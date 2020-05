スミスメディカルが人工呼吸器研修連盟のアプリパートナーになったと発表

ミネアポリス–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — スミスメディカルは本日、第一線の医療提供者が人工呼吸器研修の一元的リポジトリーにアクセスするための支援をすべく、人工呼吸器研修連盟(VTA)に加盟する世界の人工呼吸器企業の仲間入りを果たしたと発表しました。





スミスメディカルのバイスプレジデント(グローバルプロダクトおよびコマーシャルエクセレンス、戦略、M&A担当)を務めるジェフリー・ホーンは、次のように述べています。「スミスメディカルは、アレゴ製アプリによって当社製人工呼吸器の研修サービスを提供するVTAに参画できて、光栄に思います。世界の医療を改善することは、当社使命の根幹です。この危機的な事態にあって、当社は医療従事者が人工呼吸器の情報を速やかに求めており、患者さんを適切に治療できるようにするためのアプリを必要としていることを理解しています。」

VTAアプリは、呼吸療法士、看護師、その他の医療従事者を同盟会員企業の人工呼吸器研修リソースとつなぐものです。本アプリは、COVID-19関連呼吸窮迫症を患う患者さんの治療に不可欠の使い方の解説ビデオ、マニュアル、トラブルシューティングガイドを掲載しています。

人工呼吸器はCOVID-19などの重症疾患が原因で呼吸補助が必要な患者さんの管理で極めて重要な役割を果たします。人工呼吸器の研修を迅速・簡単に受けられることは、COVID-19危機の中で患者さんの健康に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

VTAアプリのコンテンツはWi-Fiアクセスがまったくできないかほとんどできない環境でもiOS/アンドロイドデバイスから、あるいはウェブブラウザーからアクセスできます。このアプリは多言語クローズドキャプションとマルチタスクをこなしながらのモバイルバックラウンド音声の機能を医療従事者に提供します。

人工呼吸器研修連盟ハブへのアクセス方法

このアプリは医療従事者に無料で提供します。人工呼吸器研修連盟のナレッジハブアプリケーションをダウンロードするには、アップル・アップストアやグーグル・プレイ・ストアにアクセスするか、こちらをクリックしてウェブブラウザーからハブにアクセスしてください。

VTAアプリのビデオ解説をご覧ください。

人工呼吸器研修連盟について

人工呼吸器研修連盟は医療従事者向けの研修・製品リソースを集約したライブラリーを提供します。この一元的ナレッジハブはドレーゲル、GEヘルスケア、ゲティンゲ、ハミルトン・メディカル、メドトロニック、日本光電、スミスメディカル、フィリップスから成る人工呼吸器メーカーの提携によって創設され、アレゴの技術を活用したものです。ビデオチュートリアル、解説マニュアル、COVID-19関連呼吸窮迫症を患う患者さんの治療に当たる臨床医を支える上で不可欠の装置に関するその他の研修資料にモバイル機器から無料でアクセスいただけます。

本連盟に加盟したい人工呼吸器メーカーは、[email protected]に申し込んでください。

スミスメディカルについて

スミスメディカルは世界市場向けに特殊医療機器・設備を供給する一流企業として、薬物送達、バイタルケア、安全装置の各市場区分に傾注しています。詳細情報についてはwww.smiths-medical.comをご覧ください。

スミスグループについて

世界的技術企業のスミスグループは170年近くにわたって操業しており、医療技術、安全保障・防衛、一般工業、エネルギー、宇宙・商用航空宇宙の世界市場向けの製品とサービスを提供しています。スミスグループは50カ国以上で約2万3000人の社員を擁し、ロンドン証券取引所に上場しています。詳細情報についてはwww.smiths.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Smiths Medical Media Relations at [email protected] or Vanessa Krier at 763-383-3299