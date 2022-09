A marca Thompson Hotels expande-se para o mercado europeu com a abertura do Thompson Madrid

A abertura da primeira propriedade da marca Thompson Hotels na Espanha representa um marco significativo para o Hyatt enquanto continua a aumentar seu portfólio de luxo e estilo de vida

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anuncia hoje a inauguração do tão esperado Thompson Madrid, o primeiro estabelecimento da marca Thompson Hotels em Espanha. Definindo um novo padrão inspirador para estadias de luxo modernas, o hotel de 175 quartos é uma celebração de estilo cuidadosamente selecionado e sofisticação global com um toque madrileno autêntico, oferecendo um destino emocionante para viajantes culturalmente astutos que desejam mergulhar na vibrante capital espanhola.





Apresentando três restaurantes exclusivos, espaços bem equipados com elementos de design com curadoria e arquitetura evocativa da rica herança de Madri, o Thompson Madrid realmente incorpora a identidade de sua localização. Os hóspedes são convidados a experimentar tudo o que a cidade tem para oferecer através de espaços criativos, interiores assumidamente arrojados e gastronomia elevada.

Localizado na Calle De La Montera, que liga a famosa praça principal da cidade, Puerta del Sol, aos teatros, cinemas e boutiques da animada Gran Via Street, o Thompson Madrid está alojado em dois edifícios históricos e é uma base dinâmica e refinada para os hóspedes explorarem o caráter autêntico da cidade. Os bairros movimentados de Malasaña, Chueca e o centro histórico da cidade de Madri estão a uma curta distância do hotel, e uma seleção diversificada de galerias, museus, delícias culinárias e marcos culturais estão em cada esquina.

“Estamos empolgados em receber os hóspedes no Thompson Madrid e convidá-los a mergulhar na cultura da cidade, que pode ser encontrada dentro e fora dos muros do hotel”, afirmou Carlos Erburu Zazpe, gerente geral da Thompson Madrid. “Inspirado no próximo “quilômetro zero” de Madri, que marca o local de onde todas as distâncias na Espanha são medidas, todas as viagens começam em Madri e todas as experiências madrilenhas autênticas para nossos hóspedes começam no Thompson Madrid”.

Design elegante

O rico design do hotel reflete a arquitetura tradicional encontrada em Madri, ao mesmo tempo em que incorpora o senso reconhecível da Thompson Hotels de uma residência contemporânea e elevada. López y Tena, com sede em Madri, LYTA Interior Design & Arquitecture Studio criou interiores que ecoam as vistas, sons e sabores da cidade. Tons de couro, mármore e madeira são elegantemente compostos para contribuir com a sensação de design atemporal, integrado com amenidades ultramodernas e sofisticadas. O resultado é uma fuga refinada que permanece enraizada em seu entorno.

Detalhes evocativos e aconchegantes percorrem os quartos e suítes do hotel, onde janelas do chão ao teto e terraços privativos convidam os hóspedes a absorver o ambiente da cidade. Uma suíte de cobertura exclusiva abrange dois andares e oferece áreas de estar e jantar elegantes e espaçosas, um bar sob medida e uma ampla e invejável varanda privativa com vista panorâmica de Madri.

A cultura mora aqui

Como epicentro artístico, Thompson Madrid homenageia a energia transformadora de sua cultura local. O lema do hotel, “Con la cultura por Montera”, celebra o impacto dinâmico que o design, a música, a arte, a moda e a gastronomia têm em Madrid, afirmando a Calle De La Montera como o coração da comunidade criativa da cidade. Com este lema em mente e apoiando-se na plataforma Culture Lives Here do Thompson Hotel, que celebra a paixão da marca por elevar criativos notáveis, o hotel está colaborando com emocionantes transformadores de cultura para expressar seu impacto significativo na cultura de Madri.

