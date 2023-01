A Hyatt 2023-ban és azon túl rekordszintű globális értékesítési előrejelzéssel megerősíti a luxus-, életstílust képviselő és szabadidős vendéglátás terén betöltött vezető pozícióját

A Hyatt átalakuláson alapuló növekedése a Dream Hotel Group tervezett felvásárlásával, a Caption by Hyatt márka globális terjeszkedésével és a Hyatt globális portfóliójának szerves bővülésével folytatódik

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) a mai napon bejelentette, hogy a Hyatt jó pozícióban van ahhoz, hogy 2023-ban és azon túl is folytatódjon átalakuláson alapuló növekedése, a szállodalánchoz tartozó, világszerte rekord nagyságrendet képviselő közel 117 000 szobával, a 2022 év végi állapot szerint. Figyelemre méltó, hogy a szállodalánchoz tartozó majdnem minden negyedik ingatlan az életstílust képviselő szállodák kategóriájába tartozik, ami a meglévő szállodabázis 10 százalékát képviseli, tovább erősítve a Hyatt vezető pozícióját a luxus-, életstílust képviselő és szabadidős vendéglátási szegmensekben. E nagy értékű ingatlanok arányának jelentős növekedése a Hyatt portfólióján belül kiterjeszti a vendégek által megtapasztalt rendkívüli élményt, ami hajtóereje lehet a World of Hyatt hűségprogram Hyatt portfólióján belüli további penetrációjának.

E növekedés jelentős hajtóereje a Dream Hotel Group életstílus szálloda-márkájának és igazgatási platformjának bejelentett eszközkönnyű felvásárlása, amelytől azt várják, hogy jól bevezetett, életstílust képviselő szállodamárkákat – köztük a Dream Hotels, Unscripted Hotels és a The Chatwal márkákat – hozza majd a Hyatt portfóliójába. A Dream Hotel Grouphoz tartozó ingatlanok kivételes élményt nyújtó vendégszeretetükről ismertek, köztük stratégiai és nem konvencionális programokat kínáló, a márkák együttműködésén alapuló hotspot éttermekkel és éjszakai szórakozóhelyekkel, amelyekhez vezető tervezők által kigondolt, a tartalom és a csillogás egyensúlyát nyújtó design párosul. A felvásárlással a Hyatt-család több, mint 600 új kollégát köszönthet, akik a Hyatt életstílus-élményt kínáló globális portfólióját a kivételes élményt nyújtó vendéglátás terén elmélyült szakértelemmel gazdagíthatják, és elősegítik a Hyatt márka kiterjesztését olyan stratégiai desztinációkra, mint Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha és New York City. Ezzel egyben a Hyatt márkák olyan piacokra is belépnek, mint a Catskills New York államban, vagy a Valle de Guadalupe Mexikóban.

Ezen túlmenően, a Caption by Hyatt márka – amely egy felsőkategóriás, előremutató életstílust képviselő szálloda dizájnját és kényelmét ötvözi egy ételt és italt nem, csak szállást nyújtó (select-service) ingatlan rugalmasságával – a Caption by Hyatt Beale Street Memphis szálloda 2022. évi megnyitását követően jelentős növekedés előtt áll. A várakozások szerint a márka növeli jelenlétét Tennessee államban a Caption by Hyatt Chattanooga szállodának a 3H Grouppal együttműködésben történő megnyitásával (várhatóan 2024-ben), és Kaliforniában is megjelenik a Caption by Hyatt Roseville szálloda az LRE & Companies és az American Hospitality Services, Inc. vállalatokkal, valamint a Caption by Hyatt Sacramentónak a Presidio Hotel Development LLC-vel és a 29th Street Capital társaságokkal együttműködésben történő megnyitásával (mindkettő 2026-ra várható). A Caption by Hyatt márka nemzetközi viszonylatban is terjeszkedik, korábban bejelentett szállodákkal, amelyek megnyitása Kínában és Japánban 2023-ban, Vietnamban 2025-ben és Sydney-ben az elkövetkező években várható. E márka alapelve az emberekkel és a hellyel való törődés és közöttük kapcsolódások megteremtése, ily módon a Caption by Hyatt márka elkötelezett az iránt, hogy sokféle tehetséget, kereskedelmi partnert, kézműveseket, és beszállítókat alkalmazzon – és ünnepelje és érvényre juttassa azon közösségekben élő emberek sokféleségét és sokszínűségét, amelyek helyszínt adnak a Caption by Hyatt szállodáknak.

