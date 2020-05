25 Jahre Innovation im Identitätsmanagement mit rf IDEAS

ROLLING MEADOWS, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Als führendes Unternehmen in der Identitätsmanagementbranche feiert rf IDEAS sein 25-jähriges Bestehen mit einem aufgefrischten Markenauftritt, einer neu gestalteten Website und neuen Produkten im Sortiment von WAVE ID® für berührungslose und kontaktlose Identifikation, mobile Ausweis- und Authentifizierungslesegeräte.





Eine Tradition der progressiven Produktentwicklung und des außergewöhnlichen Kundendienstes zeigt sich in langjährigen Partnerschaften mit Imprivata, HP und Google. „Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu unserem Wachstum und unserer Führungsstellung im Identitätsmanagementmarkt“, meint David Cottingham, Präsident von rf IDEAS. „Unsere neuen Produkte, darunter große Fortschritte bei der kontaktlosen Authentifizierung, spiegeln unser Bestreben wider, Marktlösungen zu schaffen, die die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden vorwegnehmen und befriedigen.“

Die neu gestaltete Website rfIDEAS.com führt Kunden zur idealen Lösung für Anwendungen wie Mitarbeiteridentifikation, sicheres Drucken, Zeiterfassung und andere Bereiche, wobei biometrische Authentifizierungslösungen in Kürze verfügbar sein werden.

Die neueste Single-Sign-on-Lösung des Unternehmens, WAVE ID® Nano USB-C, bietet dieselbe Funktechnologie, die bereits in dem weit verbreiteten USB-C-Anschluss enthalten ist, aber in einem Design, das widrigen Umgebungsverhältnissen standhält. Es ermöglicht Lesefähigkeiten auf kleineren Geräten und ist kompatibel mit USB-C-fähigen Geräten von Apple, Google und Microsoft, Klinik-Laptops und Mobilitätsanwendungen.

Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Qualität stellt sicher, dass alle Prozesse, die Qualitätskontrolle der Produkte, die Entwicklung und die gesamte Unternehmensführung die Erwartungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Infolgedessen wurde rf IDEAS vor der Übernahme durch Roper Technologies, Inc., 2015 fünf Jahre in Folge (2011 bis 2015) auf der Liste des Wirtschaftsmagazins „Inc.“ der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas aufgeführt. Neue Marken- und Produktlinien spiegeln weiterhin dieses Engagement für Thought Leadership und Innovation wider.

Über rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. ist führend im Bereich der Karten- und Ausweislesegeräte für Gesundheitswesen, Fertigung, Regierung und Unternehmen. In Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen ermöglichen Lesegeräte von rf IDEAS innovative Lösungen für Single Sign-on, sicheres Drucken, Anwesenheitserfassung und andere Anwendungen, die eine Authentifizierung verlangen. Die Lesegeräte von rf IDEAS unterstützen nahezu alle Ausweistechnologien weltweit und den wachsenden Satz mobiler Ausweise. Weitere Informationen finden Sie unter www.rfideas.com.

rf IDEAS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von rf IDEAS, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

