凯悦全球筹建客房数量创纪录，巩固2023年及之后在豪华酒店、生活方式酒店和休闲酒店领域的领导地位

伴随对Dream Hotel Group的收购、Caption by Hyatt 品牌的全球扩张以及凯悦全球酒店组合的有机增长,凯悦的转型增长仍在继续

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天表示,凯悦为2023年及以后的持续转型增长做好了准备。截至2022年底,凯悦全球筹建客房数量达到约117,000间的创纪录水平。值得注意的是,其中近四分之一的筹建酒店为生活方式酒店,占现有酒店总数的10%,进一步巩固了凯悦在豪华酒店、生活方式酒店和休闲酒店领域的领导地位。凯悦酒店组合中这些高价值酒店的大幅增长扩展了引人入胜的宾客体验,可以进一步推动凯悦天地(World of Hyatt)忠诚度计划在整个凯悦酒店组合中的渗透。

这一增长背后的重要推动力是凯悦宣布对Dream Hotel Group的生活方式酒店品牌和管理平台进行轻资产收购。该收购预计将把Dream Hotels、Unscripted Hotels和The Chatwal等成熟的生活方式酒店品牌纳入凯悦酒店组合。Dream Hotel Group的酒店以其体验式酒店服务而闻名,包括建立在战略性和非传统规划和品牌合作基础上的热点餐厅和夜生活场所,并配以平衡物质与活力的标志性设计。此次收购将为凯悦大家庭增加600多名新同事,为凯悦的全球生活方式酒店组合带来体验式酒店方面的深厚专长,并扩大凯悦在纳什维尔、好莱坞、拉斯维加斯、南海滩、圣卢西亚、多哈和纽约市等战略目的地的品牌足迹。它还将标志着凯悦品牌进入纽约州卡兹奇山和墨西哥瓜达卢佩谷等市场。

此外,自2022年Caption by Hyatt Beale Street Memphis酒店成功开业后,将高档生活方式酒店的设计和舒适性与精选服务酒店的灵活性相结合的Caption by Hyatt品牌有望实现显著增长。该品牌预计将通过与3H Group合作的Caption by Hyatt Chattanooga酒店(预计2024年开业)扩大其在田纳西州的业务,并通过与LRE & Companies和American Hospitality Services, Inc.合作的Caption by Hyatt Roseville酒店(预计2026年开业)以及与Presidio Hotel Development LLC和29th Street Capital合作的Caption by Hyatt Sacramento酒店(均预计2026年开业)进军加州市场。Caption by Hyatt品牌正在全球进行扩张,此前公布的酒店预计将于2023年在中国和日本开业,2025年在越南开业,未来几年在悉尼开业。Caption by Hyatt品牌立足于关怀人和地方,并在他们之间建立联系,致力于聘用多元化的人才、厂商、工匠和供应商,并在Caption by Hyatt酒店所在社区颂扬人的多样性。

凯悦执行副总裁兼首席增长官Jim Chu表示:“通过我们有意识的长期增长战略和与业主的密切合作,凯悦连续五年实现了行业领先的有机净客房增长。业主希望与我们合作是因为我们的专长、业绩记录和在行业中的优势地位。我们的规模遍及全球,但我们足够灵活,能够建立个人关系,利用自身经验,并以同理心作为指引。”

在重要市场的新豪华酒店、生活方式酒店和休闲酒店

凯悦预计将在豪华酒店、生活方式酒店和休闲酒店领域实现更多有机增长,在全球范围内提供周到的设计、新颖的餐饮和个性化服务。

柏悦酒店品牌将:

– 于2023年底凭借约翰内斯堡柏悦酒店重建在南非的业务,并借助马拉喀什柏悦酒店进军摩洛哥,提供兼具摩洛哥魅力的豪华优雅的度假胜地。

– 于2024年通过伦敦泰晤士河柏悦酒店回归伦敦,借助台北柏悦酒店(台湾)、吉隆坡柏悦酒店(马来西亚)和富国岛柏悦酒店(越南)在亚太区进行扩张。

2023年,安达仕品牌将通过以下酒店向新市场扩张:

– 卡塔尔的多哈安达仕酒店将把以当地为灵感的设计和当代艺术提升至新水平,为客人提供标志性的接触点和创新型餐饮店,包括南非的特色餐厅和新加坡的街头美食餐厅。

– 泰国芭提雅宗甸海滩安达仕酒店将为客人提供一个郁郁葱葱、幽静的海滨度假胜地,通过目的地游览、正宗餐饮、健康和家庭活动,为客人提供无数种与泰国当地文化建立联系的方式。

– 墨西哥城康德萨安达仕酒店以其传统建筑和富有想象力的装饰连接墨西哥文化,最近已于1月开业。

– 澳门安达仕酒店将坐落在亚洲最具代表性和最先进的会议和活动目的地之一——银河国际会议中心(GICC)内,将作为全球第一大安达仕酒店首次亮相,拥有超过700间客房和套房。

– 位于大中华区的南京河西安达仕酒店将融合现代南京不拘一格的精神和历史悠久的繁荣学术文化。

凯悦的创意无限系列和独立品牌系列涵盖了高档和豪华生活方式品牌,拥有预计将在2023年和2024年开业的筹建中的酒店,包括:

– 汤普森酒店品牌发展,两家别致的城市绿洲酒店——汤普森棕榈泉酒店和汤普森休斯敦酒店将首次亮相。

– 凯悦尚萃品牌在主要目的地扩张,连接宾客与活动中心,其中包括奥斯汀国会大道凯悦尚萃酒店、上海中山公园凯悦尚萃酒店和西安高新凯悦尚萃酒店。

– 凯悦悠选酒店预计将首次亮相佛罗里达州西棕榈滩绿意盎然的18洞标志性高尔夫度假村Banyan Cay Resort & Golf,并通过中国的青城山尊酒店进军亚太区市场。

– 凯悦尚选品牌计划在罗德岛首次亮相,在米德尔敦的阿奎德内克岛中部开设充满活力的沿海酒店The Pell;另一家是将在果阿邦开业的Ronil酒店,位于印度Baga镇1.6英亩沿海土地上。

– 坐落在墨西哥圣米格尔·德阿连德的NUMU精品酒店即将开业,该酒店归属凯悦臻选系列。

在全球推出全包式卓越品牌

凯悦拥有世界上规模居首的全包式豪华酒店组合之一,包括一系列预计在2023年开业的筹建中的酒店,这得益于保加利亚热门黑海目的地的增长,以及最近推出的首个旨在提供高水平豪华全包服务和便利设施的产品Secrets Impression Resorts & Spas。这个仅限成人的温馨度假天堂系列提供专属个性化体验、管家服务和精心设计的美食,力图超越宾客预期。新的扩张产品线包括2022年12月开业的Secrets Impression Moxché Playa del Carmen酒店,以及预计将在今年晚些时候开业的第二家酒店Secrets Impression Isla Mujeres。

旨在吸引家庭和休闲旅行者的顶级度假目的地精选服务出现增长

凯悦的精选服务品牌在全球顶级旅游目的地拥有400多家凯悦嘉轩酒店和近130家凯悦嘉寓酒店,并将继续扩大客户群,以吸引寻求放松、无缝酒店体验的休闲旅行者和家庭。凯悦嘉寓品牌最近进行了一次品牌更新,以满足长短不限的所有旅行场合需求。全球范围内入住凯悦嘉寓的旅行者,无论是家庭度假、与朋友团聚还是延长商务旅行,都可以享有宾至如归的体验。

预计在未来几年,凯悦将在全球范围内增加令人印象深刻的凯悦嘉轩酒店和凯悦嘉寓酒店,包括在美国和加拿大的主要新兴休闲热点和商务旅行目的地,如特拉弗斯城凯悦嘉寓酒店(密歇根州)、波兹曼凯悦嘉寓酒店(蒙大拿州)、卡纳维拉尔角凯悦嘉轩酒店(佛罗里达州)、罗斯维尔凯悦嘉寓酒店(加州)、多伦多市中心/卡维斯街凯悦嘉轩酒店(安大略省),以及密西沙机场企业中心加凯悦嘉轩酒店(安大略省)。此外,在2023年,这些品牌预计将在圭亚那和爱沙尼亚进军国际市场。

本新闻稿中“凯悦”一词是对凯悦酒店集团和/或集团旗下一家或多家关联公司的简称。