– Tudatos hosszú távú növekedési stratégiánknak és a tulajdonosokkal való szoros együttműködésünknek köszönhetően a Hyatt azzal büszkélkedhet, hogy szobái számának nettó organikus növekedése öt éven keresztül az élen járt az ágazatban – jelentette ki Jim Chu, a Hyatt ügyvezető alelnöke és növekedésért felelős vezérigazgató-helyettese. – A tulajdonosok szakértelmünk, hosszú éveken át nyújtott jó teljesítményünk és az ágazatban betöltött optimális pozíciónk miatt akarnak velünk dolgozni. Globális léptékben vagyunk jelen, de nyitottak és elég okosak vagyunk ahhoz, hogy személyes kapcsolatokat hozzunk létre, saját tapasztalatainkból merítsünk és empátiával vezessünk.

Új luxus-, életstílust képviselő és szabadidős szállodaingatlanok prominens piacokon

A Hyatt további szerves növekedést vár a luxus-, életstílust képviselő és szabadidős kínálatában, elvíve az átgondolt dizájnt, az újító jellegű étel- és italkínálatot és a személyre szabott szolgáltatást a világ minden tájára.

A Park Hyatt márka az alábbiakra készül:

– Újra megalapozni jelenlétét Dél-Afrikában a Park Hyatt Johannesburg 2023 második felében való megnyitásával és betörni a marokkói piacra a Park Hyatt Marrakech szállodával, amely egy luxus üdülőhely eleganciáját kínálja marokkói bájjal kiegészítve.

– Visszatérni Londonba a Park Hyatt London River Thames szállodával, és terjeszkedni az Ázsiai-Csendes-óceáni térségben a Park Hyatt Tajpei (Tajwan), Park Hyatt Kuala Lumpur (Malajzia) és a Park Hyatt Phu Quoc (Vietnam) szállodák 2024-ben történő megnyitásával.

2023-ban az Andaz márka is az új piacokra való betörést fogja ünnepelni, az

– Andaz Doha (Katar) szállodával, amely új szintre emeli a helyi ihletésű dizájnt és a kortárs művészetet, jellegzetes találkozási pontokat és innovatív étkezőhelyeket kínálva a vendégeknek, köztük egy tipikus dél-afrikai éttermet és egy szingapúri street food éttermet.

– az Andaz Pattaya Jomtien Beach Thaiföldön kínál buja és csendes tengerparti pihenőhelyet, amely mégis ezernyi lehetőséget kínál a vendégeknek, hogy megismerkedjenek a helyi thai kultúrával, egy-egy úti célt kitűző kirándulásoktól autentikus étkezéseken át wellness és családi tevékenységekig.

– az Andaz Mexico City Condesa, amely összekapcsolja a mexikói kultúrát annak hagyományos építészetével és nagy képzelőerőről tanúskodó díszítőművészetével, a közelmúltban, januárban nyitotta meg kapuit.

– az Andaz Macau (Makaó), amely Ázsia egyik legikonikusabb és legfejlettebb konferencia- és rendezvénydesztinációjában – a Galaxy International Convention Center-ben (GICC) – foglal majd helyet, több, mint 700 szobájával és lakosztályával a világ legnagyobb Andaz szállodájaként fogja megkezdeni működését.

– az Andaz Nanjing Hexi a kínai anyaországban, amely a modern Nanking eklektikus szellemét elegyíti a virágzó egyetemi kultúra hosszú történelmével.

A Hyatt Boundless Collection és Independent Collection márkainak égisze alatt, amely a felsőkategóriástól a luxus életstílust képviselő márkákig terjed, 2023-ban és 2024-ben várhatóan szállodák megnyitásának egész sora várható, többek között:

– A Thompson Hotels márka két elegáns városi oázissal bővül, amely a tervek szerint a Thompson Palm Springs és a Thompson Houston szállodákkal debütál.

– A Hyatt Centric márka olyan kulcsfontosságú desztinációkban terjeszkedik, amelyek a vendégeket a történések középpontjával kötik össze, többek között a Hyatt Centric Congress Avenue Austin, a Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai, és a Hyatt Centric Xi’an Gaoxin szállodákkal.

– A Destination by Hyatt márka várható debütálása Floridában, a West Palm Beach-i, zöldellő, 18-lyukas, mértékadó Banyan Cay Resort & Golf golfozókat megcélzó üdülőhellyel, valamint az Ázsiai-Csendes-óceáni térségben a The Grand Resort in Qingchengshan (Kína) szállodával.

– A JdV by Hyatt márka a tervek szerint a The Pell nevű szállodával kezdi meg működését Rhode Island-en, amely egy élettel teli part menti szálloda és Middletownban, az Aquidneck-sziget közepén található, valamint Goában, a Ronil várható megnyitásával, amely az indiai Baga városában, 1,6 hektárnyi part menti területen terül el.

