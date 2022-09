貿澤電子在第五期Empowering Innovation Together節目中深入探討私有5G網路的可能性

德州達拉斯和沃斯堡–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–作為業界領先的新產品導入(NPI)經銷商,貿澤電子公司(Mouser Electronics, Inc.)擁有極為豐富的半導體和電子元件可供選擇。公司今天公布了其新一期屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™節目。新一期節目探討了工業物聯網部署的非公共5G 網路的商業使用案例。這些網路可以透過5G NR 第16版獨立擁有、管理和保護。





5G NR在1GHz以下、6GHz以下、24GHz至29GHz和37GHz至43GHz頻段提供授權和非授權頻譜。在3550-3700 MHz (3.5 GHz)頻段中,透過公民寬頻無線電服務(CBRS)的一般授權接取(GAA)這樣的非授權頻譜,企業可以利用看似無限量的物聯網應用組合,而不需要花費時間和授權費用。《私有5G網路》節目由Amphenol RF、Analog Devices、英特爾、莫仕(Molex)、力康(RECOM)和AMD Xilinx贊助。

透過新一期我們身邊的技術(The Tech Between Us)播客、新的過去、現在和未來(Then, Now & Next)影片和其他獨家內容,貿澤讓觀眾能夠更深入地瞭解用於工業部署的非公共5G網路的案例研究和現實生活案例,從而可在現場獲得安全資料,並改善工業設施內應用的延遲。

貿澤電子總裁兼執行長Glenn Smith表示:「在一個日益互聯的技術生態系統中,私有5G網路可以在安全的環境中高速傳輸敏感性資料。我們希望透過在最新一期EIT中分享的內容,使觀眾在如何充分利用私有5G網路推展低延遲工業應用方面獲得新的見解。」

《我們身邊的技術》主持人、貿澤電子的技術內容總監Raymond Yin歡迎ASOCS創辦人兼執行長Gilad Garon參加這場生動的對話。這期播客可在貿澤網站、Alexa、Apple播客、Google播客、iHeartRadio、Pandora和Spotify上收聽。

Garon 表示:「我希望聽眾和我一樣喜歡我與Raymond的對話。5G將行動通訊技術應用於軟體,支援數量令人難以置信的客製化。私有5G網路使管理員能夠輕鬆地建立和管理安全、超快、可靠的連接,以滿足其組織的獨特需求。」

貿澤的Empowering Innovation Together節目創辦於2015年,是電子元件產業極負盛名的節目之一。如需瞭解更多資訊,請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation,並透過Facebook和 Twitter關注貿澤。

如需瞭解有關貿澤的更多新聞,請造訪https://www.mouser.com/newsroom/。

作為全球授權販售者,貿澤電子提供全球種類極其豐富的最新半導體和電子元件,均有現貨並可隨時出貨。貿澤為客戶供應100%認證的原廠產品,每件產品均可完全追溯至每個製造商合作夥伴。為幫助客戶加速設計,貿澤網站提供了豐富的技術資源庫,包括技術資源中心、以及產品資料手冊、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、設計工具以及其他有用的資訊。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一家授權半導體和電子元件經銷商,專門致力於向電子設計工程師和採購商推廣其領先的製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站mouser.com為全球電子設計工程師和買方社群提供服務,該網站有多種語言和貨幣可供選擇,提供來自逾1,200家生產商的680多萬種產品。貿澤透過全球27個支援網點,以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商透過其位於德州達拉斯市區的100萬平方英尺的先進經銷設施向223個國家/地區的逾65萬家客戶出貨。如需瞭解更多資訊,請造訪:https://www.mouser.com/。

商標

Mouser和Mouser Electronics是貿澤電子公司的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱均可能是其各自所有者的商標。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

更多資訊請聯絡:



Kevin Hess,貿澤電子



資深行銷副總裁



+1 (817) 804-3833



[email protected]

媒體詢問請聯絡:



Kelly DeGarmo,貿澤電子



企業傳播和媒體關係經理



+1 (817) 804-7764



[email protected]