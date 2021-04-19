數位轉型：玫琳凱推出沉浸式虛擬體驗平臺Suite 13TM

Suite 13TM是虛擬實境平臺，為玫琳凱及其獨立美容顧問提供靈活的空間，用以展示最新產品組合、講述品牌故事，並彰顯公司傳承

達拉斯–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球美容業知名品牌玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)及旗下玫琳凱全球設計工作室(Mary Kay Global Design Studio)推出Suite 13TM，這是創新的虛擬美容體驗，利用虛擬實境技術將玫琳凱的首個虛擬快閃展示廳數位化。全新Suite 13TM採用最新虛擬實境技術設計，為玫琳凱獨立美容顧問及其客戶提供360度的3D美容體驗，用戶可以線上瀏覽該美容品牌的護膚品組合，並瞭解玫琳凱公司的發展歷史及其創辦人玫琳凱·艾施(Mary Kay Ash)的個人經歷。





全新Suite 13TM邀請用戶參觀虛擬「展示間」。進入「大廳」後，用戶可以參觀並瞭解公司的全球發展史。其他虛擬展示間還包括展示公司價值觀的「粉紅色廣場」(Pink Plaza)，以及介紹玫琳凱創新護膚產品並展示產品主要功效和成分的「創新中心」(Innovation Center)。該平臺還能夠讓用戶將自己喜歡的玫琳凱產品添加到「願望清單」(Wishlist)中，並與用戶的獨立美容顧問分享。

玫琳凱行銷長Sheryl Adkins-Green表示：「Suite 13TM的推出是歷經數月的創意、熱情投入和堅定承諾的結晶，目的是為玫琳凱的獨立美容顧問提供市面上極具創新性的一流工具，幫助他們管理業務。如今，科技已成為一切的核心，用戶——尤其是年輕一代用戶——更希望線上探索、學習和瞭解新產品。Suite 13TM將為玫琳凱獨立美容顧問提供數位業務的靈活性，使他們能夠隨時隨地介紹玫琳凱品牌，並透過分享沉浸式的美容體驗來提升與客戶建立關係的方式。為了在當今全新的數位驅動環境中獲得成功，我們將繼續探求新的方式，透過高科技創新讓人們進行線上虛擬互聯，並獲得個人化的低接觸體驗。」

Suite 13TM的設計是由玫琳凱與Obsess合作完成，Obsess是首屈一指的體驗式電商平臺，能讓各大品牌利用虛擬實境技術創造出互動式線上虛擬體驗。在女性企業家Neha Singh的帶領下，Obsess與其他全球美容和時尚品牌合作，為消費者創造持久難忘的品牌虛擬體驗。秉承其為女性生活賦權的使命，玫琳凱還與幾位女性攝影師合作，為虛擬平臺製作內容展示圖片。

Obsess創辦人兼執行長Neha Singh表示：「Suite 13TM旨在以更便捷的方式將玫琳凱的美容體驗匯集起來，然後提供給獨立美容顧問及其客戶，而他們早已期待多時。在Suite 13TM中，玫琳凱團隊悉心打造每一個平臺細節，讓你有完全置身於玫琳凱虛擬展示廳的感覺，而無需實際親臨現場。我們的平臺讓品牌能夠創造出具有視覺吸引力、沉浸式的虛擬體驗，從而改變他們與客戶互動的方式，我們很高興玫琳凱的客戶能夠在新的數位環境中繼續探索、學習和與品牌互動。」

Suite 13TM於2021年初首先在墨西哥推出，隨後登陸巴西、阿根廷、西班牙、哥倫比亞和秘魯。公司預計到2021年底在其大部分市場推出該平臺。玫琳凱是業界首家推出此類虛擬體驗的公司。Suite 13TM只是玫琳凱及旗下玫琳凱全球設計工作室多項科技創新中最新發佈的一項。玫琳凱推出的Mary Kay® Skin Analyzer是利用科學基礎的先進人工智慧面部肌膚建議技術而打造的應用程式，只需快速掃描皮膚，即可協助獨立美容顧問提供個人化的玫琳凱產品護膚方案。MaryKay® MirrorMe™ Web則是另一項創新，使用虛擬實境技術，直接從獨立美容顧問的網站為客戶提供虛擬的「先試後買」(try-before-you-buy)購物方式。MirrorMe™也可用於iOS和Android裝置。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是突破玻璃天花板的企業家之一，在近60年前成立了自己的化妝品公司，秉承三大宗旨：為女性開發有回報的機會、提供無法抗拒的產品、塑造更美好的世界。這一夢想已發展為營業額達到數十億美元的企業，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售人員。玫琳凱致力於投資化妝品背後的科學，並製造頂級護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱與全世界的組織合作，致力於為女性及其家人賦權，重點是支持癌症研究和保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區和鼓勵兒童追逐自己的夢想。玫琳凱·艾施最初的願景仍然在閃亮——每次一支唇膏。

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