Nicolás Villamizar, conhecido localmente como ‘Ä’ , é conhecido por suas composições orgânicas e de vanguarda inspiradas em pinturas renascentistas. Ele criará peças de arte exclusivas para o Thompson Madrid inspiradas na cidade e no hotel, incluindo peças de arte adornadas em toda a propriedade, além de um mapa de edição limitada entregue aos hóspedes no check-in, reforçando a mensagem de que a cultura vive dentro dos muros do Thompson Madrid.

Além disso, a quarta geração do chef Nino Redruello atua como o transformador da cultura culinária da propriedade, trazendo a combinação perfeita de ofertas tradicionais espanholas com um toque inovador para o Thompson Madrid. Através do chef Nino, a propriedade vai entregar a arte da gastronomia, refletindo uma experiência ousada e pouco convencional através de pratos como sopa azeda com caranguejo e abobrinha grelhada, linguado com alho negro e cogumelos e codorna assada em crosta de pão.

OTEYZA, a marca local de alta costura contemporânea que está profundamente enraizada na comunidade cultural e de moda de Madri, estenderá a plataforma Culture Lives Here para a Europa, trazendo seu artesanato espanhol para o Thompson Madrid. Este esforço conjunto dará vida ao espírito madrilenho moderno de dentro da propriedade, uma vez que um número selecionado de suas peças únicas feitas à mão especialmente projetadas para o hotel serão exibidos nas principais áreas do hotel.

Comida e bebida com assinatura

Os três restaurantes de assinatura do Thompson Madrid celebram a herança apaixonante da gastronomia da cidade.

A padaria e bistrô do hotel, aberta o dia todo, localizada no nível da rua e aberta a hóspedes e visitantes, The Omar, funde o modernismo de meados do século com espaços industriais de plano aberto, convidando os hóspedes a provar a confeitaria artesanal e lanches leves e sazonais.

Enquanto apreciam uma vista única da paisagem de Madrid de cima, os hóspedes podem descobrir uma cozinha autêntica e coquetéis cuidadosamente elaborados no Thompson Madrid Rooftop. Além das vistas panorâmicas da cidade, os hóspedes também podem desfrutar do ambiente e da beleza da piscina infinita nas proximidades.

Quando o espírito da festa toma conta, os hóspedes, visitantes e turistas podem seguir os sussurros até um bar escondido no estilo barulhento, Hijos de Tomás, que está planejado para abrir neste outono. Este recanto de bebidas sofisticado e intencionalmente íntimo oferece um menu de coquetéis inovador e música de piano ao vivo para relaxar os visitantes à noite.

Encontre um espaço de eventos como nenhum outro com os seis locais individuais do Thompson Madrid. Cada espaço foi projetado para incentivar o pensamento criativo e a conexão, apresentando interiores contemporâneos e influenciados localmente, evocando o espírito inspirador de Madri. Com capacidade para até 321 convidados, comidas e bebidas deliciosas e comodidades tecnológicas de última geração, a coleção de ambientes do hotel é uma opção interessante para qualquer tipo de evento, desde reuniões sociais até eventos empresariais movimentados.

Comodidades enriquecedoras

Descubra um oásis de bem-estar urbano na cobertura do Thompson Madrid, onde os hóspedes podem desacelerar e relaxar na piscina de borda infinita ao ar livre brilhante que possui um sistema de hidromassagem, tendo como pano de fundo o horizonte incomparável de Madri.

Um pátio ao ar livre, um bar em estilo residencial no topo de uma colina e um clube diurno oferecem mais espaços opulentos de onde os hóspedes podem absorver a atmosfera, ao lado de um centro de fitness boutique 24 horas que incorpora os mais recentes equipamentos de ponta.

Além de fornecer as comodidades esperadas de um hotel de luxo, o Thompson Madrid está posicionado como uma instituição cultural e oferece aos hóspedes acesso exclusivo a experiências em toda a cidade, incluindo passeios, exposições de arte e concertos.

O Thompson Madrid será o terceiro hotel da marca Hyatt na cidade unindo-se ao Hyatt Centric Gran Via Madrid e Hyatt Regency Hesperia Madrid, e a segunda propriedade da marca Thompson Hotels na Europa em breve se juntará à Thompson Vienna com inauguração prevista para 2024.

