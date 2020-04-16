呼吸器製造商聯合成立呼吸器培訓聯盟，並創建可在COVID-19疫情期間協助前線醫務人員的應用程式

麻薩諸塞州尼德姆–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球數家呼吸器製造商已成立呼吸器培訓聯盟(VTA)，並與Allego合作創建行動應用程式，以供前線醫療服務提供者用於存取呼吸器培訓的集中資料庫。德爾格(Dräger)、GE Healthcare、Getinge、哈明頓(Hamilton Medical)、美敦力(Medtronic)、日本光電(Nihon Kohden)和飛利浦(Philips)都加入這一人道培訓聯盟。由學習和就緒平臺提供商Allego支援的VTA應用程式將呼吸治療師、護士和其他醫療專業人員，與聯盟成員公司的呼吸器培訓資源連結，包括指導性的教學影片、手冊、故障排除指南，以及其他重要的呼吸器操作專業技能，以幫助應變人員治療與COVID-19相關的呼吸窘迫病患。





VTA主席及美敦力微創外科業務集團商業能力副總裁Patrick Berges表示：「在每一分鐘都很重要的時刻，企業、代理機構和產業合力為前線的醫務英雄們提供增加價值和減輕壓力的智慧解決方案，使我們可以協助克服這種流行病。培訓聯盟是這種合作精神的極佳範例。一站式共享各種呼吸器製造商的內容能夠確保醫院快速取得他們可能需要的資訊，以加快使用救生呼吸器的速度。」

呼吸器在需要輔助呼吸的病患管理中扮演關鍵角色，因為他們因嚴重疾病（例如COVID-19）而無法有效呼吸。在COVID-19危機期間，呼吸器培訓的速度和便捷性可能對病患健康有直接影響。

VTA應用程式中的內容可在iOS和Android裝置上存取——甚至在幾乎或完全沒有Wi-Fi接取的環境中——也可以從網頁瀏覽器存取。該應用程式在多工處理時為醫療保健專業人員提供多語言的隱藏式字幕和行動背景音訊。

Allego共同創辦人兼執行長Yuchun Lee表示：「建立Allego平臺旨在這種急需時刻為專業人員提供學習、取得內容和合作的途徑，而醫務人員的緊急培訓從未像現在這樣迫切。我們很榮幸能與這些呼吸器製造商合作，為醫療人員提供多合一的知識資源。COVID-19疫情期間在前線工作的每一位專業人員都是我們眼中的英雄。」

如何存取呼吸器培訓聯盟中心

該應用程式對醫療專業人員免費提供。如欲下載VTA知識中心應用程式，請造訪Apple應用程式商店或Google Play商店，也可點選此處，從任何Web瀏覽器存取VTA知識中心。

觀看VTA應用程式的影音簡介。

關於呼吸器培訓聯盟

呼吸器培訓聯盟(Ventilator Training Alliance)為醫療專業人員提供培訓和產品資源庫。德爾格、GE Healthcare、Getinge、哈明頓、美敦力、日本光電和飛利浦等呼吸器製造商攜手合作，並在Allego的支援下創建了統一的知識中心。該中心提供呼吸器影音教學、指導手冊和其他培訓資料的免費行動存取，這些設備對於協助臨床醫生治療COVID-19相關的呼吸窘迫病患極其重要。

如果您是呼吸器製造商並希望加入該聯盟，請將您的請求寄送至：[email protected]。

關於Allego

Allego是確保員工掌握技能和時效性知識以在工作中獲致成功的軟體提供商。使用Allego，員工可以在易於使用的行動應用程式中學習、合作和共享內容。企業可以快速創建和共享新鮮、短小的內容，讓各部門和跨地域的員工可以存取一致的資訊。成千上萬的專業人員使用Allego更快地完成入職培訓、傳遞一致的消息、迅速採行最佳實務、更頻繁地指導和練習，以及更有效地合作。如欲瞭解有關Allego的更多資訊，請造訪 www.allego.com。

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