聯想推出更智慧的全新技術創新，定義數位世界的未來

聯想在年度旗艦科技活動Tech World ’22上展示了外形設計、混合工作技術和元宇宙方面的創新——致力於讓生活更美好、工作更有效率、地球更永續

香港–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–聯想今天舉行了年度全球創新活動Tech World，分享了對跨使用者、空間和設備協作演變的願景，以釋放現實世界應用和元宇宙的無限可能性。聯想公布了新的概念、解決方案和新興創新成果，這些將定義我們在數位世界進行工作、學習和互動的方式。公司還宣布了淨零排放的願景，為解決人類最大的挑戰描繪了可靠的合作藍圖。

聯想公布的創新成果包括首次公開展示卷軸螢幕智慧手機和筆記型電腦的概念驗證。具備運算能力的卷軸螢幕在更小的設備上透過一個動態可調整的更大螢幕提供生產力、娛樂性和連線性，不僅解決了客戶的痛點，也提高了混合工作的生產力。

同時展出的還有引人注目的Cyber Spaces互動式物理全像解決方案，用於沉浸式遠端呈現通訊和團隊合作。聯想還展示了其創新在人工智慧與邊緣運算的賦能下，如何伴隨資料的持續擴增在資料產生的源頭實現更快的資料處理，進而改變城市街道、精準醫療和購物市場。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示：「歸功於新的IT基礎建設，我們未來的工作空間和生活空間正借助技術轉變為虛擬和實體世界的結合。這些IT基礎建設普遍存在，也是人們的期待和需求。創新的力量不僅使所有產業數位化和智慧化，而且還有助於解決人類最大的挑戰。為此，聯想正在將研發投資增加一倍，以利用更智慧的技術來賦能快速變化的世界。」

聯想在Tech World ‘22上揭曉：

卷軸外觀設計創新

聯想和Motorola發布針對卷軸螢幕智慧手機和筆記型電腦的概念驗證，開創了一個有潛力的新時代。這種獨特的外形設計可以支援更多的內容，為改善未來的混合工作和生活提供了巨大的可能性。新的卷軸概念驗證旨在提升多工、瀏覽和行動使用案例，結構精簡，但不犧牲螢幕尺寸——當可擴充的螢幕向內捲動到筆記型電腦和智慧手機的底座時，螢幕上的內容可以根據設備動態調整。

生產力創新

聯想Freestyle應用程式 實現了平板電腦和PC之間的統一控制和協作，允許用戶瞬暢配對平板電腦，並將其轉化為可攜式的第二塊螢幕以擴充桌面空間，或為其筆記型電腦提供無線觸控式螢幕。

實現了平板電腦和PC之間的統一控制和協作，允許用戶瞬暢配對平板電腦，並將其轉化為可攜式的第二塊螢幕以擴充桌面空間，或為其筆記型電腦提供無線觸控式螢幕。 Motorola edge 智慧手機 包括 Ready For Platform 平臺 。該平臺將智慧手機的功能擴充到更大的螢幕上，並支援行動桌面體驗、主機類遊戲、內容串流和視訊聊天。

包括 。該平臺將智慧手機的功能擴充到更大的螢幕上，並支援行動桌面體驗、主機類遊戲、內容串流和視訊聊天。 聯想揭露了 遠端工作支援解決方案 。該方案直接向員工提供硬體、軟體和優質服務，並支援遠端工作者快速啟用。

。該方案直接向員工提供硬體、軟體和優質服務，並支援遠端工作者快速啟用。 聯想還展示了一項名為 Cyber Spaces 的未來概念。該概念為遠端呈現通訊和團隊合作提供互動式物理全像解決方案，重現了一種身臨其境的面對面體驗。

的未來概念。該概念為遠端呈現通訊和團隊合作提供互動式物理全像解決方案，重現了一種身臨其境的面對面體驗。 此外，活動還見證了「虛擬人物」或「數位人」的新進展，用以解決傳統視訊會議帶來的挑戰，包括頻寬、品質和隱私等問題。

人工智慧解決方案

聯想展示了 生產決策引擎 (Production Decision Engine) ，利用人工智慧和巨量資料來化解數位化的痛點。聯想 Supplier 360 識別、分析和降低供應鏈風險，幫助規劃「假設」(what if)場景。

，利用人工智慧和巨量資料來化解數位化的痛點。聯想 識別、分析和降低供應鏈風險，幫助規劃「假設」(what if)場景。 公司還展示了 智慧服務解決方案 (Smart Services) ，可預測維修需求並最佳化組件、服務工程師和物流支援網路。

，可預測維修需求並最佳化組件、服務工程師和物流支援網路。 聯想展示了 虛擬課堂 (Virtual Classroom) 解決方案如何為學生提供虛擬教師，提供個人化的測試和建議。

解決方案如何為學生提供虛擬教師，提供個人化的測試和建議。 新的遠端視訊協作解決方案支援一線工人與遠端專家進行互動，從而透過即時指揮推展維修工作。

到2050年實現淨零排放的願景

聯想集團分享了其淨零排放的願景以及向該願景邁出的第一步，公布近期的2030年減排目標。聯想正在將其減排目標與近期和長期的科學目標倡議相結合，為實現《巴黎協定》的目標做出貢獻。

