《Harry Potter: Puzzles & Spells》開放預先登記

粉絲將在遊戲正式推出時獲得獨家福利包

舊金山–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈，公司旗下魔法三消手遊《Harry Potter: Puzzles & Spells》在Google Play上開放預先登記。這款遊戲獲得華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)的官方授權，以Portkey Games品牌發行，粉絲可造訪www.harrypotterpuzzlesandspells.com和Google Play預先登記。





Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，我們將以原作和影片中令人難忘的人物、配樂和故事情節讓粉絲們欣喜不已。同時我們也將為三消遊戲帶來更多維度。玩家將賺取XP，變得更加強大，獲得並升級咒語水準，參加特別活動並透過『俱樂部』(Clubs)功能與別的玩家交流切磋。」

預先登記的玩家將在遊戲正式推出時最先收到提醒。推出後的第一週，在Android或iOS裝置上下載遊戲的玩家將立即收到歡迎包，特別的獎勵和能力提升將輔助他們玩遊戲。歡迎包中還將包括專為玩家在遊戲中角色提供的訂製品，表明他們是「魔法世界」的真正粉絲。

透過第一款針對行動裝置的三消益智遊戲，「魔法世界」中挑戰和神秘的巨大吸引力在《Harry Potter: Puzzles & Spell》中得到淋漓盡致的體現。透過將創新的三消益智遊戲玩法和魔法合而為一，玩家將會遇見《哈利·波特》原作電影中最具代表性的時刻以及令人難忘的人物。遊戲還將呈現原作電影中的配樂以及影片中海格、鄧布利多、麥米奈娃教授和分類帽等角色的原音錄音。在奇幻的謎題等級中層層晉級的玩家，將利用選項、咒語及其他魔法能力和物體完成其在「魔法世界」中的旅程。玩家能夠和志同道合的夥伴一起加入俱樂部，在獨有的俱樂部活動中共同研究解謎策略，分享生活瞬間並爭奪獎勵。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》將支援全球iOS和Android裝置，以及Amazon Kindle和Facebook。如欲瞭解有關《Harry Potter: Puzzles & Spells》的更多資訊以及想要預先登記，請造訪www.harrypotterpuzzlesandspells.com。如欲瞭解更多資訊及與其他粉絲互動，請在Facebook、Instagram和Twitter上關注我們。

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有業務機構。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌關注Zynga。

關於華納兄弟互動娛樂

華納兄弟家庭娛樂公司旗下公司華納兄弟互動娛樂是所有平臺互動空間娛樂內容的全球知名出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對自行開發遊戲和第三方遊戲的遊樂器、手持裝置、行動和桌上電腦遊戲。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟互動娛樂旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的「魔法世界」全新手機和電玩遊戲體驗，玩家可以成為主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，以沉浸式的遊戲方式，讓他們探索「魔法世界」的無窮魔力，並打造專屬於自己的「魔法世界」故事。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與未來《哈利·波特》遊戲名稱、預先登記詳情和福利、發行時間和玩法詳情等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站 www.sec.gov上取得。

WIZARDING WORLD、HARRY POTTER發行權© J.K. Rowling。HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS、PORTKEY GAMES、WIZARDING WORLD和HARRY POTTER人物、姓名和相關標記 ©和™ Warner Bros. Entertainment Inc. ™ Zynga Inc.。保留所有權利。

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