– A NUMU Boutique Hotel várható megnyitása, amely Mexikóban, San Miguel de Allende helységben található és a The Unbound Collection by Hyatt márka része.

All-Inclusive ellátást nyújtó, prémium-kategóriás márkák bevezetése szerte a világon

A Hyatt a luxus- és all-inclusive ellátást nyújtó üdülések terén az egyik legszélesebb portfóliót kínálja, beleértve 2023-ban várható új szálloda-megnyitások egész sorát, amelyet tovább erősít a bulgáriai fekete-tengeri desztinációknál elért növekedés, valamint a Secrets Impression Resorts & Spas termékek közelmúltbéli piacra lépése, amelyek a maguk nemében úttörőnek számítanak és céljuk a legmagasabb szintű luxus- és all-inclusive szolgáltatások és szórakozási lehetőségek nyújtása. Ezek az intim, butik-, kizárólag felnőtteknek szóló „kikötők” exkluzív, személyre szabott szolgáltatásokat, inas-szervizt és a vallási tradíciókat tiszteletben tartó, a várakozásokat felülmúlni hivatott gasztronómiát kínálnak. Az új termékkínálat kiterjesztése során ünnepelhettük a Secrets Impression Moxché Playa del Carmen megnyitását 2022 decemberében és örömmel várjuk, hogy második szállodaingatlanát, a Secrets Impression Isla Mujeres szállodás is üdvözölhessük később az év során.

Az étel- és italszolgáltatást nem, csak szállást nyújtó üzletág bővülése a listavezető vakációs desztinációkban vonzza a családokat és a szabadidős utazókat

A Hyatt szerte a világon a listavezető utazási desztinációkban több, mint 400 Hyatt Place és közel 130 Hyatt House ingatlannal rendelkező select-sercvice márkái tovább bővítik ügyfélbázisukat, hogy a pihenést, lazítást és zavartalan szállodai élményeket kereső szabadidős utazókat és családokat is magukhoz vonzzák. A Hyatt House márka a közelmúltban megújult, hogy valamennyi utazási alkalmat, legyen az hosszú- vagy rövidtávú, ki tudjon szolgálni. A világ bármely pontján a Hyatt House szállodákban tartózkodó utazók otthon érezhetik magukat, legyen az egy családi kiruccanás, baráti összejövetel vagy egy üzleti utazás meghosszabbítása.

A várakozások szerint a Hyatt nagy számban sorakoztat majd fel további Hyatt Place és Hyatt House ingatlanokat az elkövetkező évek során szerte a világon, köztük kulcsfontosságú, az USA-ban vagy Kanadában található és egyre népszerűbb szabadidős központokban és üzleti úti desztinációkban: ilyen a Hyatt House Traverse City (Michigan), a Hyatt House Bozeman (Montana), a Hyatt Place Cape Canaveral (Florida), a Hyatt House Roseville (Kalifornia), a Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario), és a Hyatt Place Mississauga – Airport Corporate Centre (Ontario). 2023-ban továbbá a márkák várhatóan megjelennek a nemzetközi piacokon is guyanai és észtországi szállodákkal.

A Hyatt szállodákkal kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.hyatt.com.

E sajtóközleményben a „Hyatt” megnevezést egyszerűsítésként használtuk a Hyatt Hotels Corporation és/vagy annak egy vagy több leányvállalatának jelölésére.

A Hyatt Hotels Corporation-ről

A chicagói székhelyű Hyatt Hotels Corporation vezető globális vendéglátó-ipari vállalat, amelynek célja – gondoskodni az emberekről, hogy a legjobbak legyenek. A 2022. szeptember 30-i állapot szerint a Vállalat portfóliója hat kontinens 72 országában, több, mint 1200 szállodából és all-inclusive szolgáltatást nyújtó ingatlanból állt. A Vállalat kínálatában olyan márkák szerepelnek, mint aTimeless Collection, benne a Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, és az UrCove márkákkal; a Boundless Collection, benne a Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, és a Caption by Hyatt márkákkal; az Independent Collection, benne a The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, és a JdV by Hyatt™ márkákkal; valamint az Inclusive Collection, benne a Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, és a Sunscape® Resorts & Spas márkákkal. A társaság leányvállalatai működtetik a World of Hyatt® törzsvendég programot, az ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC desztinációkezelési szolgáltatásokat, illetve a Trisept Solutions® technológiai szolgáltatásokat. További információért, kérjük látogasson el a következő weboldalra: www.hyatt.com.

