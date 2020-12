「ハリー・ポッター：呪文と魔法のパズル」が12月いっぱい、クリスマスをテーマにしたコレクション・イベント、新しい魔法生物、ソーシャルメディアのサプライズで、冬のホリデーシーズンを盛り上げる

ゼイン・マリク、「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」ファンに向けて、ハリー・ポッターのお馴染みのスタイルをした特製アバターとメッセージを公開

インタラクティブ・エンターテインメントのグローバル・リーダーのジンガ(Nasdaq:ZNGA)は、先ごろ発売されたモバイル・ゲーム「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」で、冬のホリデーシーズンを盛り上げるイベントを展開すると発表しました。ワーナー・ブラザース・ゲームズから公式ライセンスを受けてポートキー・ゲームズ・レーベルの下でリリースされたこのゲームのプレイヤーに、特別な期間限定コレクション・イベントから豊富なクリスマスのデコレーションやサプライズまで、クリスマスらしいさまざまな楽しさを12月末まで提供します。

ゲーム内で、カードを集めて期間限定の新しい「魔法ワールドのクリスマス」アルバムをコンプリートすると、仲間の魔法生物として伝説のユニコーンを手に入れられます。今月下旬には、クリスマスのデコレーションが施された冬景色のホグワーツは、魔法のウィンターワンダーランドへと変身します。プレイヤーはゲームボードに舞い落ちる雪を集めると、リワードを獲得できます。クリスマスのワクワクしたムードを高めるカラフルな「魔法のクラッカー」がパズルにサプライズで出現し、この魔法のマッチ3ゲームのパズルをクリアしていくプレイヤーに、宝石を消せるボーナスのブラストをプレゼントします。

ハリー・ポッター・ファンとして知られる世界的アーティストのゼイン・マリクが、クリスマスシーズンを華やかに演出します。ゼイン・マリクは魔法のマッチ3ゲームの新しいカスタマイズ要素を作るために、ジンガ・チームと緊密に協力しました。「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」で自分にそっくりなアバターを作成できるよう、マリクは新しい眉毛、イヤリング、髭、目のカスタマイズ要素を作りました。新年には、すべてのプレイヤーがゲーム内でこの要素を利用できるようになります。マリクは12月に自身のソーシャルメディア・チャネルでゲーム内アバターのアートワークをシェアし、ファンとゲーム仲間に自分たちのアバター画像をシェアするよう呼びかけました。

加えて、クリスマスイブに「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」のソーシャルメディア・チャネルにアクセスすると、年内最後の1週間、さらに多くのサプライズやホリデーシーズンらしい楽しさが待っています。

ゼイン・マリクは、次のように述べています。「アバター作成用の新しい要素を考案するためのジンガ・チームと共同作業は、非常に満足のいくものでした。まるでアニメーション版の自分がゲームの中でパズルをクリアしていくのを見ているような気分になり、さらに楽しさが増しました。もうすぐ登場するこのような新しいカスタマイズ要素で、プレイヤーの皆さんは、ゲームとさらに深いつながりを感じることができ、もっと自分にそっくりなキャラクターを作ることができるでしょう。」

ジンガのゲーム担当上級副社長のYaron Leyvandは、次のように述べています。「ハリー・ポッターの本や映画のファンの方ならよくご存知のように、ホグワーツのクリスマスは特別な季節です。『ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル』が初めて迎える冬の季節に、多彩な新しいコンテンツとクリスマスらしいリワードを12月いっぱい、プレイヤーの皆さんにお届けしたいと考えました。この季節をプレイヤーの皆さまと一緒に祝えることを嬉しく思い、そして来年にはさらに多くの魔法のマッチ3ゲームのイベントとアクティビティーをリリースできることを楽しみにしています。」

「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」では、プレイヤーはハリー・ポッター・シリーズの呪文、ユーモア、色彩、キャラクターにあふれたマッチ3ゲームの冒険に出発します。オリジナルのハリー・ポッター映画シリーズのサウンドトラックやナレーションと共に、ファンはモバイル・デバイスによりハリーの魔法ワールドの旅を辿ることができます。プレイヤーは、ゲームが進展する中で呪文やスペシャル・ブーストを獲得し、飛び跳ねるカエルチョコ、ひらひらと舞う羽のついた鍵、戦う魔法使いのチェスの駒、その他の予想外の障害物が並ぶマッチ3パズルに挑みます。友情とホグワーツの切磋琢磨の精神の下、プレイヤーは他のファンとのクラブへの参加やクラブの結成を通じて相互に交流し、パズルの戦略で協力できるほか、ライフをシェアし、限定クラブ・イベントで賞品を競い合うことができます。

「ハリー・ポッター:呪文と魔法のパズル」は、世界中のiOSおよびアンドロイド・デバイスならびにアマゾン・キンドルとフェイスブックでプレーできます。追加情報を入手し、また他のファンとつながるために、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターでフォローしてください。ゲームのウェブサイト(www.harrypotterpuzzlesandspells.com)もご覧ください。

ビジュアル補助資料は、こちらをご覧ください:https://bit.ly/HPPSHoliday

