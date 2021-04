贸泽电子推出2021年Empowering Innovation Together计划，第一集播客主题为5G技术

EE Raymond Yin探讨第5代无线技术和6G的下一步发展方向

德州达拉斯和沃斯堡–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–贸泽电子公司(Mouser Electronics Inc)今天宣布推出其屡获殊荣的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划的2021年系列,并首次发布新播客——The Tech Between Us(我们身边的技术)。新系列通过各种反映时事动态的播客、视频、文章、博客和信息图聚焦以5G为首的当今关键技术趋势,对技术的探讨将比以往更加深入。





The Tech Between Us播客的第一集将聚焦5G技术,并将在贸泽网站、Alexa、Apple 播客、Google 播客、iHeartRadio、Pandora和Spotify上播出。

贸泽电子是一家全球领先的最新半导体和电子元件产品的分销商,公司总裁兼首席执行官Glenn Smith表示:“我们很高兴推出今年的EIT系列,其中包括一个富有启发性、教育性和娱乐性的新播客节目。在一个“连接”具有全新含义的世界里,我们比以往任何时候都更加紧密地联系在一起,这要归功于技术专家、工程师和创新者推动世界前进的创新思维。”

该系列每个月都会通过各种内容探讨一种新的科技趋势。在以5G为主题的第一集播客中,贸泽的工程内容总监Raymond Yin采访了佐治亚理工学院(Georgia Tech University)电子和计算机工程学院的副教授Matthieu Bloch博士,并讨论了第5代无线技术在通信、机器人、制造和自动化方面的能力和影响。

2021年EIT系列还包括四个字节大小的视频——Then, Now and Next(过去、现在和未来),以及文章、博客、信息图和其他内容,由贸泽的思想领袖和其他专家主持讨论。5G之后的技术专题将进一步关注供电、自动化等问题,并探讨传感器、射频和无线以及电源管理等新产品技术。该计划将着重介绍各种新产品的开发,并揭示与市场创新保持同步所需的技术发展。

5G技术趋势内容由贸泽的重要制造商合作伙伴Amphenol ICC、Amphenol SV、Analog Devices、英特尔(Intel®)、Microchip TechnologyMQorvo和TE Connectivity提供资助。

贸泽自2015年开始推出的Empowering Innovation Together(共求创新)计划是最受业界认可的电子元件推广计划之一。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation并在Facebook和Twitter上关注贸泽。

如需进一步了解EIT的更多内容,请访问https://www.mouser.cn/empowering-innovation-sc。

