凱悅任命歐洲、非洲和中東地區新負責人

來自Apple Leisure Group的Javier Águila將接替Peter Fulton

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天宣佈新的領導層人事安排,此舉旨在推動凱悅在歐洲、非洲和中東(EAME)地區的持續策略性成長。





Javier Águila將接替Peter Fulton出任EAME地區集團總裁。Peter Fulton將按計劃退休,他在凱悅度過了39年成績斐然的職業生涯。Águila和Fulton將一起完成平穩周全的工作交接,Águila將在未來幾個月內正式上任。

凱悅全球營運總裁Chuck Floyd表示:「凱悅大家庭衷心感謝Peter在近40年職業生涯中對三個全球業務區域的卓越領導和積極影響。自2013年擔任EAME/SWA集團總裁以來,Peter領導了該地區的卓越營運及前所未有的成長。」

Águila是內部推舉的繼任者,來自凱悅於2021年收購的Apple Leisure Group (ALG)。他最近擔任的職位是ALG的AMResorts歐洲和全球策略部集團總裁。Águila於2019年隨著ALG收購Alua Hotels & Resorts而加入該集團,之前Águila是Alua Hotels & Resorts的創辦人兼執行長。Águila在酒店、旅遊、私募股權和策略諮詢領域擁有20多年的豐富經驗和獨到觀點。

Floyd繼續說道:「對Javier的任命是實現凱悅和ALG共同願景的又一個里程碑。將ALG納入我們的產品組合後,凱悅品牌在歐洲的版圖擴大了60%。我堅信,Javier是延續該地區積極發展態勢並帶領團隊邁向新高峰的理想人選。」

新的人事安排伴隨著該地區計畫中的地理調整。對印度次大陸業務的監督現已改由常駐香港的亞太區集團總裁David Udell領導。Udell從2014年開始負責領導亞太地區,他的豐富經驗為凱悅在印度次大陸的持續成長奠定了基礎。

凱悅最近宣佈連續第五年創下業界領先的淨客房成長,全球新增11.3萬間客房,約占凱悅現有客房數量的40%。

為方便起見,本新聞稿中使用「凱悅」一詞代表凱悅酒店集團和/或其一家或多家附屬公司。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥,是全球首屈一指的酒店管理公司,公司始終秉持關愛員工,以便人盡其才的宗旨。截至2022年3月31日,公司的投資組合包括位於六大洲71個國家的1,150多家酒店和全包式物業。公司的服務包括Park Hyatt®、Miraval®、Grand Hyatt®、Alila®、Andaz®、The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Ziva™、Hyatt Zilara™、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®、Caption by Hyatt、JdV by Hyatt™、Hyatt House®、Hyatt Place®、tommie™、UrCove和Hyatt Residence Club®等品牌,以及AMR™ Collection旗下的度假村和酒店品牌,包括Secrets® Resorts & Spas、Dreams® Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas®、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Vivid Hotels & Resorts®、Alua Hotels & Resorts®和Sunscape® Resorts & Spas。公司的子公司所經營的業務包括World of Hyatt®忠誠度計畫、ALG Vacations®、Unlimited Vacation Club®、Amstar DMC目的地管理服務和Trisept Solutions®技術服務。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.hyatt.com。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Franziska Weber



凱悅



[email protected]