聯想強調了幫助實現淨零排放願景的創新，以及公司在產品和製造方面採取的減少碳足跡的行動。

受邀專家闡釋了公共和私營實體之間建立可信標準和合作的必要性，以便朝著更智慧、更永續的未來邁進，同時闡明了淨零承諾的意義和重要性。

邊緣和人工智慧技術賦能新一代資料處理

聯想和VMware宣布就邊緣和雲端聯合創新實驗室達成合作備忘錄，正在計畫開發聯合設計的邊緣、人工智慧和多雲解決方案，以加速整個製造和零售環境的業務轉型。

聯想展示了 ThinkEdge 系列伺服器——包括SE350和SE450——以及該伺服器在極端條件下的良好表現。其頂級配備的GPU支援高階人工智慧。

系列伺服器——包括SE350和SE450——以及該伺服器在極端條件下的良好表現。其頂級配備的GPU支援高階人工智慧。 聯想還展示了一個統一的、開放的雲端軟體管理平臺 XClarity ， 簡化了從邊緣到雲端的IT協調、部署、自動化、計量和支援。公司還展示了支援垂直產業各種應用的 邊緣雲平臺 ，以及涵蓋混合雲建置、移轉、使用和代管全生命週期的 混合雲解決方案 。

簡化了從邊緣到雲端的IT協調、部署、自動化、計量和支援。公司還展示了支援垂直產業各種應用的 ，以及涵蓋混合雲建置、移轉、使用和代管全生命週期的 。 此外，TruScale作為一個訂閱型的全包模式，已經擴展到更多的客戶。

聯想還公布了對500名技術長(CTO)進行的全球多產業調查的結果。該研究揭示了技術長的觀點，即傳統IT將如何繼續演變為「新IT」架構。在此架構中，用戶端設備、邊緣運算、雲端運算、網路和人工智慧都將合力解決共同的痛點，並提供解決方案，進一步推動所有產業的全球數位化。

Tech World ‘22恰逢聯想Think系列全球問世30周年，表彰了ThinkPad和ThinkSystem系列30年來始終如一的設計及工程創新。在此基礎上，公司發布了史上最廣泛的企業產品組合，旨在透過新的聯想基礎架構解決方案V3加速全球IT現代化，並慶祝ThinkPad設備銷量超過2億台。聯想繼續重新定義設備創新。最近推出的新款ThinkPad X1 Fold是全球首台新一代可折疊個人電腦。

聯想集團董事長兼執行長楊元慶在Tech World ‘22上發表了主題演講，並分享了深刻見解，揭示聯想的更智慧技術如何賦能世界各地的人們將他們的世界變得更美好。

聯想的商業領袖以及全球資深執行長也出席了主題演講，包括高通總裁兼執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、埃森哲董事長兼執行長Julie Sweet、AMD執行長Lisa Su和IBM董事長兼執行長Arvind Krishna。Formula 1®總裁兼執行長Stefano Domenicali和微軟執行副總裁兼產品長Panos Panay等客戶和合作夥伴還討論了聯想的更智慧技術在賦能智慧轉型方面的作用。

聯想技術長芮勇博士討論了聯想將如何開發元宇宙技術解決方案來賦能智慧轉型。他強調了聯想在設備、伺服器、軟體和解決方案方面的核心技術和創新將如何連接虛擬和實體世界。

聯想智慧設備業務集團總裁Luca Rossi在主題演講場次提出了新的未來概念。從改善生活的消費創新到生產力和協作解決方案，新的外形設計，如卷軸螢幕筆記型電腦和智慧手機的概念驗證，乃至新興的人工智慧和元宇宙解決方案，如Lenovo ThinkReality VRX虛擬實境解決方案將賦能未來幾代人在不斷發展的世界中駕馭數位化轉型。

聯想基礎架構方案業務集團總裁Kirk Skaugen介紹了全球運算的演變。Kirk討論了立即利用所有產業的資料進行智慧轉型的必要性。聯想的智慧基礎架構正透過伺服器、儲存設備和服務支援這種轉型。來自VMware和巴賽隆納超級運算中心的主管與Kirk一起，展示了聯想如何在邊緣層引領人工智慧，幫助客戶利用當今不斷變化的IT環境中出現的全球資料增長（預計到2025年將增長一倍）。

聯想集團執行副總裁兼方案服務業務集團總裁Ken Wong討論了資訊長的職責如何隨著世界數位化而擴展。Ken還強調了工業元宇宙解決方案的價值、數位工作空間解決方案的重要性，以及為工程師最佳化追蹤管理如何能夠即時改善公共交通等基礎建設。聯想集團全球永續發展服務執行總監Claudia Contreras也強調，無論客戶處於何種階段，聯想的服務都可以幫助他們努力實現自身的永續發展目標。

聯想集團資深副總裁兼法務長Laura Quatela強調了聯想在實現淨零排放的過程中努力加強其產品永續性的途徑。除了永續的產品創新外，Laura還分享了聯想正在實施的引領低排放製造的永續改進，以及聯想就實現可信任的合作式減排方法所取得的進展進行分享和彙報的計畫。楊元慶最後宣布，聯想承諾到2050年實現淨零排放的願景，再次強調了這些永續發展工作。

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關於聯想：

聯想(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)是一家年收入700億美元的全球化科技公司，位列《財星》世界500大第171名，在世界各地共有75,000名員工，服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，聯想在作為全球規模首屈一指的個人電腦公司的成功基礎上，向包括伺服器、儲存設備、行動、解決方案和服務在內的關鍵成長領域拓展。這種變革與聯想改變世界的創新共同為世界各地的人成就一個更加包容、值得信賴和永續發展的數位化社會。歡迎造訪聯想官方網站https://www.lenovo.com，並透過StoryHub瞭解最新動態。

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