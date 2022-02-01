雅诗兰黛公司选出董事会新成员

纽约–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今天宣布，Arturo Nuñez已入选公司董事会，并加入公司审计委员会，均自2022年4月25日起生效。Nuñez先生现任Nu Holdings Ltd.(“Nubank”)首席营销官。Nubank是一家总部设在巴西的数字银行平台，为巴西、墨西哥和哥伦比亚的客户提供服务。

执行主席William P. Lauder表示：“欢迎Arturo Nuñez，他的加入让我们倍感振奋。Arturo拥有令人印象深刻的全球商业背景。他目前在Nubank的职务，以及之前在苹果公司(Apple Inc.)、NIKE和美国国家篮球协会(“NBA”)的职务，都让他积累了丰富的面向消费者的经验。Arturo在创意营销、现代零售、创新技术和消费者品牌（包括与不同消费者建立联系）方面拥有宝贵的见解，期待我们的董事会将会从中受益。”

现年55岁的Nuñez先生自2021年6月以来一直担任Nubank首席营销官。加入Nubank之前，他曾创立品牌和营销公司AIE Creative。2014年至2018年，他在苹果公司担任拉丁美洲营销主管。2007年至2014年，Nuñez先生在NIKE公司担任多个营销职务，包括篮球营销全球副总裁。1999年至2007年，他在NBA担任多种职务，包括NBA拉丁美洲和美国西班牙裔副总裁和董事总经理。Nuñez先生毕业于佛罗里达农工大学。

Nuñez先生是一级董事（任期至2024年11月）。包括Nuñez先生在内，雅诗兰黛公司董事会现有16名董事。

关于雅诗兰黛公司

雅诗兰黛公司是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产、营销和销售商。公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr. Jart+，以及DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）。

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