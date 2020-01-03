全新的共享出行概念Luxoft HALO推出革命性的數位、消費等級車載體驗

瑞士楚格–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–DXC Technology (NYSE:DXC)旗下公司Luxoft今天與LG電子、亞馬遜和Mapbox合作推出該公司最新的共享出行概念——具有革命性的數位、消費等級車載體驗Luxoft HALO。Luxoft HALO將於2020年1月7日至10日在內華達州拉斯維加斯舉行的CES® 2020上正式亮相。





在家中，消費者能夠隨時在各種裝置上以簡單、方便的方式輕易地享受數位體驗。現在，消費者越來越希望在車內和旅途中也能體驗他們喜歡的內容和服務。

Luxoft HALO共享出行概念展示如何將消費者的所有出行需求與其個人數位生活型態無縫整合。

Luxoft汽車業務合作夥伴總監兼行銷負責人Vildan Hasanbegovic表示：「我們與重要合作夥伴一起努力，現在可以在共享和智慧出行平臺webOS Auto的支援下，提供完整、高度個人化和智慧型的車載消費等級體驗。它是一個開放平臺，能夠以卓越的品質提供現有的智慧服務和動態內容生態系統，從車載資訊娛樂到聯網視訊串流服務等等，而這些服務正日益成為消費者個人數位生活型態的重要部分。」

Luxoft已經可以將webOS Auto大規模地部署到量產系統，包括：

滿足傳統需求的後座娛樂系統(RSE)；

帶有叫車模式的後座娛樂系統(RSE)；

用於叫車系統的車艙顯示器；以及

用於叫車系統的中控台顯示器。

Luxoft HALO中的合作夥伴創新

LG電子和webOS Auto

webOS Auto是用於共享和智慧出行的開放式理想平臺。webOS Auto提供各種特性和功能，並納入所有基本元素，例如多媒體處理、多顯示器控制、連線性和安全性，可為乘客提供更好的舒適性和便利性。

Alexa Auto

Alexa已經幫您簡化和安排家中的生活——現在，有了Alexa Auto，您可以將其隨身攜帶。Alexa可以根據您的語音命令來播放音樂、獲取指示、撥打電話、播放有聲讀物、控制智慧家居等等，因此您可以始終將手放在方向盤上，讓眼睛專注在路上。主要汽車製造商已經在數十款車輛中使用Alexa，並且亞馬遜已推出Alexa Auto SDK之類的服務，使汽車製造商和供應商可以輕鬆地將Alexa直接整合到其資訊娛樂系統中。欲瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/alexa-auto/。

Mapbox

Mapbox是即時定位資料平臺，可為行動、網路、遊戲和汽車提供地圖和導航體驗。Mapbox幫助開發人員維護webOS Auto、Android、iOS，Unity 3D和Web開發的的SDK，以及用於渲染地圖和執行空間功能的API。每月有逾15萬人使用Mapbox進行開發。Mapbox SDK為超過45,000個行動應用程式提供支援。開發人員使用Mapbox建構的應用程式和平臺的每月活躍用戶超過6億人。

Luxoft將參加CES® 2020

歡迎在CES期間造訪Luxoft，親身體驗Luxoft HALO，並體驗共享和智慧出行的未來；攤位：拉斯維加斯世貿會議中心Tech East館北廳6928號。

關於Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家數位策略和軟體工程公司，致力於為全球客戶提供推動業務變革的訂製型科技解決方案。Luxoft透過其策略、諮商和工程服務，運用科技來促成業務轉型、提升客戶體驗並提高作業效率。Luxoft融合了卓越的工程技術和深厚的產業知識，專精於汽車、金融服務、旅遊和接待、醫療保健、生命科學、媒體和電信。有關更多資訊，請造訪www.luxoft.com。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時將IT現代化、資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。經過數十年的創新推動，DXC得到全球最大型企業的信任，他們部署我們的企業科技堆疊以創造更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解DXC的故事以及我們對人員、客戶和操作執行的關注，請造訪www.dxc.technology。

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