Előretekintő nyilatkozatok

A jelen sajtóközleményben tett előretekintő nyilatkozatok, amelyek nem történelmi tények, a magántulajdonú értékpapírokkal kapcsolatos jogviták reformjáról szóló 1995. évi törvény értelmében vett előretekintő nyilatkozatok. Ide tartoznak a Hyatt növekedési terveiről, várható szálloda-megnyitásokról, a hálózatról, tervezett felvásárlásról, valamint aluxus-, az életstílust képviselő és szabadidős üzleti szegmensekben való pozicionálásról tett nyilatkozatok. Tényleges eredményeink, teljesítményünk vagy elért eredményeink lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy azokban hallgatólagosan benne foglalt eredményektől és teljesítménytől. Egyes esetekben az előretekintő nyilatkozatokat olyan szavak használata esetén tudja azonosítani, mint a „lehet”, „lehetne”, „várja”, vszándékozik”, „tervezi”, „arra törekszik”, „várakozásai szerint”, „úgy gondolja”, „úgy becsüli, hogy”, „előre jelzi”, „potenciál(is)”, „továbbra is”, „valószínű”, „fogja”, „megtenné”, valamint ezen szavak és hasonló kifejezések variációi, vagy tagadott formái. Az ilyen előretekintő nyilatkozatok szükségszerűen olyan becsléseken és feltételezéseken alapulnak, amelyek – bár mi és a menedzsmentünk ésszerűnek tartja azokat – természetüknél fogva bizonytalanok. Az alábbiak tartoznak a teljesség igénye nélkül azon tényezők közé, amelyek azt okozzák, hogy a tényleges eredmények lényegesen eltérnek a jelenlegi várakozásoktól: az Apple Leisure Group felvásárlásával kapcsolatos kockázatok, ideértve az Apple Leisure Group üzleti tevékenységének sikeres integrálását is; a COVID-19 világjárvány vagy bármely más járvány időtartama és súlyossága, valamint a világjárványt vagy egyéb betegség kitörését követő gazdasági helyreállítás gyorsaságának üteme; a COVID-19 világjárvány rövid- és hosszú távú hatásai többek között az utazás iránti keresletre, a rövid idejű szállodai tartózkodásra és a Csoport üzleti tevékenységére, valamint a fogyasztói bizalom szintjére; a kormányok, üzleti vállalkozások vagy egyének által a COVID-19 világjárványra, vagy bármely más kitörő betegségre a világgazdaság és a helyi gazdaság tekintetében hozott intézkedések, utazási korlátozások vagy tilalmak hatása, és a gazdasági tevékenység; a harmadik fél tulajdonosok, a franchise-birtokosok vagy a vendéglátási vállalkozási partnerek képessége arra, hogy sikeresen leküzdjék a COVID-19 világjárvány vagy bármely más kitörő járvány hatásait; általános gazdasági bizonytalanság a globális piacokon és a globális gazdasági feltételek rosszabbodása, vagy alacsony szintű gazdasági növekedés; a gazdasági visszaesések után a gazdaság helyreállásának aránya és gyorsasági üteme; korlátok vagy megszakadások a globális ellátási láncban, az építéssel kapcsolatos munkaerő- és anyagköltségek növekedése, valamint infláció, vagy más tényezők által kiváltott költségnövekedés, amelyet esetleg nem ellensúlyoz teljes mértékben az üzleti tevékenységünk árbevétele; a luxus-, az üdülési és all-inclusive szállás-szolgáltatási szegmenseket érintő kockázatok; az üzleti-, a szabadidős- és a csoportos szegmensek költési szintjének, valamint a fogyasztói bizalmi indexnek a csökkenése; a foglaltság és az átlagos napi díjtétel csökkenése; a jövőbeni foglalások arányának korlátozott előre láthatósága; kulcsfontosságú személyzet elvesztése; belföldi vagy nemzetközi politikai és geopolitikai viszonyok, ideértve a politikai vagy polgári zavargásokat vagy a kereskedelempolitika változásait; ellenségeskedések vagy azok veszélye, ideértve az utazást is érintő jövőbeni terrorista támadásokat; utazással kapcsolatos balesetek; természeti vagy ember által okozott katasztrófák, mint például: földrengés, cunami, tornádó, hurrikán, árvizek, erdőtüzek, olajszennyezések, nukleáris balesetek, és világjárványok vagy fertőző betegségek globális kitörése, vagy annak veszélye; képességünk arra, hogy bizonyos mértékű működési nyereséget érjünk el sikeresen azon szállodákban, amelyeknél a harmadik fél tulajdonosok javára teljesítmény-tesztek vagy -garanciák vannak érvényben; a