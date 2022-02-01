联想推出更智能的全新技术创新，定义数字世界的未来

联想在年度旗舰科技活动Tech World ’22上展示了外形设计、混合工作技术和元宇宙方面的创新——致力于让生活更美好、工作更高效、地球更可持续

香港–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–联想今天举行了年度全球创新活动Tech World，分享了对跨用户、空间和设备协作演变的愿景，以释放现实世界应用和元宇宙的无限可能性。联想公布了新的概念、解决方案和新兴创新成果，这些将定义我们在数字世界进行工作、学习和互动的方式。公司还宣布了净零排放的愿景，为解决人类最大的挑战描绘了可靠的合作蓝图。

联想公布的创新成果包括首次公开展示卷轴屏智能手机和笔记本电脑的概念验证。具备计算能力的卷轴屏幕在更小的设备上通过一个动态可调整的更大屏幕提供生产力、娱乐性和连接性，不仅解决了客户的痛点，也提高了混合工作的生产力。

同时亮相的还有引人注目的Cyber Spaces交互式物理全息解决方案，用于沉浸式远程呈现通信和团队合作。联想还展示了其创新在人工智能与边缘计算的赋能下，如何伴随数据的持续扩增在数据产生的源头实现更快的数据处理，进而改变城市街道、精准医疗和购物市场。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆表示：“得益于新的IT基础设施，我们未来的工作空间和生活空间正借助技术转变为虚拟和物理世界的结合。这些IT基础设施普遍存在，也是人们的期待和需求。创新的力量不仅使所有行业数字化和智能化，而且还有助于解决人类最大的挑战。为此，联想正在将研发投资增加一倍，以利用更智能的技术来赋能快速变化的世界。”

联想在Tech World ‘22上揭晓：

卷轴外观设计创新

联想和摩托罗拉发布针对卷轴屏智能手机和笔记本电脑的概念验证，开创了一个有潜力的新时代。这种独特的外形设计可以支持更多的内容，为改善未来的混合工作和生活提供了巨大的可能性。新的卷轴概念验证旨在提升多任务、浏览和移动使用案例，结构紧凑，但不牺牲屏幕尺寸——当可扩展的屏幕向内滚动到笔记本电脑和智能手机的底座时，屏幕上的内容可以根据设备动态调整。

生产力创新

联想Freestyle应用程序 实现了平板电脑和PC之间的统一控制和协作，允许用户无缝配对平板电脑，并将其转化为便携式的第二块屏幕以扩展桌面空间，或为其笔记本电脑提供无线触摸屏。

实现了平板电脑和PC之间的统一控制和协作，允许用户无缝配对平板电脑，并将其转化为便携式的第二块屏幕以扩展桌面空间，或为其笔记本电脑提供无线触摸屏。 摩托罗拉 edge 智能手机 包括 Ready For Platform 平台 。该平台将智能手机的功能扩展到更大的屏幕上，并支持移动桌面体验、主机类游戏、内容流和视频聊天。

包括 。该平台将智能手机的功能扩展到更大的屏幕上，并支持移动桌面体验、主机类游戏、内容流和视频聊天。 联想披露了 远程工作支持解决方案 。该方案直接向员工提供硬件、软件和优质服务，并支持远程工作者快速启用。

。该方案直接向员工提供硬件、软件和优质服务，并支持远程工作者快速启用。 联想还展示了一项名为 Cyber Spaces 的未来概念。该概念为远程呈现通信和团队合作提供互动式物理全息解决方案，再现了一种身临其境的面对面体验。

的未来概念。该概念为远程呈现通信和团队合作提供互动式物理全息解决方案，再现了一种身临其境的面对面体验。 此外，活动还见证了“虚拟人物”或“数字人”的新进展，用以解决传统视频会议带来的挑战，包括带宽、质量和隐私等问题。

人工智能解决方案

联想展示了 生产决策引擎 (Production Decision Engine) ，利用人工智能和大数据来化解数字化的痛点。联想 Supplier 360 识别、分析和降低供应链风险，帮助规划“假使”(what if)场景。

，利用人工智能和大数据来化解数字化的痛点。联想 识别、分析和降低供应链风险，帮助规划“假使”(what if)场景。 公司还展示了 智能服务解决方案 (Smart Services) ，可预测维修需求并优化备件、服务工程师和物流支持网络。

，可预测维修需求并优化备件、服务工程师和物流支持网络。 联想展示了 虚拟课堂 (Virtual Classroom) 解决方案如何为学生提供虚拟教师，提供个性化的测试和建议。

解决方案如何为学生提供虚拟教师，提供个性化的测试和建议。 新的远程视频协作解决方案支持一线工人与远程专家进行互动，从而通过实时指挥开展维修工作。

到2050年实现净零排放的愿景

联想集团分享了其净零排放的愿景以及向该愿景迈出的第一步，公布近期的2030年减排目标。联想正在将其减排目标与近期和长期的科学目标倡议相结合，为实现《巴黎协定》的目标做出贡献。

