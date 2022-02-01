楼氏电子揭示耳机音乐顶尖聆听体验背后的奥秘

楼氏电子新的聆听偏好响应曲线定义高分辨率耳机的新标准

伊利诺伊州伊塔斯卡–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–楼氏电子(Knowles Corporation, NYSE: KN)是高级微型声学麦克风和扬声器、音频解决方案，以及高性能电容和射频(RF)产品的市场领导者与跨国供应商。该公司今天发布了一份耳机设计研究报告，展示了其新的聆听偏好响应曲线(Preferred Listening Response Curve)。报告显示，公司的研究成果可确保消费者获得高度满意的音乐聆听体验。

音质仍然是消费者的首要聆听需求，但许多真无线立体声(TWS)耳机制造商在利用正在发展中的高分辨率音频生态系统方面进展缓慢。随着Tidal、Amazon Music HD和Apple Lossless等无损音乐流媒体订阅服务的普及，加上高数据速率蓝牙编解码器的出现，该行业现在能够通过适当的硬件和调校来传输高分辨率无线音频。楼氏电子的最新研究在如何满足消费者对有线或无线耳机的最佳音效需求方面提供了宝贵见解。

楼氏电子分析了200多张唱片，这些唱片均选自过去20年里的公告牌热门单曲百强榜(Billboard Hot 100)，代表了耳机用户可能会播放的大部分音乐类型。分析结果显示，流行音乐中10 kHz以上的高频内容占据相当的数量，而许多耳机无法高质量地还原这些声音。在此基础上，研究小组对各类音乐聆听者——来自不同的群体并具有不同的听音能力——进行了受控盲测，以确定聆听者所喜欢的最佳音质。

在设计高分辨率耳机时，最佳高频响应至关重要。利用新近出现的技术，楼氏电子首次针对用户偏好将高频音扩展到10 kHz以上，从而打造出全新的楼氏电子聆听偏好响应曲线。通过聚焦于高频响应，新曲线非常适合帮助制造商获得相关洞察，以提供身临其境的高分辨率聆听体验。

楼氏电子研究的主要结果显示，按照早期的“好听”概念调校的耳机，严重低估了聆听者偏爱的高频能量的数量。根据楼氏电子聆听偏好响应曲线，聆听者一直偏爱10 kHz以上12到21分贝(dB)之间的频率增益，同时取决于年龄层和听音能力的不同。设计和调校一款与利用楼氏聆听偏好响应曲线确定的高频增益相匹配的耳机，有望持续提供高满意度的终端用户体验，并获得消费者的高度评价。

与听音个性化算法结合使用后，楼氏电子的响应曲线尤其将成为一款功能强大的工具。楼氏电子将高频听音响应能力出现不同程度下降的受试者考虑在内，并确定了他们喜欢的增益量。依据这些数据，强调听音个性化的TWS耳机的设计者可配置自己的算法，以便在消费者的日常听音能力范围内打造最佳音质。

Knowles Hearing Health Technologies研发部高级总监Shehab Albahri表示：“消费者希望通过他们的TWS耳机享受高分辨率的优质音乐。这对原始设备制造商(OEM)来说是一个挑战，因为没有明确的指导方针能够告诉他们消费者喜欢全段频谱中的哪些频率。现在，我们清楚地知道了该如何设计和调校TWS耳机，带来最美妙动听的声音。那些采用高分辨率硬件进行设计并根据楼氏电子曲线进行调校的耳机品牌，将释放出无损音频流的真正潜力。”

《楼氏电子聆听偏好响应曲线》白皮书可从www.knowles.com/preferred-listening-response下载，其中附有如何满足新曲线要求的硬件建议。该研究在2022年5月17日举行的AES Chicago Chapter Meeting上首次对外发布。楼氏电子还将于2022年第三季度发布一份已根据楼氏电子曲线进行调校过的TWS新参考设计。

关于楼氏电子

楼氏电子(NYSE: KN)是高级微型声学麦克风和扬声器、音频解决方案以及高性能电容与射频产品的市场领导者和全球供应商，服务于移动消费电子、通信、医疗技术、国防、电动汽车和工业市场。楼氏电子利用其在SiSonic™ MEMS（微机电系统）麦克风领域的领先地位及其强大的音频处理技术来优化音频系统，并改善各消费应用的用户体验。楼氏电子还是听力健康声学、高性能电容器和射频解决方案的市场领导者，产品应用于广泛的市场。楼氏电子凭借独特的技术、专有的制造方法和全球业务专长，致力于为客户在众多应用场景下大规模提供创新解决方案。楼氏电子成立于1946年，是一家总部位于美国伊利诺伊州伊塔斯卡的全球化组织，公司在10多个国家拥有员工。如需了解更多信息，请访问knowles.com。

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