szálloda-felújítások és -átépítések hatása; a tőkekihelyezési terveinkkel, a részvény-visszavásárlási programunkkal és az osztalékfizetéssel kapcsolatos kockázatok, beleértve a visszavásárlási tevékenység vagy osztalékfizetés csökkentését, megszüntetését vagy felfüggesztését; az ingatlan- és vendéglátóipari tevékenység szezonális és ciklikus természete; a forgalmazási megállapodásokban végbemenő változások, pl. az Internetes közvetítőkön keresztül folytatott tevékenység; ügyfeleink ízlésében és preferenciáiban végbemenő változások; a kollégákkal és szakszervezetekkel fennálló kapcsolatok, valamint a munkaügyi törvények változásai; a harmadik fél szállodaingatlan-tulajdonosokkal, franchise-birtokosokkal és vendéglátóipari vállalkozási partnereinkkel fennálló pénzügyi feltételek és kapcsolataink; a harmadik fél tulajdonosok, a franchise-birtokosok vagy a fejlesztési partnereink esetleges képtelensége arra, hogy a folyó működés finanszírozásához, vagy növekedési terveink megvalósításához tőkéhez jussanak; a potenciális felvásárlásokhoz és értékesítésekhez, valamint új márka-koncepciók bevezetéséhez fűződő kockázatok; a felvásárlások és értékesítések időzítése és képességünk arra, hogy sikeresen integráljuk azokat a vállalkozásokat meglévő üzleti tevékenységeinkbe, amelyek felvásárlása befejeződött; a tervezett tranzakciók sikeres lezárásának meghiúsulása (ideértve azt is, ha nem tudunk eleget tenni a lezárási feltételeknek vagy nem tudjuk megszerezni az előírt jóváhagyásokat); képességünk arra irányuló stratégiánk végrehajtására, hogy kiterjesszük igazgatási/menedzsment és franchise üzletágunkat, mialatt csökkentjük ingatlan eszköz-bázisunkat a célul kitűzött időkereteken és elvárt anyagi értékeken belül; visszaesés ingatlan-aktíváink értékében; szálloda-igazgatási vagy -franchise megállapodásaink előre nem látott felbontása; változások a szövetségi, állami, helyi vagy külföldi adózási törvényekben; kamatráta-, bér- és egyéb működési költségek emelkedése; külföldi devizaátváltási árfolyamok ingadozásai, vagy valuta-átszervezések; új márkák vagy az újítások elfogadásának hiánya; a tőkepiacok általános volatilitása, vagy nem vagyunk képesek az ilyen piacok elérésére; változások iparágunk versenykörnyezetében, ideértve a COVID-19 világjárvány következtében bekövetkező változásokat, az ágazat, valamint azon piacok konszolidációját, ahol működünk; képességünk arra, hogy sikeresen bővítsük a World of Hyatt hűségprogramot és az Unlimited Vacation Club fizetős tagsági programot; kibertámadások és informatikai meghibásodások; jogi vagy hatósági eljárások kimenetele; a franchise üzletágunkra vonatkozó törvények vagy szabályozások megsértése; és a Társaság által az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez („SEC”) benyújtott iratokban tárgyalt egyéb kockázatok, ideértve a 10-K nyomtatványon benyújtott éves beszámolónkat és a 10-Q nyomtatványon benyújtott negyedéves beszámolóinkat, amelyek a SEC-től kikérhetők. Ezek nem feltétlenül alkotják az összes olyan fontos tényezőt, amelyek azt okozhatják, hogy tényleges eredményeink, teljesítményünk és elért eredményeink lényegesen eltérnek az általunk tett bármelyik előremutató nyilatkozatban kifejezett, vagy abban hallgatólagosan belefoglalt eredménytől vagy teljesítménytől. Figyelmeztetjük Önöket, hogy ne hagyatkozzanak túlzott mértékben semmilyen előremutató nyilatkozatra, amelyeket csupán e sajtóközlemény napján fennálló helyzet alapján teszünk. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissítsük bármelyik ilyen előremutató nyilatkozatot annak érdekében, hogy az a tényleges eredményeket, új információkat vagy jövőbeni eseményeket, a feltételezésekben vagy más, az előretekintő nyilatkozatokat befolyásoló tényezőkben bekövetkező változásokat tükrözze, kivéve, olyan mértékben, amit az alkalmazandó törvények előírnak. Ha egy vagy több előretekintő nyilatkozatot frissítünk, abból nem vonható le az a következtetés, hogy további frissítést teszünk azokhoz vagy más előretekintő nyilatkozatokhoz.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

