呼吸机制造商联合组建呼吸机培训联盟，并创建在COVID-19疫情期间帮助医务人员的应用程序

马萨诸塞州尼德姆–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–全球数家呼吸机制造商已成立了呼吸机培训联盟(VTA)，并与Allego合作创建了一个移动应用程序，以供一线医疗提供商访问呼吸机培训的集中资源库。德尔格(Dräger)、GE医疗(GE Healthcare)、Getinge、哈美顿医疗(Hamilton Medical)、美敦力(Medtronic)、日本光电(Nihon Kohden)和飞利浦(Philips)都加入了这一人道主义培训联盟。由学习和就绪平台提供商Allego支持的VTA应用程序将连接呼吸治疗师、护士和其他医疗专业人员与联盟成员公司的呼吸机培训资源，包括指导性的教学视频、手册、故障排除指南，以及其他重要的呼吸机操作专业技能，以帮助响应人员治疗与COVID-19相关的呼吸窘迫患者。





VTA主席兼美敦力(Medtronic)微创外科业务集团商业能力副总裁Patrick Berges表示：“ 我们可以通过公司、代理机构和行业之间的协作，在每一分钟都很重要的时刻，为一线医务英雄们提供增加价值和减轻压力的智能解决方案，来克服这种流行病。培训联盟是这种合作精神的一个很好的例子。一站式共享各种呼吸机制造商的内容能够确保医院快速访问他们可能需要的信息，以加快使用救生呼吸机的速度。”

呼吸机在需要辅助呼吸的患者管理中起着关键作用，因为他们因严重疾病（例如COVID-19）而无法有效呼吸。在COVID-19危机期间，呼吸机培训的速度和便捷性可能对患者健康有直接影响。

VTA应用中的内容可以通过iOS和Android设备访问——甚至在几乎或完全没有Wi-Fi访问的环境中——也可以通过网页浏览器访问。该应用在多任务处理时为医疗保健专业人员提供多语言的隐藏式字幕和移动背景音频。

Allego联合创始人兼首席执行官Yuchun Lee表示：“ Allego平台致力于在这种急需的时刻为专业人士提供学习、内容和协作，而医务人员的紧急培训从未像现在这样迫切。我们很荣幸与这些呼吸机制造商合作，为医疗人员提供多合一的知识资源。COVID-19疫情期间在一线工作的每一位专业人员都是我们眼中的英雄。”

如何访问呼吸机培训联盟中心

该应用向医疗专业人员免费提供。如需下载VTA知识中心应用，请访问Apple应用商店或Google Play商店，也可在Web浏览器中点击此处以访问VTA知识中心。

观看VTA应用的视频简介。

关于呼吸机培训联盟

呼吸机培训联盟(Ventilator Training Alliance)为医疗专业人员提供培训和产品资源库。德尔格、GE医疗、Getinge、哈美顿医疗、美敦力、日本光电和飞利浦等呼吸机制造商通过合作并在Allego的支持下创建了统一的知识中心。该中心通过免费的移动访问提供呼吸机的视频教程、指导手册和其他培训资料，这些设备对于帮助临床医生治疗COVID-19相关的呼吸窘迫患者极其重要。

如果您是呼吸机制造商并希望加入该联盟，请将您的请求发送至：[email protected]。

关于Allego

Allego是一家确保员工掌握技能和时效性知识以在工作中取得成功的软件提供商。通过使用Allego，员工可以在易于使用的移动应用中学习、协作和共享内容。公司可以快速创建和共享新鲜、短小的内容，让各部门和跨地域的员工可以访问一致的信息。成千上万的专业人员使用Allego更快地完成入职培训，传递一致的消息，迅速采用最佳实践，更频繁地指导和练习，以及更有效地协作。如需了解有关Allego的更多信息，请访问 www.allego.com。

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