联想强调了助力实现净零排放愿景的创新，以及公司在产品和制造方面采取的减少碳足迹的行动。

受邀专家阐释了公共和私营实体之间建立可信标准和合作的必要性，以便朝着更智能、更可持续的未来迈进，同时阐明了净零承诺的意义和重要性。

边缘和人工智能技术赋能新一代数据处理

联想和VMware宣布就边缘和云联合创新实验室达成谅解备忘录，正在计划开发联合设计的边缘、人工智能和多云解决方案，以加速整个制造和零售环境的业务转型。

联想展示了 ThinkEdge 系列服务器——包括SE350和SE450——以及该服务器在极端条件下的良好表现。其顶配的GPU支持高阶人工智能。

系列服务器——包括SE350和SE450——以及该服务器在极端条件下的良好表现。其顶配的GPU支持高阶人工智能。 联想还展示了一个统一的、开放的云软件管理平台 XClarity ， 简化了从边缘到云的IT编排、部署、自动化、计量和支持。公司还展示了支持垂直行业各种应用的 边缘云平台 ，以及涵盖混合云构建、迁移、使用和托管全生命周期的 混合云解决方案 。

简化了从边缘到云的IT编排、部署、自动化、计量和支持。公司还展示了支持垂直行业各种应用的 ，以及涵盖混合云构建、迁移、使用和托管全生命周期的 。 此外，TruScale作为一个基于订阅的全包模式，已经扩展到更多的客户。

联想还公布了对500名首席技术官(CTO)进行的全球多行业调研的结果。该研究揭示了首席技术官的观点，即传统IT将如何继续演变为“新IT”架构。在此架构中，客户端设备、边缘计算、云计算、网络和人工智能都将合力解决共同的痛点，并提供解决方案，进一步推动所有行业的全球数字化。

Tech World ‘22恰逢联想Think系列全球问世30周年，表彰了ThinkPad和ThinkSystem系列30年来始终如一的设计及工程创新。在此基础上，公司发布了史上最广泛的企业产品组合，旨在通过新的联想基础设施解决方案V3加速全球IT现代化，并庆祝ThinkPad设备销量超过2亿台。联想继续重新定义设备创新。最近推出的新款ThinkPad X1 Fold是全球首台新一代可折叠个人电脑。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在Tech World ‘22上发表了主题演讲，并分享了深刻见解，揭示联想的更智能技术如何赋能世界各地的人们将他们的世界变得更美好。

联想的商业领袖以及全球资深首席执行官也出席了主题演讲，包括高通总裁兼首席执行官Cristiano Amon、英特尔首席执行官Pat Gelsinger、埃森哲董事长兼首席执行官Julie Sweet、AMD首席执行官Lisa Su和IBM董事长兼首席执行官Arvind Krishna。Formula 1®总裁兼首席执行官Stefano Domenicali和微软执行副总裁兼首席产品官Panos Panay等客户和合作伙伴还讨论了联想的更智能技术在赋能智能转型方面的作用。

联想首席技术官芮勇博士讨论了联想将如何开发元宇宙技术解决方案来赋能智能转型。他强调了联想在设备、服务器、软件和解决方案方面的核心技术和创新将如何连接虚拟和物理世界。

联想智能设备业务集团总裁Luca Rossi在主题演讲环节提出了新的未来概念。从改善生活的消费创新到生产力和协作解决方案，新的外形设计，如卷轴屏笔记本电脑和智能手机的概念验证，乃至新兴的人工智能和元宇宙解决方案，如Lenovo ThinkReality VRX虚拟现实解决方案将赋能未来几代人在不断发展的世界中驾驭数字化转型。

联想基础设施方案业务集团总裁Kirk Skaugen介绍了全球计算的演变。Kirk讨论了立即利用所有行业的数据进行智能转型的必要性。联想的智能基础设施正通过服务器、存储和服务支持这种转型。来自VMware和巴塞罗那超级计算中心的领导与Kirk一起，展示了联想如何在边缘层引领人工智能，帮助客户利用当今不断变化的IT环境中出现的全球数据增长（预计到2025年将翻一番）。

联想集团执行副总裁兼方案服务业务集团总裁Ken Wong讨论了首席信息官的职责如何随着世界数字化而扩展。Ken还强调了工业元宇宙解决方案的价值、数字工作空间解决方案的重要性，以及为工程师优化跟踪管理如何能够实时改善公共交通等基础设施。联想集团全球可持续发展服务执行总监Claudia Contreras也强调，无论客户处于何种阶段，联想的服务都可以帮助他们努力实现自身的可持续发展目标。

联想集团高级副总裁兼首席法务官Laura Quatela强调了联想在实现净零排放的过程中努力加强其产品可持续性的途径。除了可持续的产品创新外，Laura还分享了联想正在实施的引领低排放制造的可持续改进，以及联想就实现可信的合作式减排方法所取得的进展进行分享和汇报的计划。杨元庆最后宣布，联想承诺到2050年实现净零排放的愿景，再次强调了这些可持续发展工作。

访问联想的Tech World ’22主页获取完整的规格、图片和更多信息。

关于联想：

联想(HKSE: 992)(ADR: LNVGY)是一家年收入700亿美元的全球化科技公司，位列《财富》世界500强第171名，在世界各地共有75,000名员工，服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，联想在作为全球规模首屈一指的个人电脑公司的成功基础上，向包括服务器、存储、移动、解决方案和服务在内的关键增长领域拓展。这种变革与联想改变世界的创新共同为世界各地的人成就一个更加包容、值得信赖和可持续发展的数字化社会。欢迎访问联想官方网站https://www.lenovo.com，并通过StoryHub获取最新动态。

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