贝尔金新款 iPhone MagSafe 支架，专为 Apple 连续互通摄像头设计

推出两款设计精美的选择，适用于 Mac 笔记本电脑、台式机和外接显示器

洛杉矶–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)– 全球消费电子产品领导者 贝尔金 今天宣布推出新款iPhone MagSafe支架，可适用于 Mac 笔记本电脑，以及Mac 台式机和显示器。这款支架通过 MagSafe 技术连接到 iPhone 并简易地固定在 Mac电脑上，由此Mac用户可顺畅使用连续互通摄像头这一 macOS Ventura 新功能，可让 Mac 用户将其 iPhone 用作网络摄像头。这款iPhone MagSafe支架可解放双手，是播放流媒体或聊天的理想之选，还是 FaceTime 等视频会议应用程序的完美搭档，可体验 macOS Ventura Desk View 等创新连续互通摄像头功能。





Belkin International 首席执行官 Steve Malony 表示：“贝尔金为 Apple 惊艳的产品系列设计了精美的周边设备和创新配件，新款iPhone MagSafe支架就是最新的例子。”“连续互通摄像头是 macOS Ventura 中一项惊人的功能，我们相信凭借产品卓越的品质、材料工程和工业设计将使 Mac 和 iPhone 用户的体验更加出色。”

为 Mac 笔记本电脑和 Mac 台式机及显示器提供两种选项，通过iPhone MagSafe支架用户可以将 iPhone 磁性连接到 Mac 并将其强大的摄像头系统用作网络摄像头。两种支架都可以让 iPhone 安全地固定在纵向或横向。优质的饰面和吸睛的设计与精美的 Mac 和 iPhone 美学相得益彰。此外，适用于 Mac 笔记本电脑的多功能 iPhone MagSafe 支架配备环形手柄，可在旅途中使用，也可用作方便的支撑架。适用于 Mac 台式机和显示器的 iPhone MagSafe 支架安全稳固，视角可从垂直调节到向下倾斜 25 度。

产品功能：

将 iPhone 稳固地固定在适当的位置，以横向或纵向播放流媒体或聊天，解放双手

无需特殊工具即可连接到 Mac 或将其拆除

保护 Mac 免受刮擦，而不影响日常功能

优质饰面和经久耐用的设计与 Mac 和 iPhone 设备相得益彰

定价和购买渠道：

用于 Mac 笔记本电脑的 iPhone MagSafe 支架现可通过apple.com 和全球范围内指定 Apple Store 购买，售价为 29.95 美元。

用于 Mac 台式机和显示器的 iPhone MagSafe 支架即将推出。

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关于贝尔金

贝尔金是配件市场的领先供应商，可为广泛的消费电子产品和企业环境提供用电、保护、生产、连接、音频、安全和家居自动化解决方案。贝尔金的设计团队位于南加州，其产品销往全球 50 多个国家。无论在家里、在工作中还是在新的环境中，贝尔金的产品都能通过技术为人们创造更多可能。2018 年，Belkin International 与 Foxconn Interconnect Technology 合并，以增强其全球影响力，但其设计灵感将永远来源于人和我们赖以生存的地球。

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Jen Wei



全球传播和公司发展副总裁



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