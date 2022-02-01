太平洋電信協會宣佈PTC’23鑽石贊助商

檀香山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–太平洋電信協會(PTC)今天宣佈夏威夷無線網路營運商Mobi將成為其PTC’23年會的鑽石贊助商。年會將於2023年1月15日至18日在夏威夷檀香山舉行。

Mobi執行長Justen Burdette表示：「超過45年來，PTC一直致力於跨越國界限制塑造和連通整個產業，促進整個環太平洋地區及其他地區的連通性。PTC年會已成為名副其實的電信業重要交流活動。我們很榮幸成為PTC’23的主要贊助商。屆時業界同仁將齊聚威基基海灘(Waikiki)，與會人數可望打破以往記錄。我們很高興能分享公司在無線領域的一些工作成果。」

在1月17日（星期二）的PTC’23主題演講中，Mobi將討論如何利用去中心化無線基礎設施，以雲端型現代開放式核心應用程式介面(API)和無縫全球漫遊，為社區帶來人人皆可享有的連通性。電信專家、產業分析師、連通性宣導者和來自該領域的其他人士也將分享創新、挑戰和整個環太平洋地區正在進行的工作，並就此集思廣益，以提高各小組討論、會議和其他大會活動的互通性。

PTC執行長Brian Moon表示：「我們很高興由總部位於夏威夷、在無線社區方面取得重大進展的組織擔任我們年會的主要贊助商。諸如Mobi這樣的公司在服務中一貫堅持前瞻性和創新性，其工作將為數位基礎設施生態系統的未來奠定基礎。」

MobiPCS成立於2005年，最初是總部位於夏威夷的小型無線服務提供者。該公司在2018年更名為Mobi，建立了必要的基礎設施、服務和合作夥伴關係，以擴大其在美國大陸及其他地區的覆蓋範圍和連通性，並憑藉其簡單實惠的計畫、智慧易用的工具和專屬的在地客戶服務團隊，而與大型無線網路營運商競爭。客戶可使用iPhone和Android上的Mobi eSIM應用程式，在任何地方以數位方式在幾秒鐘內切換到Mobi——友善的Mobi客戶服務專家可隨時透過iMessage、簡訊、電話或在夏威夷的任何商店提供幫助。

PTC年會是業界首屈一指的電信與資通訊科技(ICT)活動，也是業界公司的策略跳板和重要的開年活動，各公司可以在年會上有效啟動來年約50%至80%的業務交易。PTC’23將是一次破紀錄的盛會——與會者超過5,000人，包括來自全球逾60個國家的高階主管和創業投資家。

敬請造訪PTC網站以深入瞭解PTC’23，並報名參加PTC年會。

關於太平洋電信協會

太平洋電信協會(PTC)是全球首屈一指的非營利性會員組織，致力於促進環太平洋地區資通訊科技(ICT)產業的進步。環太平洋地區是全世界最具活力的地區，涵蓋40多個國家。PTC年會每年1月在檀香山舉行，是環太平洋地區首屈一指的電信活動，也是全球通訊產業的策略跳板。敬請在Facebook、Twitter和LinkedIn上關注PTC。

關於MOBI

Mobi, Inc.成立於2005年，當時是夏威夷的區域無線網路提供商。在啟動、超時和隱藏費用屬於常態的時代，公司成為美國首家提供實惠、簡捷、無限制行動通訊服務的營運商。任何人均可使用Mobi應用程式、Apple Pay和eSIM，在幾秒鐘內切換到Mobi——智慧、友善的Mobi客戶服務專家可隨時以數位方式以及在夏威夷的Mobi商店提供幫助。Mobi團隊的所有成員均以加入美國電信工會(CWA)為榮。敬請在mobi.com或Facebook、Twitter、LinkedIn上瞭解更多資訊。

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