogatásra szoruló betegek gondozásában. A lélegeztetőkészülékek használatára vonatkozó képzéshez való gyors hozzáférés közvetlen kihatással lehet a betegek egészségi állapotára a COVID-19-járvány okozta válsághelyzet idején.

A VTA applikációja által kínált tartalmak mind iOS, mind Androidos eszközökről hozzáférhetők (még olyan helyeken is, ahol rossz minőségű a Wi-Fi-n keresztüli hozzáférés, illetve nem áll rendelkezésre), továbbá internetes böngészőkön keresztül is elérhetők. Az alkalmazás biztosítja az egészségügyi szakemberek számára a videók hanganyagának több nyelven való, szöveges megjelenítését (feliratozás kérésre), illetve mobileszközön elérhető audió háttéranyagot is arra az esetre, amikor több feladatot kell végezniük egyszerre.

Hogyan férhető hozzá a Ventilator Training Alliance központi tartalomtára?

Az alkalmazás az egészégügyi szakemberek számára ingyenesen áll rendelkezésre. A Ventilator Training Alliance központi tudástárához hozzáférést biztosító alkalmazás az Apple App Store-ból vagy a Google Play internetes áruházból tölthető le, illetve hozzáférhető bármely internetes böngészőprogramon keresztül.

A VTA alkalmazást áttekintését biztosító videóért kérjük, kattintson ide.

Amit a Ventilator Training Alliance-ről tudni kell…

A Ventilator Training Alliance egészségügyi szakemberek számára biztosít képzéseket tartalmazó központi tárat és különféle termékeket. A lélegeztetőkészülék-gyártók, köztük a Dräger, a GE Healthcare, a Getinge, a Hamilton Medical, a Medtronic, a Nihon Kohden, a Smiths Medical és a Philips együttműködése eredményeként létrejött, az Allego által támogatott központi tudástár ingyenes hozzáférést biztosít mobileszközökön keresztül olyan eszközök oktató videóihoz, felhasználói kézikönyveihez és egyéb képzési anyagaihoz, amelyek kulcsfontosságúak a COVID-19-cel kapcsolatos légzési elégtelenséggel küzdő betegeket kezelő egészségügyi szakszemélyzet munkájához.

Amennyiben Ön lélegeztetőkészülék-gyártó, és szeretne csatlakozni a szövetséghez, kérjük, a következő internetes címre juttassa el tagsági felvételi kérelmét: [email protected].

Amit a Smiths Medicalről tudni kell…

Különleges orvostechnikai eszközöket és berendezéseket kínáló piacvezető, globális vállalat, amelynek fő termékei a gyógyszerelési, életfenntartó és biztonsági eszközök körébe tartoznak. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.smiths-medical.com.

Amit a Smiths Csoportról tudni kell…

A már mintegy 170 éve működő globális technológiai vállalat orvostechnológiai, biztonsági és védelmi, általános ipari, energiaipari, űr- és kereskedelmi légiipari termékeket és szolgáltatásokat kínál szerte a világon. A Smiths Group plc mintegy 23 000 alkalmazottat foglalkoztat több mint 50 országban, és részvényeit jegyzi a Londoni Értéktőzsde. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.smiths.com.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Smiths Medical Media Relations a [email protected] internetes címen vagy Vanessa Krier a következő telefonszámon: 763-383-3299.