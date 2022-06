凯悦任命欧洲、非洲和中东地区新负责人

来自Apple Leisure Group的Javier Águila将接替Peter Fulton

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天宣布新的领导层人事安排,此举旨在推动凯悦在欧洲、非洲和中东(EAME)地区的持续战略增长。





Javier Águila将接替Peter Fulton出任EAME地区集团总裁。Peter Fulton将按计划退休,他在凯悦度过了39年成绩斐然的职业生涯。Águila和Fulton将一起完成平稳周全的工作交接,Águila将在未来几个月内正式上任。

凯悦全球运营总裁Chuck Floyd表示:“凯悦大家庭衷心感谢Peter在近40年职业生涯中对三个全球运营地区的卓越领导和积极影响。自2013年担任EAME/SWA集团总裁以来,Peter领导了该地区的卓越运营并实现了前所未有的增长。”

Águila是内部推举的继任者,来自凯悦于2021年收购的Apple Leisure Group (ALG)。他最近担任的职位是ALG的AMResorts欧洲和全球战略部集团总裁。Águila于2019年随着ALG收购Alua Hotels & Resorts加入该集团,之前Águila是Alua Hotels & Resorts的创始人兼首席执行官。Águila在酒店、旅游、私募股权和战略咨询领域拥有20多年的丰富经验和独到观点。

Floyd继续道:“对Javier的这一任命是实现凯悦和ALG共同愿景的又一个里程碑。将ALG纳入到我们的产品组合中后,凯悦品牌在欧洲的覆盖区域扩大了60%。我坚信,Javier是延续该地区积极发展态势并带领团队迈向新高度的理想人选。”

新的人事安排伴随着该地区计划中的地理调整。对印度次大陆业务的监督现已改由常驻香港的亚太区集团总裁David Udell领导。Udell从2014年开始负责领导亚太地区,他的丰富经验为凯悦在印度次大陆的持续增长奠定了基础。

凯悦最近宣布连续第五年实现行业领先的净客房增长,全球新增11.3万间客房,约占凯悦现有客房数量的40%。

