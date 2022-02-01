雅詩蘭黛公司選出董事會新成員

紐約–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今天宣佈，Arturo Nuñez已入選公司董事會，並加入公司審計委員會，均自2022年4月25日起生效。Nuñez先生現任Nu Holdings Ltd.(“Nubank”)行銷長。Nubank是總部設在巴西的數位銀行平臺，為巴西、墨西哥和哥倫比亞的客戶提供服務。

執行董事長William P. Lauder表示：「歡迎Arturo Nuñez，他的加入讓我們倍感振奮。Arturo擁有令人印象深刻的全球商業背景。他目前在Nubank的職務，以及之前在蘋果公司(Apple Inc.)、NIKE和美國國家籃球協會(“NBA”)的職務，都讓他累積了豐富的消費者導向經驗。Arturo在創意行銷、現代零售、創新科技和消費者品牌（包括與不同消費者建立聯繫）方面擁有寶貴的見解，期待我們的董事會將會從中受益。」

現年55歲的Nuñez先生自2021年6月以來一直擔任Nubank行銷長。加入Nubank之前，他曾創立品牌和行銷公司AIE Creative。2014年至2018年，他在蘋果公司擔任拉丁美洲行銷主管。2007年至2014年，Nuñez先生在NIKE公司擔任多個行銷職務，包括籃球行銷全球副總裁。1999年至2007年，他在NBA擔任多項職務，包括NBA拉丁美洲和美國西班牙裔副總裁和董事總經理。Nuñez先生畢業於佛羅里達農工大學。

Nuñez先生是一級董事（任期至2024年11月）。包括Nuñez先生在內，雅詩蘭黛公司董事會現有16名董事。

關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及頭髮護理產品的生產、行銷和銷售商。公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr. Jart+，以及DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）。

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